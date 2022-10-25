Хакеры с нацистскими символами ворвались в прямой эфир Мити Фомина и Анны Семенович с блогерами в Новосибирске
Участники конференции считают, что подверглись хакерской атаке
23 октября в кинотеатре «Победа» новосибирские блогеры общались в прямом эфире с Митей Фоминым и Анной Семенович — в ноябре артисты приедут к нам с концертом. Во время конференции по Zoom произошел сбой, трансляция сорвалась и на монитор стали выводиться жуткие рисунки, нацистская символика, политические лозунги, слышались крики и нецензурная брань.
Как сообщает организатор мероприятия Ксения Каманова, ссылка на конференцию была в открытом доступе, ее опубликовали в своих Instagram* аккаунтах Митя Фомин и Анна Семенович, для того чтобы вживую пообщаться с поклонниками — артисты отправляются в тур по 5 городам с концертом, один из которых Новосибирск. Всех участников эфира они приняли за фанатов и блогеров из других городов и неприятного инцидента не ожидали.
— Мы так и не поняли, кто это был, боты или живые люди. Слышали измененный голос, как у робота, — сообщает организатор мероприятия Ксения Каманова.
Среди участников была Ольга Платонова, известная как Сибирская Круэлла — она поделилась своими впечатлениями от ситуации во время эфира.
— Это как будто бы была хакерская атака с Украины, экран разрывался, мы всех блокировали, сотня человек прорывалась в эфир, — делится участница мероприятия Ольга Платонова.
Ксения Каманова, основательница сообщества блогеров «Фэшн-группировка», организовала прямой эфир блогеров со звездами для того, чтобы привлечь внимание аудитории к будущему концерту Фомина и Семенович. Она считает, что лидеры мнений доносят информацию гораздо быстрее и эффективнее, чем телевизор, радио или баннер. К тому же и блогерам, и представителям шоу-бизнеса хотелось попробовать новый экспериментальный формат общения.
— Хотелось душевности, близости. Анонсы, афиши, розыгрыши — да, это все работает, но нам захотелось сделать что-то, чего еще не было. Я давно знакома с Митей Фоминым, у нас хорошие отношения. Он наш земляк, ему было интересно пообщаться с нашими блогерами. Митю удивило то, насколько дружны блогеры в Новосибирске, такого нет ни в одном городе, — рассказывает Ксения Каманова. По словам организатора, за исключением инцидента с атакой, эфир прошел хорошо, как и задумывалось.
Всем участникам «Фэшн-группировки» предложили придумать гимн блогеров Сибири и исполнить его в начале программы. А Ольга Платонова в рамках эфира пообещала Мите Фомину и Анне Семенович простоять в планке одну песню во время концерта. Она уже как-то раз стояла в планке на сцене оперного театра — тогда она вручала «Народную премию НГС».
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