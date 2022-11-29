Травников в «Готэм-Сити»: как популярное в сети приложение Lensa преобразило первых лиц Новосибирска

Пользователей интернета захватило приложение Lensa, созданное бывшими разработчиками некогда популярного приложения Prisma. Фоторедактор работает на основе искусственного интеллекта. Суть простая — загрузить 10 или более своих фото, а нейросеть в ответ генерирует от 50 до 200 портретов-иллюстраций в разных стилях, не хуже, чем у импрессионистов и модернистов.

