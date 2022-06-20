Как 32 000 человек отмечали день рождения пситтакозавра — репортаж с фестиваля, где Пушному сделали ВИП-туалет

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32 000 человек отмечали день рождения пситтакозавра — репортаж с фестиваля, где Пушному сделали ВИП-туалет
В Шестаково в Кузбассе прошел научно-популярный фестиваль «Динотерра»
Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» прошел в Чебулинском районе с 17 по 19 июня. Он посвящен 125-миллионолетию сибирского пситтакозавра, скелет которого обнаружили в 1953 году в деревне Шестаково. Как прошел главный день фестиваля,
Для тех, кто хочет побывать на родине динозавров — в поселке Шестаково, где состоялся научно-популярный фестиваль «Динотерра», — есть три варианта. Первый, самый оптимальный — доехать на своем автомобиле. Время в пути — от трех до четырех часов. Второй — на рейсовых автобусах с пересадками до Мариинска или Верх-Чебулы, а затем до самой деревни. Третий — с помощью туроператоров.
Площадка фестиваля «Динотерра», как и сам поселок, находится в низине, неподалеку от реки Екитаж. Территория разделена на две большие зоны. По левую сторону — гостевая парковка и кемпинг, где разместилось больше 8000 человек. По правую — главная сцена, семейно-развлекательная зона, лекторий, дино-арт-парк, ярмарка еды и отдельный туалет для звезд, на котором висит табличка «Для Александра Пушного и группы "Пелагея"». По периметру расположены десятки шатров с едой, одеждой и развлечениями, а также большое количество фотозон с динозаврами.
От шатров до лектория
В одном из шатров находится мастерская древнего человека, где проходит реставрация сосудов. Все экспонаты прибыли из музея археологии, этнографии и экологии Сибири при КемГУ. Детей этот процесс особенно интересует, но им не хватает терпения, чтобы доделать начатое. Только удалось найти, казалось бы, нужную часть сосуда, как они понимают, что ошиблись.
— Не подходит это сюда! — недовольно заявляет девочка в пляжной шляпе.
— Ой, аккуратно, ребята — жалобно просит студентка, присматривающая за экспонатами.
В этом же шатре находится большое количество шкур животных. Их можно потрогать и оторвать от одной из них небольшой кусочек, чтобы оставить на память. Но для этого сначала нужно приложить некоторые усилия: разрезать меховую шубку с помощью заточенного камня.
Чуть дальше — площадка для сдачи нормативов ГТО, где под дождем взрослые и дети соревнуются в гибкости, ловкости и выносливости. Кому-то даже удается поставить личный рекорд, и для этого не всегда нужны судьи:
— Хватит, пап, без судей все равно не считается!, — кричит девочка лет семи взрослому мужчине.
— Шестнадцатая легкая, я думал это тридцать вторая, — улыбаясь, проговаривает отец и кладет гирю на место.
Под шатром «Фрутилада» происходит настоящая бойня за бесплатный батончик. Чтобы его получить, нужно пройти мини-полосу препятствий с помощью машинки на управлении. Для многих это оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд. Машина движется то в одну, то в другую сторону, но пройти трассу никак не удается. Помимо детей попытать удачу выстроилась целая очередь взрослых мужчин.
Не менее большое скопление народа у тяжинского тира «Ирбис». Это лазертаг — игра с использованием безопасного лазерного оружия, которая фиксирует попадание. Участник делятся на две команды и стреляют в противников, прячась за деревянными укрытиями. Помимо этих аттракционов встречаются и традиционные развлечения: батуты, вращающиеся качели, шары на воде, а также кванториум.
Многих гостей участников фестиваля поразила первобытная деревня из нескольких хижин шаманов, выстроенных полукругом. После прошедшего над фестивалем дождя, «заклинатели духов» устроили священный танец огня. Одни гости мероприятия присоединились к таинству и, пританцовывая, встали в круг, а другие отправились осматривать жилища. В них по стенам развешаны шкуры разных животных, ловцы снов, венки и сушеные растения. Женщина в ритуальной одежде шаманки предлагает всем желающим узнать свою судьбу. Для это нужно достать из специального мешочка, в котором лежат камень, перышко, ниточку или боб, любой предмет. Все они предсказывают будущее, например, если женщина достает красный камень, а мужчина голубой, то пару ждет домашний очаг и уют. Достался боб — плодородие и изобилие, перышко — легкость в делах.
