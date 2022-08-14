По Волге ездят кабриолеты. Показываем в одном видео, что это за машины
Необычные плавсредства привез бывший игрок «Крыльев Советов»
В Самаре появился необычный вид транспорта. С виду это автомобиль, но он плавает по воде. 4 таких нестандартных плавсредства привез бывший игрок «Крыльев Советов» Нериюс Бараса.
— По сути эти спорткары — моторные лодки. Их производят и за рубежом, и в России. Из стеклопластика делается корпус в виде салона автомобиля, в него устанавливают двигатель от гидроцикла на 215 лошадиных сил. Для полноты картины ставят колеса, но они не крутятся. Хотя я думаю это исправить, — рассказал Нериюс.
«Лодкомобили» двухместные. Хотя в будущем бывший футболист планирует самостоятельно делать четырехместные салоны. Ремня безопасности нет — вместо него надо пристегиваться к машине за руку. На приборной панели — магнитола, две кнопки и два рычажка. Сбоку находится рычаг переключения на задний ход.
Как и у обычной машины, на панели есть датчики скорости и количества топлива. Есть даже фары, причем у каждой машины они разноцветные. Педаль одна — газ. Заводятся машины кнопкой. Как рассказал владелец, лодки могут ездить на скоростях 75 и 90 км/ч.
Стоит такое чудо техники 2,5 миллиона рублей. При этом, по словам хозяина спорткаров, скоро по Волге может пронестись еще более экстравагантное судно.
— Есть мысли на следующий год приобрести плавучий лимузин. Он будет примерно втрое длиннее обычного плавучего автомобиля. Мы берем джип, разрезаем его пополам, вставляем расширение, внизу делаем настоящие полы, чтобы можно было стоять, — поделился планами Нериюс.