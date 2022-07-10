«Есть эффект»: дачник ставит странный эксперимент над овощами и ягодами
Николай Саидов включает растениям музыку и играет в теплицах на саксофоне
Агроном Николай Саидов много лет выращивает помидоры, огурцы и другие овощи на своем участке в Архангельской области. Он профессионал в этом деле, но уверен: получать хороший урожай помогает еще и... музыка.
Зачем он играет в теплицах на саксофоне, действительно ли от этого есть какой-то эффект и что будет, если огурцам и помидорам постоянно включать разную музыку — от попсы до блюза? Об этом Николай Саидов рассказал в нашем видеосюжете — смотрите чуть выше.
Музыкой он начал серьезно увлекаться еще в 90-е: играл на саксофоне и пел на праздниках. Теплицы же использовал как место для репетиций — тогда и понял, что его игра каким-то образом влияет на растения.
— Волны от саксофона шли или вибрации какие-то. Я отчетливо понял, что сзади меня там тоже... танцуют. Листовая поверхность была замечательная. Я удивлялся, — вспоминает Николай Саидов. И добавляет, что позже он прочитал исследования о том, что музыка действительно может положительно влиять на растения.
— У меня 250 корней томатов было и 250 корней огурцов. Кроме того, разные салатные культуры выращивал, клубнику, тюльпаны... И я понял, что нужно приходить в теплицу с хорошим настроением. Это очень влияет на развитие растений.
Николай Саидов рассказывает, что за годы экспериментов понял и музыкальные предпочтения своих тепличных подопечных: например, томаты любят джаз, ягоды предпочитают клубную музыку, а у лука предрасположенность к шансону, особенно он любит «Мурку».