К 15 часам люди начинают подходить к лекторию, где известный телеведущий, блогер, шоумен и музыкант Александр Пушной проводит лекцию. Он рассказывает как научить ребенка играть на гитаре, чтобы тот не потерял к ней интерес на этапе знакомства с аккордами. Александр на своем примере показывает, что можно с помощью всего одного аккорда сыграть много известных песен, например, «Батарейку».
— Умение импровизировать — это необходимость, которая нужна и в науке. Ребенок, приходя на фестиваль, начинает крутить что-то, что он не крутил в жизни никогда и понимает, что хочет этим заниматься. Дальше он дергает за рукав папу, а тот записывает его в кружок. Возможно, этот ребенок в будущем изобретает новое лекарство, новый двигатель, и это будет толчок для чего-то великого. Но чтобы это случилось, нужно предоставить площадку с возможностями, здесь она есть, — считает телеведущий.
После лектория музыкант не прощается с публикой. В восемь часов вечера на главной сцене начнется концерт с его участием. Все вокруг предвкушают хороший вечер, расстилают плед, достают шашлыки и домашние заготовки, в то время как дети кувыркаются и водят хороводы.
Александра Пушного на сцене сменяет Пелагея, с которой мало кому удалось сфотографироваться. Певица повсюду ходила с охранниками. Несмотря на такую закрытость от своих фанатов, люди были рады ее выходу на сцену, что стало понятно по громким овациям.Такие песни как «Валенки», «Выйду ночью с конем» особенно понравились публике.
— С вами петь одно удовольствие, — несколько раз повторяла Пелагея.
«Динозавр передает привет в космос»
Завершение фестиваля началось с флешмоба «Динозавр передает привет в космос». Для этого организаторы веревкой огородили территорию в форму динозавра. Внутрь зашли люди с включенными фонариками и направили их в небо, чтобы передать «привет» космосу. Благодаря генераторам дыма создалось ощущение, словно свет от фонариков доходил до самого неба. Это завораживало настолько, что тут и там слышались восторженные возгласы собравшихся. В какой-то момент показалось, что время остановилось, но в ту же секунду участники флешмоба увидели на экране светящегося динозавра, которого они создали с помощью своих фонариков. Послышалось затяжное «Вааааау». Пока люди выходили с огороженной территории, образ древнего ящера постепенно растворялся в космосе.
Вскоре началось более масштабное и завораживающее шоу, главными героями которого стали двести дронов. В ночном воздухе они в течение 8 минут показывали историю зарождения вселенной. Особый восторг толпы вызвал шагающий динозавр, который отправился в прогулку по ночному небу. С каждой меняющейся картинкой крики людей становились все громче, а на глазах некоторых гостей шоу выступили слезы радости от увиденного. Дроны будто разговаривали с людьми, выстраиваясь в слова: «Вас видно» и «Помашите нам», в финале они превратились в большое бьющееся сердце, которое распалось в виде снежинок. Волшебная сказка закончилась.
Один из пяти тысяч организаторов мероприятия, которое многие из собравшихся называли «легендарным», директор креативного бюро «Энгиро» Никита Гирин, рассказал NGS42.RU, что когда-то вместе с Пушным закончил НГУ. Он поделился о подготовке шоу.
— Мы рады, что та концепция, которая была придумана два месяца назад обрела реальную жизнь. Нам хотелось чуть-чуть заразить людей наукой, помочь понять, что ученые могут быть такими же популярными как рок-звезды. И если эту мысль приняли наши гости фестиваля, то мы очень счастливы. Если вы посмотрите на рейтинги, по популярности динозавры обгоняют космос. Мир науки разнообразен: есть геофизика, биология, ботаника, химия, и всем этим вы можете заниматься. Это безумно интересно, познавать мир, делать открытия, которые помогают не только тебе, но и человечеству. И если из 20 000 человек, что пришли сюда, вырастет пять крутых ученых, то через двадцать лет увидим, что будет, — рассказывает организатор.
После окончания главного дня фестиваля, 18 июня, машины несколько часов огромным потоком выезжали с деревни домой. Собравшиеся на парковках люди, которые ждали, пока проезжая часть станет более-менее свободной, отмечали, что день рождения пситтакозавра, на котором собрался будто весь Кузбасс, прошло на славу.