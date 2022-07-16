Ну ты и растыка! Проверьте, поймете ли вы местных в разных регионах России

«Какой же ты растыка! Пойдем быстрее, на лайн не успеем, ленту пропустим». На первый взгляд, эта фраза звучит как рэп Евгения Петросяна, но на самом деле все эти незнакомые слова никогда бы не встретились в одном предложении. Всё потому, что их употребляют в совершенно разных регионах. Замечали же, что в разных частях страны есть свои специфические слова, которые понимают только местные? Давайте проверим, сможете ли вы разобраться, что означают те или иные диалектизмы.