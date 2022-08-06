Вулканы, касатки и курильские котики. Туристка рассказала, что посмотреть на Сахалине и сколько это стоит
Увидеть спящие сопки и суровую дикую природу можно в рамках организованного тура
Морепродукты на завтрак, обед и ужин, лодочные прогулки с касатками, бурлящие реки и океан. Это край России — Сахалин, где ощущаешь себя как на другой планете. О своем отдыхе на этом острове рассказала MSK1.RU Надежда Низимова.
Скажу сразу: мы брали тур, в который были включены трансфер по острову и на Курилы, проживание на Сахалине и Итурупе, экскурсии и завтраки. На человека вышло примерно 160 тысяч рублей без перелетов Москва — Южно-Сахалинск — Москва. Но это в мае, когда на Дальнем Востоке не сезон для туристов. Летом и ранней осенью поездка выйдет намного дороже.
Как добраться
Из Москвы в Южно-Сахалинск ежедневно летают самолеты. Билет в эконом-классе стоит от 14 тысяч рублей, по акции можно урвать и за 7 тысяч (данные на момент выхода публикации). В самом городе работает Яндекс.Такси, но мы передвигались на автобусах турфирмы.
Южно-Сахалинск: японская архитектура и сиба-ину
Южно-Сахалинск — маленький и уютный город в 25 километрах от Охотского моря. С 1905 по 1945 годы находился в составе Японии. Здесь до сих пор много японского: рестораны, архитектура, магазины. А самая часто встречающаяся порода собак — сиба-ину.
В Южно-Сахалинске три главных музея. Один — краеведческий, расположен в японском здании стиля тэйкан-дзукур 1937 года постройки, которому нет аналогов в России. Два других музея — современные: «Победа» и «Россия — моя история». В них можно узнать об истории Сахалина и об участии в Великой Отечественной войне.
Есть еще старинный парк Гагарина. В одной его части расположены аттракционы и фуд-корт, в другой — лес и спортивные площадки.
Как одеваться
Мы были на Сахалине в мае, а в это время на острове еще лежит снег. В среднем днем столбик термометра поднимался до +8…+10 градусов, ночью опускался ниже нуля.
— Порой льды из Магадана заплывают. И сразу зима! — говорил наш гид.
Сам Южно-Сахалинск находится между двух хребтов. И если циклон заходит, то надолго. Заканчивается он по двум причинам: 1) когда прольются все дожди; 2) когда через хребет перевалит новый, более мощный циклон, и вытеснит старый.
Летом температура может достигать +27 градусов, но погоду на Сахалине вообще трудно предсказать дольше, чем на день вперед.
Поэтому нужно готовиться к худшему и брать с собой теплую одежду. Трекинговые ботинки, шерстяные носки (несколько сменных пар), термобелье, флиску, непродуваемые штаны и куртку, шапку, перчатки, шарф, плотный дождевик. И очки — солнце у океана мощное. Но купальник и шорты летом тоже пригодятся!
Что посмотреть на Сахалине
Лагуна Буссе — кладовая моллюсков на Сахалине. Вода здесь не пресная, но и не такая соленая, как в Охотском море. В этой уникальной экосистеме живут устрицы, гребешки, трепанг, мидии, морские ежи.
Японцы хотели открыть здесь жемчужную фабрику и завезли устриц. В лагуне для них идеальные условия. Одна особь может отложить до миллиона личинок, и в Буссе 80% из них выживут. Да еще и вырастут до 30 сантиметров.
Туристам выдают высокие рыбацкие сапоги и во время отлива отправляют на тихую охоту. Ходишь, смотришь в воду и раскапываешь водоросли в поисках моллюсков.
Многие местные жители, кстати, устриц не едят (я тоже), а если и едят, то запекая с сыром и чесночным маслом. Но на Буссе все равно приезжают и живут неделями в палатках или домах на колесах. Летом здесь очень красиво: повсюду растет морской шиповник с огромными розовыми цветами и плодами размером с яблочки.
Невельское лежбище — одно из трех мест в мире, где сивучи живут в черте города. Другие два — на Камчатке и в Сиэтле.
Животные приплывают на брекватер в феврале и остаются до конца июня (сезон спаривания). Балдеют под сахалинским солнцем, купаются, ловят рыбу. А еще орут. Так громко, что слышно на всем побережье. И воняют. Если ветер дует с моря, этим запахом пропитывается весь город.
Пожалуй, пока это самое яркое впечатление за время путешествия. Мы сели в лодки и подплыли максимально близко к брекватеру. Молодым сивучам интересно, они спрыгивали в воду и тянулись к людям. А взрослые особи сидели на волнорезе, наблюдали и разве что ластами шевелили в нашу сторону.
Гладить и кормить их, конечно, нельзя. Животные под охраной, чипированы и занесены в Красную книгу. Википедия пишет, что им присвоена категория EN A1b — опасность исчезновения в недалеком будущем.
Одно из популярных туристических мест на Сахалине — маяк Анива. Самая доступная дорога до него — по воде, вдоль острова. В одну сторону — около часа. По пути можно разглядывать скалистые берега, старые японские рыбацкие деревни, а еще, если повезет, встретить касаток, сивучей, дельфинов и даже кита.
Наша лодка шла последней. Мы почти добрались до маяка. Внезапно капитан сбавил ход и указал вперед. Метрах в 30 разрезали волны три черных плавника. Один большой и два поменьше. Семья.
Подошли поближе. Они тоже заинтересовались и сменили курс — в нашу сторону. Скрылись на пару минут и вдруг вынырнули в паре метров от моей руки! Самая большая, мама, прошла под лодкой, показав белое брюхо. Так касатки игрались минут 10, подплывая то с одного борта, то с другого, а потом отправились дальше — охотиться на сивучей.
