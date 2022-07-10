«Есть эффект»: дачник ставит странный эксперимент над овощами и ягодами

Агроном Николай Саидов много лет выращивает помидоры, огурцы и другие овощи на своем участке в Архангельской области. Он профессионал в этом деле, но уверен: получать хороший урожай помогает еще и... музыка.

Зачем он играет в теплицах на саксофоне, действительно ли от этого есть какой-то эффект и что будет, если огурцам и помидорам постоянно включать разную музыку — от попсы до блюза? Об этом Николай Саидов рассказал в нашем видеосюжете — смотрите чуть выше.