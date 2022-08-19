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Тема дняПодержанные трамваи и «троллейбусы как дрова»
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Обзор

Куда сходить на выходных: экстрим-фест на набережной со снегом, экскурсия в аэропорт и мексиканский стрит-арт

Подборка культурных событий от внештатного обозревателя НГС

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К концу лета в городе становится больше культурных мероприятий

К концу лета в городе становится больше культурных мероприятий

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К концу августа увеличиваются не только пробки на городских улицах, но и количество культурных событий. Встречайте подборку мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.

Мексиканский стрит-арт

Мексиканского художника в Новосибирск пригласил ресторатор Даниил Прицкау, которому принадлежит кафе мексиканской кухни New Mexico

Мексиканского художника в Новосибирск пригласил ресторатор Даниил Прицкау, которому принадлежит кафе мексиканской кухни New Mexico

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Новые граффити в Новосибирске от мексиканского художника Трепо Паркера и выставка фотографий его работ из разных стран мира — в фойе концертного зала имени А. М. Каца. Трепо Паркер — известный художник-монументалист из Гвадалахары, его муралы (живопись на архитектурных сооружениях) украшают улицы многих городов мира. Увидеть их можно на выставке «Шаман из города роз».

Ранее Паркер отказывался от проведения персональных выставок, считая, что стрит-арт не должен покидать улицу. Но решился сделать свою первую выставку в Новосибирске, чтобы поделиться своей любовью к граффити. На днях Трепо закончил мурал площадью более 100 квадратных метров в самом центре Новосибирска — во дворе зданий на пересечении Красного проспекта, 17 и улицы Горького.

Где посмотреть выставку: Красный проспект, 18/1.

Вход свободный.

Живописный Академгородок в центре Новосибирска

Художница Наталья Курбатова — математик по образованию

Художница Наталья Курбатова — математик по образованию

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Академгородок, каким мы все его любим, — в работах художницы Натальи Курбатовой на ее персональной выставке в Краеведческом музее. Наталья по образованию математик, но в 2011 году решила сменить сферу деятельности и заняться живописью.

Выбрав путь художника в осознанном возрасте, Наталья Курбатова прошла обучение во многих художественных студиях Новосибирска и Москвы. Ее профессионализм не остался незамеченным, художницу приняли в Творческий союз художников России.

Академгородок — главный источник вдохновения для Натальи Курбатовой. Заснеженные тропинки и сосны Ботанического сада, залитые светом красно-желтые пятиэтажки, цветущие кусты сирени и черемухи на улице Воеводского — яркой, солнечной и красочной в любое время года.

Где: Красный проспект, 23.

Цена билета: 150 рублей.

Узоры усадеб Ново-Николаевска и Колывани

Посетители выставки узнают, как традиционный русский дом объясняет устройство вселенной

Посетители выставки узнают, как традиционный русский дом объясняет устройство вселенной

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«Сердце узора» — новая выставка в музее «Контора инженера Будагова». На ней представлены деревянные элементы усадеб Ново-Николаевска и Колывани, которые помогут узнать, что такое русский стиль и где его найти в Ново-Николаевске, как традиционный деревянный дом объясняет устройство вселенной, что такое фиал и подзор, зачем нужен наличник и как определить статус владельца дома по этим деревянным кружевам.

Где: ул. Большевистская, 7, музей «Контора инженера Г. М. Будагова».

Цена билета: 100 рублей, школьники, студенты и пенсионеры — 70 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.

Мир плакатов

На выставке будут представлены плакаты, созданные за 40 лет

На выставке будут представлены плакаты, созданные за 40 лет

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ЦК-19 приглашает погрузиться в красочный мир тезисов и жизнеутверждений, созданный двумя «ветеранами новосибирского плаката» за несколько десятилетий: с 1980 по 2022 годы. На выставке «Плакатный ход. С. Мосиенко & М. Паршиков» представлено более 70 работ, выполненных в разное время как индивидуально, так и совместно. Темы — от политики до театра.

Где: улица Свердлова, 13.

Цена билета: 150 рублей.

Выставка миниатюрной графики

Каждый представленный на выставке образ транслирует настроение отрешенности

Каждый представленный на выставке образ транслирует настроение отрешенности

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Здесь же, в ЦК-19, открылась еще одна выставка миниатюрной графики Елизаветы Рыловой. В экспозиции представлено более 30 оригинальных работ, а также видео о процессе их создания. История о поиске утраченной связи с окружающим миром в период ковидной самоизоляции, написанная с помощью ручки, карандаша и бумаги. Подробности о выставке и публично программе здесь.

Где: ул. Свердлова, 13.

Цена билета: 100–150 рублей.

Экскурсии: в аэропорт и по лучшим конструктивистским зданиям

Участники экскурсии узнают историю новосибирского аэропорта «Северный»

Участники экскурсии узнают историю новосибирского аэропорта «Северный»

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Несколько мероприятий, которые помогут лучше узнать Новосибирск и его историю.

20 августа в 12:00 — экскурсия-прогулка «Воздушные ворота Сибири». Пройдемся по современной улице Аэропорт, познакомимся со значимыми местами и объектами, связанными с историей Новосибирского авиапредприятия. Увидим уникальный памятник архитектуры — здание аэровокзала аэропорта «Северный».

Место сбора: ул. Аэропорт 45.

Цена билета: 150 рублей.

Справки и запись по телефону: +7 9953) 887-14-56.

Авторская прогулка ГОРод ГОРдеева, посвященная молодым новаторам, творившим в переломную эпоху 1920/1930-х годов и городу, который поменялся благодаря их трудам.

Место сбора: штаб-квартира проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», ул. Горького, 64, бывшая контора «Электросиндикат».

Цена билета: 350 рублей.

Экстрим-фестиваль на набережной

Набережная станет площадкой для экстрим-фестиваля

Набережная станет площадкой для экстрим-фестиваля

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Новосибирск ждет два уличных фестиваля в воскресенье (надеемся на хорошую погоду).

21 августа с 13:00 до 22:00 у главной сцены на Михайловской набережной — фестиваль зимнего и летнего экстрима «Doskoteka 2022». Вы сможете увидеть выступления спортсменов по различным направлениям, а гвоздем программы станут соревнования по катанию на сноуборде — на территории фестиваля будет создана площадка с настоящим снегом!

В этом году фест проходит в коллаборации с фестивалем «Врывайся», поэтому помимо спорта будет битва танцоров, творения художников на стрит-арт площадке и другие интерактивные точки. Вход свободный.

Фестиваль здорового образа жизни «Тянись к мечте» пройдет в Нарымском сквере. В программе: спортивные мастер-классы, лекции от нутрициологов и психологов, а также конкурсы с ценными призами. Вход свободный.

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