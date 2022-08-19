Куда сходить на выходных: экстрим-фест на набережной со снегом, экскурсия в аэропорт и мексиканский стрит-арт
Подборка культурных событий от внештатного обозревателя НГС
К концу августа увеличиваются не только пробки на городских улицах, но и количество культурных событий. Встречайте подборку мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.
Мексиканский стрит-арт
Новые граффити в Новосибирске от мексиканского художника Трепо Паркера и выставка фотографий его работ из разных стран мира — в фойе концертного зала имени
Ранее Паркер отказывался от проведения персональных выставок, считая, что стрит-арт не должен покидать улицу. Но решился сделать свою первую выставку в Новосибирске, чтобы поделиться своей любовью к граффити. На днях Трепо закончил мурал площадью более 100 квадратных метров в самом центре Новосибирска — во дворе зданий на пересечении Красного проспекта, 17 и улицы Горького.
Где посмотреть выставку: Красный проспект, 18/1.
Вход свободный.
Живописный Академгородок в центре Новосибирска
Академгородок, каким мы все его любим, — в работах художницы Натальи Курбатовой на ее персональной выставке в Краеведческом музее. Наталья по образованию математик, но в 2011 году решила сменить сферу деятельности и заняться живописью.
Выбрав путь художника в осознанном возрасте, Наталья Курбатова прошла обучение во многих художественных студиях Новосибирска и Москвы. Ее профессионализм не остался незамеченным, художницу приняли в Творческий союз художников России.
Академгородок — главный источник вдохновения для Натальи Курбатовой. Заснеженные тропинки и сосны Ботанического сада, залитые светом красно-желтые пятиэтажки, цветущие кусты сирени и черемухи на улице Воеводского — яркой, солнечной и красочной в любое время года.
Где: Красный проспект, 23.
Цена билета: 150 рублей.
Узоры усадеб Ново-Николаевска и Колывани
«Сердце узора» — новая выставка в музее «Контора инженера Будагова». На ней представлены деревянные элементы усадеб Ново-Николаевска и Колывани, которые помогут узнать, что такое русский стиль и где его найти в Ново-Николаевске, как традиционный деревянный дом объясняет устройство вселенной, что такое фиал и подзор, зачем нужен наличник и как определить статус владельца дома по этим деревянным кружевам.
Где: ул. Большевистская, 7, музей «Контора инженера
Цена билета: 100 рублей, школьники, студенты и пенсионеры — 70 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.
Мир плакатов
ЦК-19 приглашает погрузиться в красочный мир тезисов и жизнеутверждений, созданный двумя «ветеранами новосибирского плаката» за несколько десятилетий: с 1980 по 2022 годы. На выставке «Плакатный ход. С. Мосиенко & М. Паршиков» представлено более 70 работ, выполненных в разное время как индивидуально, так и совместно. Темы — от политики до театра.
Где: улица Свердлова, 13.
Цена билета: 150 рублей.
Выставка миниатюрной графики
Здесь же, в ЦК-19, открылась еще одна выставка миниатюрной графики Елизаветы Рыловой. В экспозиции представлено более 30 оригинальных работ, а также видео о процессе их создания. История о поиске утраченной связи с окружающим миром в период ковидной самоизоляции, написанная с помощью ручки, карандаша и бумаги. Подробности о выставке и публично программе здесь.
Где: ул. Свердлова, 13.
Цена билета: 100–150 рублей.
Экскурсии: в аэропорт и по лучшим конструктивистским зданиям
Несколько мероприятий, которые помогут лучше узнать Новосибирск и его историю.
20 августа в 12:00 — экскурсия-прогулка «Воздушные ворота Сибири». Пройдемся по современной улице Аэропорт, познакомимся со значимыми местами и объектами, связанными с историей Новосибирского авиапредприятия. Увидим уникальный памятник архитектуры — здание аэровокзала аэропорта «Северный».
Место сбора: ул. Аэропорт 45.
Цена билета: 150 рублей.
Справки и запись по телефону:
Авторская прогулка ГОРод ГОРдеева, посвященная молодым новаторам, творившим в переломную эпоху 1920/
Место сбора: штаб-квартира проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», ул. Горького, 64, бывшая контора «Электросиндикат».
Цена билета: 350 рублей.
Экстрим-фестиваль на набережной
Новосибирск ждет два уличных фестиваля в воскресенье (надеемся на хорошую погоду).
21 августа с 13:00 до 22:00 у главной сцены на Михайловской набережной — фестиваль зимнего и летнего экстрима «Doskoteka 2022». Вы сможете увидеть выступления спортсменов по различным направлениям, а гвоздем программы станут соревнования по катанию на сноуборде — на территории фестиваля будет создана площадка с настоящим снегом!
В этом году фест проходит в коллаборации с фестивалем «Врывайся», поэтому помимо спорта будет битва танцоров, творения художников на стрит-арт площадке и другие интерактивные точки. Вход свободный.
Фестиваль здорового образа жизни «Тянись к мечте» пройдет в Нарымском сквере. В программе: спортивные мастер-классы, лекции от нутрициологов и психологов, а также конкурсы с ценными призами. Вход свободный.