«Трясешься иногда в автобусе, ночуешь в хостеле, но это экономит десятки тысяч рублей»: как семья посетила за лето 13 стран
Муж с женой рассказали, как можно путешествовать дешево, где вкуснее еда и как изменилось отношение к русским
— Вчера смотрел билет Астана — Абу-Даби. Лететь 5 часов 20 минут. Он стоит 3 тысячи рублей. Представляете, как дешево можно путешествовать? — воодушевленно делится Константин Смекалин.
Житель Челябинска вместе с женой и детьми за последние 10 лет объехал 65 стран, а за это лето — 13. До исполнения мечты осталось еще 35 — Константин стремится к сотне. Он не миллионер, просто умеет планировать путешествия. На чем можно сэкономить, где покупать билеты и бронировать отели, читайте в нашем материале.
«Самое дорогое — выбраться из страны»
— Этим летом мы начали путешествовать с Казахстана, для нас это была новая страна, — рассказывает жена Константина Юлия Волкова. — Мы очень полюбили Алматы — это не разовый город. Потом полетели в Арабские Эмираты, дальше в Баку, из Баку — в Тбилиси, затем в Армению. Оттуда вернулась в Челябинск, так как у дочери был выпускной. На два дня прилетела и снова уехала. Потом был Стамбул — через Москву — из Стамбула в Египет. В Египте провела три недели, вернулась в Стамбул, оттуда полетела в Румынию — Бухарест, оттуда в Рим, из Рима улетела в Будапешт, потом на автобусе поехала в Хорватию, из Хорватии — на самолете — в Болгарию, из Болгарии на самолете — на Крит, с Крита вернулась в Болгарию, потом на Мальту, оттуда снова в Софию, из Софии на автобусе в Стамбул и потом снова в Россию.
Этот путь Юлия с сыном проделали за 3 месяца. Они начали путешествие в начале лета, а завершили в сентябре. Маршрут всегда планирует глава семьи Константин — это его хобби. Из-за работы он не смог отправиться в тур с женой и ребенком, но с радостью делится опытом логистики.
— Мы путешествуем практически налегке и подстраиваемся под дешевые рейсы. Хотя в целом в остальном мире — за пределами России — они почти всегда дешевые, — объясняет Константин. — Самое дорогое — выбраться из страны. У нас такие правила: чтобы там, куда мы едем, было дешево и мы там раньше не были. Билеты на новогоднее путешествие мы купили полгода назад, например.
Чтобы попадать на дешевые рейсы, Константин мониторит сайты авиакомпаний-дискаунтеров.
— В основном я слежу за ценами по приложениям Wizz air, Ryanair, Easy Jet, официальным сайтам авиакомпаний, — уточняет он. — Только с Wizz air стоит учитывать, что регистрацию нужно проходить заранее и онлайн, иначе придется большие деньги заплатить. Жилье выбираем дешевое, останавливаемся там, где выгодно. В хостелах, отелях, квартиры иногда снимаем, комнаты. Пользуемся сервисами Booking, Airbnb. Да и если в городе, а не на побережье останавливаемся, то нет смысла брать номер в пятизвездочном отеле с трехразовым приемом пищи — всё равно там только ночуешь. Встал, рюкзак надел и побежал смотреть город. К тому же в столицах дольше трех дней делать нечего. В Лондоне в этом смысле хорошо — все музеи бесплатные, а в Сикстинскую капеллу нужно билет за три месяца бронировать, поэтому тут главное всё запланировать.
«Большинство считают, что это безумно дорого и недоступно»
По словам Константина, за границу его влекут не только новые впечатления, но и более низкие, чем в России, цены:
— Полетели в Грецию — билет из Болгарии туда-обратно стоил на двоих 71 евро. За 4500 рублей мы слетали туда-обратно! И весь мир так и летает. Сейчас, конечно, уже не сезон, но билет София — Стамбул стоил 20 долларов (1200 рублей. Здесь и далее стоимость указана по текущему курсу валют. — Прим. ред.). Вот это вложение в туризм! Люди могут на свои зарплаты летать и знакомиться с другими людьми, едой, культурой.
Челябинца часто спрашивают, почему он не открывает собственное турагентство.
— Я понимаю, что просто люди не готовы так пока летать, срываться и путешествовать, а большинство считают, что это безумно дорого и недоступно, — объясняет он. — Вот про наши курорты — те же Сочи — всё время пропаганда идет, дескать, в Европе дорого, а у нас дешево. Это неправда. В Европе еще нужно потрудиться, чтобы найти такие цены. Вот мы полетим в октябре в Будапешт в купальни Сечени. Там и парные разные, и солевые комнаты, и оранжереи. Термы на природном источнике, без всякой хлорки. Туда билет на безлимитное купание в выходной стоит 1200 рублей, а в нашем еткульском «Баден-Бадене» — 2500 рублей. Я поеду в Будапешт, потому что у нас дороже. Мы отстаем во всем — в цивилизационном развитии, люди — тоже. Они и не видят, как надо, у них денег нет, чтобы увидеть. Они не знают, сколько стоят еда, перелет. У нас люди летят до Сочи за 35 тысяч с багажом и считают, что это нормально. Это дорого. Еще два года назад мы за такие деньги в Нью-Йорк, Лос-Анджелес летали туда-обратно.