Кстати, по пути на Аниву касатки показываются туристам только до июля. Затем они уплывают из залива.
Остров Итуруп: что посмотреть и где жить
Поездив по Сахалину, мы перебрались на Курилы, на самый крупный остров архипелага — Итуруп. Самолетом из Южно-Сахалинска — 1,5 часа. Здесь находится один из самых высоких в России водопадов Илья Муромец, 20 вулканов, девять из них действующие. Поэтому много горячих источников, оборудованных для туристов.
По всему острову, как говорит наш гид, расположены пещеры и подземные ходы. Их использовали японцы во время войны. А еще отсюда, из залива Касатка, 26 ноября 1941 г. в сторону Гавайских островов отправилось японское авианосное соединение. Прямиком на Перл-Харбор. Масштабное, фантастическое место.
Когда ехать?
Конец августа — октябрь. Зимой на Итурупе снежно и холодно. Весной ветер, дожди и сонная природа. Летом красиво, но много мошек. Идеально — ранняя осень.
Как добраться?
Самолетом «Авроры» из Южно-Сахалинска или судном «Игорь Фархутдинов».
Где жить?
На Итурупе хозяйничает компания «Гидрострой». Она построила несколько отелей, один из них — «Янкито». Есть тарифы «эконом» (номер от 9 тысяч рублей в сутки, мы в таком и жили) и VIP (гостевой дом с номерами от 30 тысяч рублей в сутки). Еще гиды рекомендуют «Остров» и гостевой дом «Камелия».
Где есть?
Мы ели в одном месте — кафе «Альянс». Кухня отличная. Даже кофе на кокосовом молоке делают!
Что делать и смотреть?
• Вулканы, реки с кипящей водой (одно из развлечений туристов — сварить в этой воде яйца) и термальные источники. Осенью есть еще и трекинги в горы
• Лавовое плато Янкито
• Белые скалы и Черные скалы
• Залив Касатка
• Прогулка по берегу Тихого океана
• Пещеры
• Морская прогулка вдоль острова с высадкой на скалистых берегах (там можно вдоволь полазить!)
Лучше ездить вместе с местным гидом. Или купить тур.
Опасно?
Все местные предупреждают: в одиночку ходить нельзя. Медведей очень много, а весной они еще и голодные, агрессивные. Если в горы — то только с гидом.
Еще здесь очень много скал. Когда ползаешь по ним — легко сорваться. Погода меняется несколько раз в день, поэтому выход в море — только с профессионалами.
Много где нет связи. Если застрянешь — связаться ни с кем не получится. Лучше иметь рацию и двигаться группой.
Сколько стоит?
Гостиницы: от 2,5 до 30 тысяч рублей, зависит от номера (цены на май 2022 года). В сезон — дороже.
Кафе: в «Альянсе» цены как в Москве или чуть ниже.
Перелет: около 6 тысяч рублей в одну сторону.
Стоимость экскурсий зависит от компании-организатора.
Горячие источники Итурупа: где искупаться с видом на море и вулканы
На Итурупе три оборудованных места с горячими источниками. Я не любитель такого отдыха, но, считаю, пробовать нужно все (особенно когда замерз на морской прогулке или в походе). Источники очень разные.
Ванночки
— Открыты в 2009 году
— Расположены 30 минутах от города Курильска
— Можно греться с видом на море
— Есть открытые и закрытые зоны
— Из горячей ванночки можно перебраться в ледяную — кайф!
Жаркие воды
— Открыты в 2018 году
— Расположены в 20 минутах от Курильска
— Окружены лесом
— Есть открытые и закрытые зоны
— Можно обмазаться лечебной грязью
Вулкан Баранского
— В 2021 году здесь закончилась реконструкция. Стильное место, где можно даже остановиться на ночь
— Самые труднодоступные на острове источники. Находятся на вулкане с видом на лес и горы. Добраться можно только на внедорожнике
— Много мест для купания под открытым небом — есть искусственные и естественные, прямо в реке
Курильские котики
Про этих ребят хочу рассказать отдельно. Вот этот красавец с надменным взглядом — кот Кеша породы курильский бобтейл. Да-да, это официальное название. Пушистый абориген с Курильских островов.
Говорят, это смесь японского бобтейла, завезенного моряками, и сибирской породы. У них короткий хвост-помпон и длинные задние ноги, как у рыси. Не боятся воды и низких температур, отличные рыболовы.
Что везти с Сахалина
Не буду оригинальной. Конечно, морепродукты. И побольше! В Южно-Сахалинске есть рынок «Техник», где всем можно закупиться. Если попросить — упакуют в вакуум и дадут коробку для самолета.
— Мясо краба. Около 2000 руб/кг. Продают и целые фаланги, и уже замороженные куски мяса
— Гребешок, осьминог. Около 2000 руб/кг. Их тоже замораживают и продают упаковками по 0,5–1 кг
— Рыба. Много рыбы. Разной, в разном виде. От 200 рублей
— Икра. От 2000 рублей/500 гр
— Консервы из морской капусты с крабом. 180 рублей за штуку
— Сушеная морская капуста и морской виноград. Их можно заливать водой и добавлять в салат. Или есть отдельно. 250 рублей/упаковка
— Сиропы из сахалинских ягод — лимонника и клоповки. Говорят, хороши для иммунитета. 180 рублей/бутылка
— Мармелад без сахара, сделанный из агар-агара. 500 рублей/кг
Наш гид также рекомендовал японские магазины косметики и БАДов. Погуглили — все это добро продается и в Москве, по тем же ценам.
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