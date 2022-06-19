На «Динотерру» в Кузбассе приехали 24 тысячи человек: показываем крутое видео шоу дронов и концертов Пелагеи и Пушного

Как рассказал организатор фестиваля Никита Гирин, в палаточном городке проживало около 8 тысяч человек. Всего же «Динотерру» посетило более 24 тысяч человек из разных городов, в том числе из соседних регионов.

Основные события прошли в субботу, 18 июня . В этот день в программе были различные лекции, мастер-классы, развлечения для взрослых и детей, а в завершение — концерты звезд и шоу дронов. Корреспонденты NGS42.RU Екатерина Кухлевская и Максим Серков весь день работали на площадке и в скором времени опубликуют репортаж с фестиваля. А пока посмотрите фото и видео с площадок.