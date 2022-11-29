20idei
СЕЙЧАС -27°С
Пробки 4/10
usd 60.75
eur 63.30
Тема дняВысокая зарплата на оборонных заводах
Все новости
Все новости
Обзор

Травников в «Готэм-Сити»: как популярное в сети приложение Lensa преобразило первых лиц Новосибирска

Фишка нового фоторедактора в искусственном интеллекте — пользователи буквально помешались на нем

2 491

Людям интересно, насколько хорошо нейросеть генерирует их образы через приложение Lensa

Поделиться

Пользователей интернета захватило приложение Lensa, созданное бывшими разработчиками некогда популярного приложения Prisma. Фоторедактор работает на основе искусственного интеллекта. Суть простая — загрузить 10 или более своих фото, а нейросеть в ответ генерирует от 50 до 200 портретов-иллюстраций в разных стилях, не хуже, чем у импрессионистов и модернистов.

Приложение можно загрузить через App Store или в Google Play

Приложение можно загрузить через App Store или в Google Play

Поделиться

Мы решили проверить, как работает развлекательное приложение, и загрузили фото известных политических деятелей города — губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя и вице-мэра Анны Терешковой. За 50 аватарок приложение просит 379 рублей, время ожидания от 20 до 40 минут. Для эксперимента мы воспользовались бесплатной версией Lensa и применили к ней популярные инструменты. Посмотрите, что у нас получилось.

Нейросеть справилась с задачей — портрет получился похожим

Нейросеть справилась с задачей — портрет получился похожим

Поделиться

Люди развлекаются с приложением уже неделю. В первые дни был большой перегруз, оттого часы ожидания заветных аватарок увеличивались.

Анатолий Локоть и проблема наружной рекламы в городе

Анатолий Локоть и проблема наружной рекламы в городе

Поделиться

Получилось немного лирично

Получилось немного лирично

Поделиться

Стиль комиксов тоже пользуется спросом.

На телеканале «Готэм-Сити» сегодня вещает губернатор Андрей Травников

На телеканале «Готэм-Сити» сегодня вещает губернатор Андрей Травников

Поделиться

Как вам образ Анны Терешковой?

Как вам образ Анны Терешковой?

Поделиться

Это не первое приложение, которое преображает изображения. К примеру, с помощью Gradient мы выясняли, на кого из знаменитостей похожи новосибирские политики и бизнесмены.

Развлекательное приложение Morphin превратило известных новосибирцев в героев мемов, а Snapсhat менял пол — вспомните, как это было.

По теме

Анатолий ЛокотьАндрей ТравниковАнна ТерешковаНейросетьФоторедакторLensa
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2