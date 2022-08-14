По Волге ездят кабриолеты. Показываем в одном видео, что это за машины

В Самаре появился необычный вид транспорта. С виду это автомобиль, но он плавает по воде. 4 таких нестандартных плавсредства привез бывший игрок «Крыльев Советов» Нериюс Бараса.

— По сути эти спорткары — моторные лодки. Их производят и за рубежом, и в России. Из стеклопластика делается корпус в виде салона автомобиля, в него устанавливают двигатель от гидроцикла на 215 лошадиных сил. Для полноты картины ставят колеса, но они не крутятся. Хотя я думаю это исправить, — рассказал Нериюс.