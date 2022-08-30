«Наблюдаю, как люди падают вниз». Честный рассказ крупье о лудоманах, VIP-гостях и секретах казино

Официально казино в России разрешены в новом формате уже 13 лет. Попытать удачу можно в одной из четырех игорных зон: под Калининградом, на Алтае, на горных курортах Сочи и в Приморском крае. Многие до сих пор относятся к игорных заведениям с опаской: кто-то боится стать лудоманом, кто-то переживает, что встретит там мафию.



Все сотрудники казино подписывают серьезные договоры о неразглашении важной информации: игрокам они не могут рассказывать о своем графике работы и зарплате, а посторонним людям — об играх и внутренней работе казино. MSK1.RU удалось поговорить с опытной крупье и узнать о внутренней кухне бизнеса, окутанного мифами.