Вулканы, касатки и курильские котики. Туристка рассказала, что посмотреть на Сахалине и сколько это стоит

Морепродукты на завтрак, обед и ужин, лодочные прогулки с касатками, бурлящие реки и океан. Это край России — Сахалин, где ощущаешь себя как на другой планете. О своем отдыхе на этом острове рассказала MSK1.RU Надежда Низимова.



Скажу сразу: мы брали тур, в который были включены трансфер по острову и на Курилы, проживание на Сахалине и Итурупе, экскурсии и завтраки. На человека вышло примерно 160 тысяч рублей без перелетов Москва — Южно-Сахалинск — Москва. Но это в мае, когда на Дальнем Востоке не сезон для туристов. Летом и ранней осенью поездка выйдет намного дороже.