Такой образ жизни семья ведет с 2012 года. Пока дети были маленькими, ездили на курорты с простой программой: пляж и трехразовое питание. Теперь в одном городе семья может провести не меньше трех дней, чтобы успеть посмотреть как можно больше.
— Это не очень комфортно на самом деле. Я вот уже привыкла, но иногда приходится и по пять часов в аэропорту ждать пересадки, ты всё время собран — это не отдых на берегу моря, где ты лежишь и расслабляешься. Конечно, такой вариант мы тоже любим, но основная цель путешествий — познавательная. Я еду куда-то, чтобы увидеть мир, попробовать новую еду, узнать людей. Полежать и дома на диване можно, — добавляет Юлия. — Трясешься иногда в автобусе, иногда ночуешь в хостеле, но для семьи из трех человек это экономит десятки тысяч рублей. Чтобы добраться до Абу-Даби за 7 тысяч рублей, надо ехать три дня, и мы к этому готовы. Например, автобус до Костаная стоит 500 рублей, в Костанае выходишь, за тысячу рублей можно купить билет на поезд до Астаны, а дальше за
«Путешествие может быть дешевым, и нас — русских — не ненавидят»
— В плане отношения к русским почти ничего не изменилось. В Греции нам часто говорили, что соскучились по русским. Многие считают, что дело в туризме и притоке денег, но, поверьте, у них пляжи не опустели без нас. Просто по нашим скучают, — говорит Константин. — При этом знать много языков необязательно — на постсоветском пространстве почти все говорят по-русски. А вот в арабских странах, европейских без английского уже тяжело. Мы говорим и по-русски, и по-английски — в основном этого достаточно. А если не знаете языка, тут какие сложности могут возникнуть: прилетаешь в Абу-Даби в час ночи, нужно, например, арендовать отель прямо в аэропорту, чтобы утром заказать такси и поехать в Дубай. С языковым барьером это сложнее всё. Юля отправилась из Абу-Даби в Шарджу на море, там сняла номер с ребенком — нашим младшим сыном — за 2500 рублей в сутки. Поесть там можно за 50 дирхам — около 900 рублей — втроем. Но мы обычно выбираем китайскую кухню — она самая дешевая, простая и полезная. Главный наш посыл — путешествие может быть дешевым и нас — русских — не ненавидят.
— Вообще в полемику сами не вступаем, и на нас никто никогда не нападал, — подтверждает слова мужа Юлия. — Хотя пара ситуаций неприятных было в Грузии. Когда на экскурсии была, в нашей группе парочка украинцев затесалась, всё время кричали в поддержку своей страны, но без конфликтов обошлось.
«Спасибо нашим друзьям казахстанцам — мы получили там ИИН, открыли карты»
С 10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты, и возможности путешественников сильно ограничились — они больше не могли бронировать самолеты и отели. Выход из ситуации нашелся.
— Мы полетели за 3 тысячи рублей на одного человека на самолете Абу-Даби — Алматы, — вспоминает Юлия. — Туда добирались так: Астана — Абу-Даби — Алматы. У нас был один багаж на троих, много вещей обычно не берем. В центре Алматы жили в номере за тысячу рублей в сутки. Это на троих. Бронируем обычно через Booking или Agoda. Но сейчас они с русскими картами не работают. Спасибо нашим друзьям казахстанцам — мы получили там ИИН, открыли карты. Теперь всё просто: проехали до Троицка, там за полчаса прошли границу, в 40 километрах есть поселок Карабалык, где расположен филиал банка, где мы открыли карты. Там деньги и закидываем. Либо друзьям передаем, они вносят деньги. Просто люди привыкли к массовому туризму, у меня, например, друзья по-английски не говорят. А когда вы сами строите свой маршрут, для вас весь мир открыт, эти рамки уходят. Туризм по программе — это вообще не настоящий туризм. Вы не смотрите ничего, кроме того, что вам хотят показать.
— Больше всех нас удивил Алматы — цены низкие, а еда очень вкусная, город чистый, доступный, зеленый. Чтобы в горы пойти, не нужна экипировка — везде инфраструктура есть, канатные дороги, — добавляет Константин. — В каждом дворе — детские площадки, дороги ровные, никаких домов облезлых. Говорят все по-русски, надписи на русском — чувствуешь себя как дома. И еще там культ еды, всё время все что-то едят, и это очень вкусно.
