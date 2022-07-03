Король вечеринок: 64-летний кандидат наук работает по вечерам диджеем и «качает» танцполы

— У нас говорили: «Мы не должны сплоховать, мы должны всему Западу показать, что мы умеем, и у нас это не хуже, чем у них», — вспоминает Андрей Жданов.

За диджейским пультом он провел уже 46 лет . Это дело давно вышло за рамки простого увлечения и в какой-то момент даже стало для него предметом исследования — Андрей Жданов защитил диссертацию о дискотеках:

