«На работе можете не ждать»: белгородцы четвертые сутки не встают с дивана, чтобы забрать его домой
Предмет мебели стоит порядка 90 тысяч
В белгородском торговом центре «Мебельный город» четвертый день проходит конкурс за бесплатный диван. Главное условие — просидеть на диване дольше остальных.
Акция стартовала 24 июня с шестью участниками. Среди них были четыре мужчины, мальчик и девушка. Уже 27 числа среди бойцов осталось только два человека. Мужчины борются до последнего: диван стоит порядка 90 тысяч рублей.
— Недавно купил квартиру, она пустая, мебели нет. Решил попробовать свои силы, — рассказал один из участников агентству РИА Новости.
Мужчина предупредил свое руководство, что неизвестно, когда он вернется на работу.
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