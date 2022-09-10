Узнаете ли вы звезд по школьным фото? Некоторые из них сильно изменились

Минули торжественные линейки, учительские букеты стоят в вазах, а в школах уже идут занятия. Начало сентября — время, когда каждый невольно вспоминает свои школьные годы. У многих из нас остались в альбомах детские фотографии в белых бантах и выглаженной форме.

Несколько таких фотографий мы публикуем в этой игре. Ими поделились российские звезды — певцы, телеведущие, модели. Сейчас они успешные, привлекательные и популярные, но какими они были в школе — можно догадаться лишь по их старым фото.