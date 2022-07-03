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Король вечеринок: 64-летний кандидат наук работает по вечерам диджеем и «качает» танцполы

Андрей Жданов крутит пластинки с 70-х годов — мы сняли видео, как он зажигает сегодня в клубах

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Андрей Жданов — главный редактор глянцевого журнала Magazine в Архангельске, педагог, кандидат педагогических наук и сотрудник краеведческого музея. А еще в свои 64 он — король ретровечеринок, виртуозно владеющий искусством диджеинга. Еще бы: в этой сфере он более 40 лет.

С чего началось его увлечение музыкой и чем диско-стиль увлекает до сих пор — Андрей Жданов рассказал в видеоинтервью 29.RU (смотрите выше).

Ставить музыку на виниле он начал, будучи еще совсем юным. Это были 70-е, и тогда, по его словам, удавалось доставать «запрещенку».

— У нас говорили: «Мы не должны сплоховать, мы должны всему Западу показать, что мы умеем, и у нас это не хуже, чем у них», — вспоминает Андрей Жданов.

За диджейским пультом он провел уже 46 лет. Это дело давно вышло за рамки простого увлечения и в какой-то момент даже стало для него предметом исследования — Андрей Жданов защитил диссертацию о дискотеках:

— Дискотека — это не хобби, а профессия. Когда я уже пошел работать на кафедру педагогики и психологии, мне предложили защищать диссертацию. Я говорю: «Я могу научно объяснить только одно. Как выстроить дискотеку, как через дискотеку давать образование музыкальное, хотя бы основы». Мне говорят: «Пиши».

Сегодняшние вечеринки Андрея Жданова проходят в ретростиле: он специально пользуется пластинками и дисками. В его трек-листах на дискотеках — музыка из прошлого, но только та, что может зарядить позитивной энергией.

— Я стараюсь ставить те, в которых легкий ритм, очень много оптимизма. И именно возможность не просто вспомнить молодость моему поколению, а зарядиться молодостью, — говорит Андрей Жданов.

И он правда полон сил и энергии: сам объясняет это тем, что всю жизнь занимается любимым делом.

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