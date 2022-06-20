Как 32 000 человек отмечали день рождения пситтакозавра — репортаж с фестиваля, где Пушному сделали ВИП-туалет

От шатров до лектория

В одном из шатров находится мастерская древнего человека, где проходит реставрация сосудов. Все экспонаты прибыли из музея археологии, этнографии и экологии Сибири при КемГУ. Детей этот процесс особенно интересует, но им не хватает терпения, чтобы доделать начатое. Только удалось найти, казалось бы, нужную часть сосуда, как они понимают, что ошиблись.



— Не подходит это сюда! — недовольно заявляет девочка в пляжной шляпе.



— Ой, аккуратно, ребята — жалобно просит студентка, присматривающая за экспонатами.

