«За этим будущее»: как и зачем чипируют россиян? Откровенный рассказ мастера по имплантации

— В столицах — Москве и Питере — эта тема стала популярна года три назад, — рассказывает Ульяна, — чипы начали ставить себе поголовно все, кто причастен к индустрии пирсинга и татуировок.

Как это работает: под кожу вживляют капсулы c технологией NFC. Она позволяет передавать электронные данные без проводов на небольшом расстоянии. На микрочип-имплант можно записать любую информацию, которая параллельно хранится во внешней базе данных и может быть синхронизирована с чипом при помощи обычного смартфона с поддержкой NFC. Это могут быть медицинские данные человека, личные документы, банковские карты, телефоны близких людей и многое другое. Киберлюди в России чаще всего хранят на подкожных чипах ссылки на свои страницы в социальных сетях.