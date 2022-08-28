«За этим будущее»: как и зачем чипируют россиян? Откровенный рассказ мастера по имплантации
Микросхемы в теле есть уже у некоторых граждан страны
Чипирование человека — тренд, который зародился в Великобритании, но в последние годы получил массовое распространение и уже входит в моду в регионах России. В Красноярске тоже появились киберлюди. Один из них вживил в свое тело целых шесть микросхем — с помощью них он расплачивается на кассах или открывает двери. Мастер по имплантации Ульяна Швайковская рассказала, какие виды подкожных чипов сейчас наиболее популярны, поделилась секретами вживления в организм умных имплантов и высказалась о психическом здоровье новых биохакеров.
— В столицах — Москве и Питере — эта тема стала популярна года три назад, — рассказывает Ульяна, — чипы начали ставить себе поголовно все, кто причастен к индустрии пирсинга и татуировок.
Как это работает: под кожу вживляют капсулы c технологией NFC. Она позволяет передавать электронные данные без проводов на небольшом расстоянии. На микрочип-имплант можно записать любую информацию, которая параллельно хранится во внешней базе данных и может быть синхронизирована с чипом при помощи обычного смартфона с поддержкой NFC. Это могут быть медицинские данные человека, личные документы, банковские карты, телефоны близких людей и многое другое. Киберлюди в России чаще всего хранят на подкожных чипах ссылки на свои страницы в социальных сетях.
— До того, как отключили Google Pay и Apple Pay, многие устанавливали себе микрочипы, чтобы расплачиваться на кассе рукой. Представляете реакцию у нас, на периферии? Подносишь руку к терминалу, платеж прошел, бабушки в очереди офигели от таких чудес, — смеется имплантолог.
Сейчас, по словам Ульяны, всё больше чипы используют для развлечения. Чаще всего это светящиеся капсулы, которые загораются и мигают всеми цветами радуги при наведении смартфона. Есть и те, кто хочет добавить полезных свойств своему телу и синхронизирует внутренние микросхемы, например, с домофоном. Таким образом они открывают кодовые двери буквально одним прикосновением ладони.
Один из постоянных клиентов Ульяны, который пожелал остаться анонимным, вживил в свое тело целых шесть чипов. Помимо банковской карты, в руки парня встроен ключ от домофона, микроимпланты со ссылками на страницах в соцсетях и личными видеозаписями, светящийся чип и даже бонусная карта «Копилка» от сети супермаркетов «Командор».
Другой сибиряк — Павел — рискнул самостоятельно поставить себе микрочип, он заказал его на сайте продаж.
— Я вживлял его с помощью обычного ветеринарного шприца, который купил в зоомагазине. Такие используются, например, для чипирования животных. Предварительно сделал на коже разметку маркером. У моего чипа из-за покрытия срок годности был три года, так как заказывался он у китайцев, а прошивался через usb-ридер на компьютере, — рассказал экспериментатор.
На свой чип Павел записал ссылку на страницу «ВКонтакте». К более серьезным манипуляциям парень подвергать свое тело не стал.
— Многие хотят вживить под кожу банковскую карту, но это сложнее получается, хотя я слышал как кто-то и внутренности самой карты себе уже ставил. У карты есть срок действия и один раз надолго ее не поставишь, да и сами внутренности покрупнее чем эти чипы. Плюс оболочку для нее придумывать самостоятельно проблематично, — объяснил он.
Копировать банковскую карту на стороннее устройство, например на чип с функцией NFC, запрещено. Эти действия вполне могут быть квалифицированы по статье 187 УК РФ, в которой установлено наказание за использование поддельных платежных карт или иных электронных средств оплаты. Нарушителю может грозить до шести лет лишения свободы. Однако вынуть RFID-устройство из банковской карточки и вживить его в собственное тело не запрещено, так как клонирования в этом случае не происходит.
Москвичка мастер по пирсингу и имплантации чипов Марго Крамер рассказала NGS24.RU, что самостоятельно вживила себе капсулу, которая стала ее визитной карточкой. На чип девушка записала ссылку на свой профессиональный телеграм-канал. В дальнейшем в этот же носитель она поместит информацию о персональном сайте, который пока в разработке.
