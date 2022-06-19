На «Динотерру» в Кузбассе приехали
24 тысячи человек: показываем крутое видео шоу дронов и концертов Пелагеи и Пушного
В палаточном лагере разместилось около 8 тысяч человек
В деревне Шестаково Чебулинского района Кемеровской области завершился международный научно-популярный фестиваль «Динотерра». Главными звездами мероприятия стали новосибирские артисты — певица Пелагея и музыкант и шоумен Александр Пушной. Яркие фотографии и видео самых интересных событий — в материале наших коллег из Кемерово, NGS42.RU.
Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» проходил в деревне Шестаково с 17 по 19 июня. Шестаково славится своей историей палеонтологических находок. Оно стало известно научному миру в 1953 году. Ученый-геолог Александр Моссаковский обнаружил в основании Шестаковского яра на берегу реки Кии первый скелет мелкого динозавра, относящегося к роду пситтакозавров. За десятилетия после открытия местонахождения в Шестаково побывали ученые со всего мира. Здесь находили останки динозавров, мамонтов, мелких рептилий. Сам яр получил название «Кладбище динозавров».
Как рассказал организатор фестиваля Никита Гирин, в палаточном городке проживало около 8 тысяч человек. Всего же «Динотерру» посетило более 24 тысяч человек из разных городов, в том числе из соседних регионов.
Основные события прошли в субботу,
Во время пресс-подхода у музыканта, ведущего популярной программы «Галилео» Александра Пушного спросили, что нужно, чтобы ребенок занимался наукой.
— Ребенок в любом случае всегда будет чем-то интересоваться, главное — узнать чем и дать ему весь спектр возможностей обучения, — ответил Александр Пушной.
Перед концертами Пелагеи и Александра Пушного прошло «Диношествие» — участники фестиваля прошагали в костюмах динозавров и древних людей. Многие готовили свои наряды самостоятельно. Семья победителей получила сладкий подарок и сертификат на 10 тысяч рублей.
Кроме этого, участники послали привет в космос. Для этого на площадке веревкой огородили территорию в форме динозавра. Туда зашли гости фестиваля и включили фонарики. Всё это снимали дроны и выводили изображения на большие экраны.
Кстати, главной фишкой стало шоу дронов. Просто посмотрите, как это было круто!