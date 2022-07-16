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Тест

Ну ты и растыка! Проверьте, поймете ли вы местных в разных регионах России

Если вы знаете, зачем идти на лайн и для чего нужна лентяйка, у вас всё получится

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Если вы поняли, о чём говорят эти молодые люди, то и с тестом справитесь без проблем

Если вы поняли, о чём говорят эти молодые люди, то и с тестом справитесь без проблем

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«Какой же ты растыка! Пойдем быстрее, на лайн не успеем, ленту пропустим». На первый взгляд, эта фраза звучит как рэп Евгения Петросяна, но на самом деле все эти незнакомые слова никогда бы не встретились в одном предложении. Всё потому, что их употребляют в совершенно разных регионах. Замечали же, что в разных частях страны есть свои специфические слова, которые понимают только местные? Давайте проверим, сможете ли вы разобраться, что означают те или иные диалектизмы.

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регионы Россиирусский языкместные слова
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