— Я поставила себе чип, потому что это прикольно. Мне нравится немного шокировать, удивлять людей. Я люблю современные технологии и кибернетику. К тому же, это не какая-то сложная модификация, которая повлияет на твою жизнь. Чип не мешает мне делать МРТ, проходить через досмотры, не вызывает вопросов в аэропорту, — говорит Крамер.
Столичный мастер поделилась основными причинами, почему чипы ставят ее клиенты.
— На самом деле в первую очередь это экспериментаторы, которые не боятся нового. У меня был парень, которому я зашила микросхемы в обе руки, потому что он постоянно терял ключи от дома и работы. Теперь они всегда при нем.
По словам красноярского специалиста Ульяны Швайковской, внедрение капсульного чипа в организм — процедура не сложная и занимает буквально пять минут. Капсула для универсального чипа выполнена из очень крепкого хирургического стекла и не имеет срока годности. В комплекте с микроустройством продается специальный аппарат, похожий на шприц с иглой большого диаметра. Однако специалисты не рекомендуют заниматься установкой самостоятельно, особенно если нет знаний в анатомии человека. Несмотря на то что стеклянная капсула ставится под слой кожи, нужно внимательно учитывать местоположение сухожилий, мышц, крупных кровеносных сосудов. В случае правильной установки, заживление проходит быстро. Уже спустя неделю устройство не ощущается под кожей.
Чаще всего чипы вживляют между большим и указательным пальцем руки — там больше жировой прослойки. Нередко капсулу зашивают вдоль ладони со стороны мизинца. Там она не будет ощущаться. А вот между остальными пальцами мастера не рекомендуют устанавливать чипы: сжимая руку в кулак, капсулы будут мешать и причинять дискомфорт. Микросхемы покрупнее ставят в предплечье.
— Что касается психологической составляющей, желание поставить такую приблуду должно быть очень осознанным, — говорит мастер. — Это не просто какой-то там пирсинг. Это более глубокое вмешательство в человеческий организм, и нужно в первую очередь понимать серьезность такого шага, контролировать свои ощущения и при первых симптомах отторжения обращаться к специалисту. Ну а во-вторых, все-таки уметь вовремя остановиться и не злоупотреблять новыми технологиями. Мне, по крайней мере, в этом плане попадаются вполне адекватные, психически-устойчивые клиенты.
Красноярский хирург с многолетним стажем, кандидат медицинских наук Олег Моторин рассказал NGS24.RU, что любое инородное тело, даже выполненное из медицинских материалов, может привести к нагноению, а впоследствии и к сепсису.
— С одной стороны, импланты, изготовленные из инертных, не аллергизирующихся материалов, имеют право на вживление. В медицине используется множество такого сырья, например, полипропилен, титан. Они не окисляются, не ржавеют. С другой стороны, наверняка в этих салонах у клиентов не спрашивают медицинскую карту перед установкой чипов и не знают клиническую картину пациента. На приживаемость инородного тела может повлиять, например, хроническое заболевание, недостаточные иммунные силы организма, индивидуальная непереносимость. А если каким-либо образом будут задеты крупные сосуды, то там недалеко и до опасного кровотечения, — комментирует специалист.
По мнению Ульяны Швайковской, через каких-то 10 лет чипированных будет гораздо больше:
— Уверена, что это направление с каждым годом будет всё популярнее, просто потому что это безопасно и очень удобно. Мне кажется, чипированием активнее всего будут пользоваться в области медицины и вживлять в организмы сведения о физическом состоянии человека, его медицинские показания и противопоказания. После начала пандемии коронавируса в Швеции, например, начали записывать на подкожные чипы сертификаты о вакцинации. Помните, был период, когда без сертификата о поставленной прививке в мире никуда не пускали? Так вот у некоторых шведов, этот документ всегда с собой, — рассказывает Ульяна.
Мастер по установке имплантов и обладательница чипа под кожей Марго Крамер считает, что выносить эту тему в публичное поле и популяризировать чипирование в России еще слишком рано.
— У нас в стране публика очень специфическая, консервативная. Мне кажется, очень много людей начнет негативно относиться к этой теме, будут вешать ярлыки, а то и вовсе пойдут сжигать студии пирсинга, как сжигали вышки 5G, — говорит она. — Неприятие и недоверие общества однажды пройдет, но это произойдет еще не скоро.