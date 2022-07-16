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«Да Винчи — в комнате, Боттичелли — в коридоре». Пенсионерка завесила квартиру мировыми шедеврами

Она вышивает копии знаменитых картин

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Уральская пенсионерка вышивает репродукции известных картин

Уральская пенсионерка вышивает репродукции известных картин

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Пенсионерка из Свердловской области вышивает репродукции картин известных художников. Маргарите Васильевне 80 лет, и она поклонница живописи. В молодости женщина любовалась произведениями искусства в галереях, а теперь, когда гулять по музеям возраст не позволяет, устроила выставку шедевров у себя дома.

Знаменитые картины украшают всю однокомнатную квартиру пенсионерки. Только принадлежат они не кисти знаменитых художников, а иголке самой Маргариты Васильевны.

— В комнате у меня висит «Мадонна Литта» Леонардо Да Винчи, в коридоре — Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», — проводит хозяйка экскурсию.

Эта картина Исаака Левитана мастерице особенно удалась

Эта картина Исаака Левитана мастерице особенно удалась

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Самый любимый в коллекции — Левитан. Его пейзажи будто созданы для вышивания, говорит мастерица.

— Он очень любил рисовать осень, и мне она нравится. Причем картины написаны такими широкими мазками, удобно вышивать, — рассказывает пенсионерка. — Вот когда я набирала Мадонну Литта — там очень сложно с оттенками было. Игра теней, детали ее одежды. У меня еще лежит рисунок Мона Лизы, но я пока никак не решаюсь за него взяться.

На одну картину уходит от недели до полутора месяцев

На одну картину уходит от недели до полутора месяцев

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Вышитые работы один в один похожи на живописные

Вышитые работы один в один похожи на живописные

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Когда пенсионерка создает картины, она не только подбирает нитки по цвету, но и, словно художник, смешивает их, чтобы получить нужный оттенок.

Вышитая копия Мадонны Литта Леонардо да Винчи

Вышитая копия Мадонны Литта Леонардо да Винчи

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А это пейзаж Исаака Левитана «Золотая осень»

А это пейзаж Исаака Левитана «Золотая осень»

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В квартире у пенсионерки целая галерея

В квартире у пенсионерки целая галерея

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Маргарита Васильевна вспоминает: вышивать она научилась еще в детстве. Но в молодости на увлечение не было времени — сначала получала диплом строителя в свердловском техникуме, а потом работала в Ташкенте и в Ялте. Только на пенсии она снова взялась за вышивку.

— Так получилось, что в 98-м году я осталась без работы. И вот от безделья я начала вышивать. Сначала блузку себе вышила, буквально со всей родни и знакомых собирала по нитке, потом нашла в журнале репродукцию и решила повторить, — говорит Маргарита Васильевна. — Взяла острый карандаш и линейку и расчертила на картине полосы, как клеточки на канве. Получилась такая самодельная схема для вышивания.

На картине Карла Брюллова конь однотонного черного цвета. Рукодельница намеренно изменила его окрас, иначе вышивка получилась бы слишком мрачной

На картине Карла Брюллова конь однотонного черного цвета. Рукодельница намеренно изменила его окрас, иначе вышивка получилась бы слишком мрачной

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Копия «Рождения Венеры» Сандро Боттичелли висит у Маргариты Васильевны в коридоре

Копия «Рождения Венеры» Сандро Боттичелли висит у Маргариты Васильевны в коридоре

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На кухне висят иконы, тоже вышитые мастерицей

На кухне висят иконы, тоже вышитые мастерицей

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Вышивать лики гораздо труднее, чем картины, уверяет пенсионерка

Вышивать лики гораздо труднее, чем картины, уверяет пенсионерка

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Раньше рукодельница вышивала картины на заказ и даже какое-то время зарабатывала на этом. Теперь создает работы исключительно для души и дарит знакомым. Из родственников у женщины — только племянники. Несколько лет назад она похоронила двух младших сестер.

— Когда была студенткой, выскочила замуж, но мы прожили пять лет и разбежались, больше я никого не нашла. Хотя и работала в мужском окружении.

Пенсионерка устроилась волонтером, помогает малоимущим

Пенсионерка устроилась волонтером, помогает малоимущим

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Вышивает Маргарита Васильевна только по вечерам. Днем она занята на работе. В родном Березовском устроилась в социальную организацию: сортирует вещи, которые приносят для малоимущих. Среди них, кстати, тоже порой попадаются картины.

— Мы выделили для них отдельную стену. Повесили для эстетического удовольствия. Дело в том, что наша организация находится на цокольном этаже, у нас нет окон, поэтому картины — как глоток свежего воздуха, — рассказывает руководитель проекта «Нужные вещи» Вероника Жильцова. — В нашей экспозиции есть и одна работа Маргариты Васильевны.

На складе тоже появилась мини-галерея

На складе тоже появилась мини-галерея

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На картины, вывешенные на складе, рукодельница тоже поглядывает: не вышить ли какую из них. Единственный художник, чьи шедевры она ни за что не возьмется повторить в нитках, — это Иван Айвазовский. На его работы у мастерицы табу.

— Я просто не смогу вышить такое море, это невероятное количество оттенков. Даже красками нарисовать такое кажется нереальным, а вышить — уж точно, — говорит Маргарита Васильевна.

Недавно мы писали о пенсионере, который после смерти жены расписал картинами свой подъезд. А Людмила Щепетова лобзиком вырезала ажурные узоры для окон и стен. Теперь ее дом стал кружевным. Еще почитайте про екатеринбурженку, устроившую в подъезде выставку картин, которые дома не повесишь, а выбросить жалко.

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