«Все готовы платить за информацию»: с какими просьбами люди обращаются к нумерологам и как это работает
И чем объясняется повальный интерес к матрицам судьбы, таро и картам желаний
Нумерология — это идея о том, что цифры влияют на судьбу. Сегодня, как утверждают адепты, эта сфера становится всё популярнее. Люди выстраиваются в очереди к тем, кто обещает заглянуть в их будущее и рассказать о прошлом.
Мария Закурдаева считает нумерологию инструментом, который помогает понять себя и улучшить все сферы жизни.
— Я рассказываю, какой человек, где у него сфера роста, где прибыль, почему нет денег, какие отношения с папой, с мамой, какие установки они ему заложили, где его талант и где его предназначение вообще, — рассказала нумеролог нашим коллегам из 76.RU.
Что люди хотят узнать у нумеролога? И почему с мужчинами работать проще, чем с женщинами? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Мужчины не на эмоциях идут тратить деньги, они понимают, зачем им это нужно и что они хотят за эти деньги получить. Женщины чаще приходят с вопросом про отношения: почему не так? Почему всё время женатые? Мужчины идут за деньгами, — объяснила кармический нумеролог.
Сколько клиенты готовы платить за расшифровку «матрицы судьбы» и что можно узнать по дате рождения человека — читайте в интервью с нумерологом.