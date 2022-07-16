«Да Винчи — в комнате, Боттичелли — в коридоре». Пенсионерка завесила квартиру мировыми шедеврами

Маргарита Васильевна вспоминает: вышивать она научилась еще в детстве. Но в молодости на увлечение не было времени — сначала получала диплом строителя в свердловском техникуме, а потом работала в Ташкенте и в Ялте. Только на пенсии она снова взялась за вышивку.



— Так получилось, что в 98-м году я осталась без работы. И вот от безделья я начала вышивать. Сначала блузку себе вышила, буквально со всей родни и знакомых собирала по нитке, потом нашла в журнале репродукцию и решила повторить, — говорит Маргарита Васильевна. — Взяла острый карандаш и линейку и расчертила на картине полосы, как клеточки на канве. Получилась такая самодельная схема для вышивания.