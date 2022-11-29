Травников в «Готэм-Сити»: как популярное в сети приложение Lensa преобразило первых лиц Новосибирска

Пользователей интернета захватило приложение Lensa, созданное бывшими разработчиками некогда популярного приложения Prisma. Фоторедактор работает на основе искусственного интеллекта. Суть простая — загрузить 10 или более своих фото, а нейросеть в ответ генерирует от 50 до 200 портретов-иллюстраций в разных стилях, не хуже, чем у импрессионистов и модернистов.
Мы решили проверить, как работает развлекательное приложение, и загрузили фото известных политических деятелей города — губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя и вице-мэра Анны Терешковой. За 50 аватарок приложение просит 379 рублей, время ожидания от 20 до 40 минут. Для эксперимента мы воспользовались бесплатной версией Lensa и применили к ней популярные инструменты. Посмотрите, что у нас получилось.
Люди развлекаются с приложением уже неделю. В первые дни был большой перегруз, оттого часы ожидания заветных аватарок увеличивались.
Стиль комиксов тоже пользуется спросом.
Это не первое приложение, которое преображает изображения. К примеру, с помощью Gradient мы выясняли, на кого из знаменитостей похожи новосибирские политики и бизнесмены.
Развлекательное приложение Morphin превратило известных новосибирцев в героев мемов, а Snapсhat менял пол — вспомните, как это было.