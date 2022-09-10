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Узнаете ли вы звезд по школьным фото? Некоторые из них сильно изменились

Белые банты, широкие улыбки — какими были знаменитости в школьные годы

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Эти дети еще не знают, что станут известными певцами, моделями, телеведущими

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Минули торжественные линейки, учительские букеты стоят в вазах, а в школах уже идут занятия. Начало сентября — время, когда каждый невольно вспоминает свои школьные годы. У многих из нас остались в альбомах детские фотографии в белых бантах и выглаженной форме.

Несколько таких фотографий мы публикуем в этой игре. Ими поделились российские звезды — певцы, телеведущие, модели. Сейчас они успешные, привлекательные и популярные, но какими они были в школе — можно догадаться лишь по их старым фото.

Сможете ли вы узнать кумиров? Давайте проверим. Чур, не подглядывать в описание фото и не трогать шторку, пока хорошенько не подумаете!

Этот мальчик, судя по фото, был в школе прилежным учеником. Кто бы знал, что позже в него влюбится почти каждая девушка, смотревшая MTV в середине нулевых?

А эта девочка явно в середине нулевых еще ходила в среднюю школу. Вот вам подсказка: она тоже певица.

У нашего следующего героя очень узнаваемые черты лица, его сложно с кем-либо спутать.

Здесь, возможно, будет сложнее. Подсказка: эта девочка еще не знает о том, что прославится за пределами России и выйдет замуж за владельца фешен-империи.

Этот обезоруживающий взгляд — не всё, чем может удивить этот герой. Как минимум в его распоряжении есть еще очень яркий и любимый многими голос.

Если вы следите за нами в «Телеграме», вы точно узнаете нашу следующую героиню. Ее фото на канале MSK1.RU мы репостили 1 сентября, когда сама героиня поздравила свою аудиторию с Днем знаний.

Эта девочка, судя по подписи в школьном альбоме, уже догадывается о том, что станет знаменитой. Кто же это?

Завершаем нашу игру дуэтом. Эти двое в детстве точно любили шутить и проказничать.

О том, как проходит 1 Сентября в Москве, мы писали в нашем онлайн-репортаже, в нем много живых и трогательных кадров с первого дня учебного года. Читайте также наш репортаж из самой закрытой элитной гимназии страны и статью о том, как в одной из московских школ несправедливо увольняют учителя.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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