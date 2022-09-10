Узнаете ли вы звезд по школьным фото? Некоторые из них сильно изменились
Белые банты, широкие улыбки — какими были знаменитости в школьные годы
Минули торжественные линейки, учительские букеты стоят в вазах, а в школах уже идут занятия. Начало сентября — время, когда каждый невольно вспоминает свои школьные годы. У многих из нас остались в альбомах детские фотографии в белых бантах и выглаженной форме.
Несколько таких фотографий мы публикуем в этой игре. Ими поделились российские звезды — певцы, телеведущие, модели. Сейчас они успешные, привлекательные и популярные, но какими они были в школе — можно догадаться лишь по их старым фото.
Сможете ли вы узнать кумиров? Давайте проверим. Чур, не подглядывать в описание фото и не трогать шторку, пока хорошенько не подумаете!
Этот мальчик, судя по фото, был в школе прилежным учеником. Кто бы знал, что позже в него влюбится почти каждая девушка, смотревшая MTV в середине нулевых?
А эта девочка явно в середине нулевых еще ходила в среднюю школу. Вот вам подсказка: она тоже певица.
У нашего следующего героя очень узнаваемые черты лица, его сложно с кем-либо спутать.
Здесь, возможно, будет сложнее. Подсказка: эта девочка еще не знает о том, что прославится за пределами России и выйдет замуж за владельца фешен-империи.
Этот обезоруживающий взгляд — не всё, чем может удивить этот герой. Как минимум в его распоряжении есть еще очень яркий и любимый многими голос.
Если вы следите за нами в «Телеграме», вы точно узнаете нашу следующую героиню. Ее фото на канале MSK1.RU мы репостили 1 сентября, когда сама героиня поздравила свою аудиторию с Днем знаний.
Эта девочка, судя по подписи в школьном альбоме, уже догадывается о том, что станет знаменитой. Кто же это?
Завершаем нашу игру дуэтом. Эти двое в детстве точно любили шутить и проказничать.
О том, как проходит 1 Сентября в Москве, мы писали в нашем онлайн-репортаже, в нем много живых и трогательных кадров с первого дня учебного года. Читайте также наш репортаж из самой закрытой элитной гимназии страны и статью о том, как в одной из московских школ несправедливо увольняют учителя.