«Трясешься иногда в автобусе, ночуешь в хостеле, но это экономит десятки тысяч рублей»: как семья посетила за лето 13 стран

— В Баку в основном ходила по экскурсиям, там она стоит 30 долларов на человека — но тебя там весь день кормят и занимают чем-то. Самый дорогой билет у нас вышел из Баку в Тбилиси — 15 тысяч рублей на двоих за 40 минут полета, — прикидывает цены Юлия. — Из Тбилиси всего за 50 лари поехали на автобусе в Ереван. Потом из Челябинска через Москву полетели в Стамбул. Билет стоил 14 тысяч. Там ездили по экскурсиям. В отеле взяли номер на двоих с ребенком за 2 тысячи рублей в сутки с завтраком. Билет в Шарм-эш-Шейх брали на сайте авиакомпании Fly Pegasus за 100 долларов.

Найти и забронировать билеты можно и на привычных русско-язычных агрегаторах. Но есть нюанс.

— Он считает вам доллар не по 60 рублей, а по 80, — подчеркивает Юлия. — Если использовать не агрегатор, а оригинальный сайт, можно сэкономить. Там мы брали программу с сыном на весь день: дайвинг с обучением, обед — всё это обошлось в 38 евро на двоих. Это нас с утра до вечера катали. Хотя на море обычно просто купаемся. В Грузии в этом году по винодельням ездила. Было весело, в группе были арабы, они напились, купили 18-летнее выдержанное вино и всех угощали. Причем мусульмане были из Бахрейна, я думала, они там вообще не пьют. До Бухареста потом улетела за 130 долларов транзитом также через Стамбул. Из Бухареста в Рим я улетела за 40 долларов. Естественно, до пандемии и спецоперации всё было дешевле.