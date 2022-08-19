Куда сходить на выходных: экстрим-фест на набережной со снегом, экскурсия в аэропорт и мексиканский стрит-арт

Выбрав путь художника в осознанном возрасте, Наталья Курбатова прошла обучение во многих художественных студиях Новосибирска и Москвы. Ее профессионализм не остался незамеченным, художницу приняли в Творческий союз художников России.



Академгородок — главный источник вдохновения для Натальи Курбатовой. Заснеженные тропинки и сосны Ботанического сада, залитые светом красно-желтые пятиэтажки, цветущие кусты сирени и черемухи на улице Воеводского — яркой, солнечной и красочной в любое время года.

