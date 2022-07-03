Король вечеринок:
64-летний кандидат наук работает по вечерам диджеем и «качает» танцполы
Андрей Жданов крутит пластинки с
Андрей Жданов — главный редактор глянцевого журнала Magazine в Архангельске, педагог, кандидат педагогических наук и сотрудник краеведческого музея. А еще в свои 64 он — король ретровечеринок, виртуозно владеющий искусством диджеинга. Еще бы: в этой сфере он более
С чего началось его увлечение музыкой и чем диско-стиль увлекает до сих пор — Андрей Жданов рассказал в видеоинтервью 29.RU (смотрите выше).
Ставить музыку на виниле он начал, будучи еще совсем юным. Это были
— У нас говорили: «Мы не должны сплоховать, мы должны всему Западу показать, что мы умеем, и у нас это не хуже, чем у них», — вспоминает Андрей Жданов.
За диджейским пультом он провел уже
— Дискотека — это не хобби, а профессия. Когда я уже пошел работать на кафедру педагогики и психологии, мне предложили защищать диссертацию. Я говорю: «Я могу научно объяснить только одно. Как выстроить дискотеку, как через дискотеку давать образование музыкальное, хотя бы основы». Мне говорят: «Пиши».
Сегодняшние вечеринки Андрея Жданова проходят в ретростиле: он специально пользуется пластинками и дисками. В его трек-листах на дискотеках — музыка из прошлого, но только та, что может зарядить позитивной энергией.
— Я стараюсь ставить те, в которых легкий ритм, очень много оптимизма. И именно возможность не просто вспомнить молодость моему поколению, а зарядиться молодостью, — говорит Андрей Жданов.
И он правда полон сил и энергии: сам объясняет это тем, что всю жизнь занимается любимым делом.