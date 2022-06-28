«На работе можете не ждать»: белгородцы четвертые сутки не встают с дивана, чтобы забрать его домой

В белгородском торговом центре «Мебельный город» четвертый день проходит конкурс за бесплатный диван. Главное условие — просидеть на диване дольше остальных.

Акция стартовала 24 июня с шестью участниками. Среди них были четыре мужчины, мальчик и девушка. Уже 27 числа среди бойцов осталось только два человека. Мужчины борются до последнего: диван стоит порядка 90 тысяч рублей.