«Вы только подумайте, у нас цены в разы выше, чем за границей»
Константин и Юлия считают, что даже в самых дорогих странах можно поесть дешевле, чем в заведениях Челябинска.
— Вкуснее всего, на наш взгляд, готовят азиаты. Мы любим тайскую, китайскую — она отличается в зависимости от региона, малайскую еду. Вообще едим всё и детей к этому приучили, — делится предпочтениями челябинка. — Еще грузинскую еду очень любим, они вкусно готовят, и еда у них разнообразная. Вино с тем, что у нас продают, и там даже не сравнить. К нам, кажется, паленку какую-то привозят.
По словам челябинки, Грузия в целом заточена под туризм. Она сравнивала цены на еду в Европе и в родном городе.
— И в Венгрии, и в Хорватии хорошая еда в приличных кафе обойдется на троих в 1200 рублей. А у нас в Челябинске один на эту сумму поешь только, — подсчитывает она. — Гирос на фуд-корте стоит 360 рублей, а в Греции он стоит 3,5 евро — 210 рублей. Раньше вообще за 2,5 евро покупали. Черешня в сезон в Грузии стоит 70–100 рублей, когда у нас 400 рублей, но с ней понятно, транспортировка и так далее. А что с хинкали? Зашла в Баку в грузинскую забегаловку поесть. Заказала там хинкали, принесли большую порцию, приготовлено всё очень вкусно — 200 рублей. В Челябинске за эти деньги тебе принесут три пельменя на тарелке. Вы только подумайте, у нас цены в разы выше, чем за границей.
Одежду и текстиль для дома семья тоже приобретает за границей, в основном в Турции.
— У нас в России трусов не купить! Я всегда друзьям говорю, что одеваюсь за границей. Не потому что это круто, а потому что это дешевле, чем у нас. Даже при курсе в 100 рублей [за доллар]. И детей за границей одеваем. Зашли в магазин Levi's, там джинсы
«До пандемии и спецоперации всё было дешевле»
Константин и Юлия всегда делают страховку. Когда путешествуешь с детьми, без болезней не обходится, продолжает Юлия.
— Практически в каждой стране болели и обращались к врачам, — вспоминает она. — На полете не берем страховку, застревать никогда нигде не доводилось, всегда есть возможность выезда. Стандартная стоит где-то доллар в день, это от страны зависит. Страховка для «шенгена» стоит 1,5 евро в день, Канады и Америки — в районе 5 евро. В Казахстане страховка стоит 20 рублей в сутки. Но мы берем повышенную, потому что базовая почти ничего не покрывает. Однажды ребенок у нас отравился в Таиланде, его госпитализировали на сутки. Проживание там стоит 10 долларов в день, а госпитализация эта обошлась в 800–1000 долларов. Плюс деньги на расходники: капельницы, шприцы. Поэтому без страховки никуда. Однажды мы влетели на Филиппинах — 7 часов под капельницей ребенку обошлись в 400 долларов.
По словам заядлых путешественников, если не просто ходить по городу, а продумывать развлекательную программу, то в среднем на человека выходит по 2,5 тысячи рублей.
— В Баку в основном ходила по экскурсиям, там она стоит 30 долларов на человека — но тебя там весь день кормят и занимают чем-то. Самый дорогой билет у нас вышел из Баку в Тбилиси — 15 тысяч рублей на двоих за 40 минут полета, — прикидывает цены Юлия. — Из Тбилиси всего за 50 лари поехали на автобусе в Ереван. Потом из Челябинска через Москву полетели в Стамбул. Билет стоил 14 тысяч. Там ездили по экскурсиям. В отеле взяли номер на двоих с ребенком за 2 тысячи рублей в сутки с завтраком. Билет в Шарм-эш-Шейх брали на сайте авиакомпании Fly Pegasus за 100 долларов.
Найти и забронировать билеты можно и на привычных русско-язычных агрегаторах. Но есть нюанс.
— Он считает вам доллар не по 60 рублей, а по 80, — подчеркивает Юлия. — Если использовать не агрегатор, а оригинальный сайт, можно сэкономить. Там мы брали программу с сыном на весь день: дайвинг с обучением, обед — всё это обошлось в 38 евро на двоих. Это нас с утра до вечера катали. Хотя на море обычно просто купаемся. В Грузии в этом году по винодельням ездила. Было весело, в группе были арабы, они напились, купили 18-летнее выдержанное вино и всех угощали. Причем мусульмане были из Бахрейна, я думала, они там вообще не пьют. До Бухареста потом улетела за 130 долларов транзитом также через Стамбул. Из Бухареста в Рим я улетела за 40 долларов. Естественно, до пандемии и спецоперации всё было дешевле.
Сколько было потрачено на путешествие в каждую конкретную страну, Юлия и Константин не считали, но на все 13 стран они потратили почти 2 миллиона рублей. Сейчас семья планирует очередное путешествие —