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«На работе можете не ждать»: белгородцы четвертые сутки не встают с дивана, чтобы забрать его домой

Предмет мебели стоит порядка 90 тысяч

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Чтобы стать победителем, нужно просидеть на диване дольше остальных

Чтобы стать победителем, нужно просидеть на диване дольше остальных

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В белгородском торговом центре «Мебельный город» четвертый день проходит конкурс за бесплатный диван. Главное условие — просидеть на диване дольше остальных.

Акция стартовала 24 июня с шестью участниками. Среди них были четыре мужчины, мальчик и девушка. Уже 27 числа среди бойцов осталось только два человека. Мужчины борются до последнего: диван стоит порядка 90 тысяч рублей.

— Недавно купил квартиру, она пустая, мебели нет. Решил попробовать свои силы, — рассказал один из участников агентству РИА Новости.

Мужчина предупредил свое руководство, что неизвестно, когда он вернется на работу.

Сегодня, 27 июня, в IKEA прошла финальная распродажа товаров, но только среди сотрудников. В закрытых магазинах царило настоящее сумасшествие: работники подчистую вывезли остатки продукции на газелях. Почитайте также о пяти магазинах, которые могут заменить IKEA в России.

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