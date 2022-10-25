Хакеры с нацистскими символами ворвались в прямой эфир Мити Фомина и Анны Семенович с блогерами в Новосибирске

23 октября в кинотеатре «Победа» новосибирские блогеры общались в прямом эфире с Митей Фоминым и Анной Семенович — в ноябре артисты приедут к нам с концертом. Во время конференции по Zoom произошел сбой, трансляция сорвалась и на монитор стали выводиться жуткие рисунки, нацистская символика, политические лозунги, слышались крики и нецензурная брань.



Как сообщает организатор мероприятия Ксения Каманова, ссылка на конференцию была в открытом доступе, ее опубликовали в своих Instagram* аккаунтах Митя Фомин и Анна Семенович, для того чтобы вживую пообщаться с поклонниками — артисты отправляются в тур по 5 городам с концертом, один из которых Новосибирск. Всех участников эфира они приняли за фанатов и блогеров из других городов и неприятного инцидента не ожидали.