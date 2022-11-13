«Все готовы платить за информацию»: с какими просьбами люди обращаются к нумерологам и как это работает

Нумерология — это идея о том, что цифры влияют на судьбу. Сегодня, как утверждают адепты, эта сфера становится всё популярнее. Люди выстраиваются в очереди к тем, кто обещает заглянуть в их будущее и рассказать о прошлом.



Мария Закурдаева считает нумерологию инструментом, который помогает понять себя и улучшить все сферы жизни.

