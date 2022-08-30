«Наблюдаю, как люди падают вниз». Честный рассказ крупье о лудоманах, VIP-гостях и секретах казино
MSK1.RU узнал, что отличает российские игорные зоны
Официально казино в России разрешены в новом формате уже 13 лет. Попытать удачу можно в одной из четырех игорных зон: под Калининградом, на Алтае, на горных курортах Сочи и в Приморском крае. Многие до сих пор относятся к игорных заведениям с опаской: кто-то боится стать лудоманом, кто-то переживает, что встретит там мафию.
Все сотрудники казино подписывают серьезные договоры о неразглашении важной информации: игрокам они не могут рассказывать о своем графике работы и зарплате, а посторонним людям — об играх и внутренней работе казино. MSK1.RU удалось поговорить с опытной крупье и узнать о внутренней кухне бизнеса, окутанного мифами.
Игры, игры... Как в них разобраться?
— У нас в казино пять видов игр: два вида покера, блэкджек, рулетка и баккара — специфичная китайская игра. Вообще она французская, но очень популярна в Азии. Так как наше казино находится близко в восточному региону, баккара, особенно до пандемии, была приоритетной для нас. Раньше, когда границы были открыты, китайцев привозили к нам прямо группами.
Самой сложной для персонала является рулетка. Потому что ты должен очень быстро считать, принимать устные ставки от игроков. Это всё нужно делать за спин, то есть только за то время, что крутится шарик. Ты можешь сильно его закрутить, и тогда у тебя будет время на долгие подсчеты.
Для этого тебе в помощь есть инспектор, такой стоит возле каждого стола или один на два стола, он проверяет за тобой и, если видит ошибку, может тебя затормозить и исправить ошибку. Для меня рулетка в выходные дни, когда много игроков приходит, это настоящий стресс.
Бессонные ночи и больная спина: как работают крупье
— В основном смены у нас четыре на три, но это всё обговаривается индивидуально. Сейчас смены длятся по 10 часов. По будням казино не работает круглосуточно, с 6 утра до 12 мы закрываемся. А вот по выходным работает всё время, но смены всё равно — по 10 часов. Но если ты берешь ночные смены, то по законодательству получаешь надбавку в 20%.
Но для меня это сложно. Я могу в ночь отработать один месяц, но второй-третий дается уже с трудом.
Другой недостаток — это то, что во время игр приходится стоять. Во всех, кроме баккары — она единственная сидячая. За 10-часовую смену, конечно, есть перерывы, но в общей сложности ты всё равно на ногах 6–7 часов в день. Отсюда проблемы с ногами, особенно у девочек, если новые туфли надела. Туда же проблемы со спиной, она затекает и потом болит.
Губы — всегда красные, волосы — всегда назад
— В каждом казино оговариваются требования к внешности. Дилеры да и вообще сотрудники должны выглядеть опрятно и носить определенную униформу. В ней, к слову, никогда нет карманов. Ни в каком виде. Это делается специально, чтобы у клиентов не было возможности уличить работников в недобросовестности.
Для девушек-крупье очень важен маникюр: руки — наш главный инструмент и всегда на виду.
Да и, в принципе, с ним неудобно было бы работать. Волосы — всегда убраны назад. Ты ведь наклоняешься вперед, они не должны мешать, падать или закрывать лицо.
Разрешаются только черные колготки. И туфли только на каблуке: не выше трех сантиметров — на больших просто не выстоишь, но и не ниже. Такие, конечно, попробуй найти еще. И губы! Всегда красные. Парней тоже просят следить за аккуратностью рук, ну и никакой растительности на лице.
ВИПы, хамы, лудоманы: кто приходит в казино
— Самые дискомфортные типы клиентов: хамы и до «ватности» пьяные. Первые — понятно почему, а вторые остаются с ночи: если в пятницу розыгрыш или большой концерт, а ты приходишь в субботу утром, то всегда их встречаешь. Сидят такие полупьяные, полусонные тела. С ними нужно общаться как с детьми. Максимально простыми словами всё объяснять, очень медленно, всё разжевывать. Иначе начнется: «А чо? А почему?»
Ты видишь человека первый раз, он приходит вежливый, хороший, поговорил, немного выиграл и ушел навеселе. Потом он приходит 2-й, 3-й раз — проигрывает. А после приходит, чтобы отыграться, проигрывает еще больше. И в итоге ты осознаешь, что он уже ходит целый год, остается сутками, а даже по двое-трое. Просто играет, не спит, иногда не ест. Он уже не такой милый, может психовать и хамить. Пытается деньги у сотрудников занять, мол, я тебе потом отдам. Никто не дает, это запрещено, да и мы понимаем, что начинается болезнь.
Из неприятного: у некоторых есть привычка бросаться фишками на рулетку. Возле стола находится бортик, а руки дилера всегда должны быть на столе по правилам. И иногда игроки кидают фишки со всей силы в этот бортик, и если они попадают по пальцам — это нестерпимая боль. Может быть и синяк, и растяжение. А руки дилера — это ведь очень важно.
Ассоциации с 90-ми и беззаконием
— У многих людей, в частности у старшего поколения, есть ассоциации с казино 90-х: беззаконие, бандитизм. И когда ты говоришь, что работаешь в казино, на тебя смотрят круглыми глазами: «Как это так? Это разве не опасно?» Почти со всеми у меня так было. У многих есть представление, что это всё нелегально. Хотя сейчас это всё очень красиво организовано, как любой ресторан, отель или развлекательный центр.
Существует еще стереотип о том, что крупье получает процент в зависимости от того, проигрывает игрок за столом или выигрывает, так вот это вообще никак не отражается на нашей зарплате. Моя задача: просто считать и следить за процессом. Кто выиграл или проиграл, вообще не касается меня.
Премиум-залы и самый большой выигрыш
— Минимальная ставка в VIP-зале выше в 20 раз. Также там активнее подходят к пожеланиям игроков: открыть, закрыть стол, поменять. Естественно, у них есть привилегии, им подают машину, полностью обслуживание: еда, отель. Ведут себя ВИПы по-разному, кто-то карты разгадывает, внимательно продумывает ход, потому что играют на большие деньги, кто-то кричит и всю злость спускает на дилера, грубо говоря, материт.
Ты ставишь маленькую фишку на бонус, если тебе с первых карт приходит крупная комбинация, то тебе выплачивают в соответствии с коэффициентами. Если ты собираешь в покере самую высокую комбинацию «роял флэш», то тебе выплачивают 100%-й джекпот, и весной у нас общая сумма джекпота доходила почти до 200 тысяч долларов. Игрок премиум-зала, который никогда не ставил на бонусы, поставил. Так получилось, что ему дали мелкие фишки, и он не знал, куда их деть, и ему выпадает «роял флэш». Это была самая большая выплата за год.
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