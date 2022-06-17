Полушка времен Екатерины и столетняя пряжка с цаплей: показываем находки кладоискателя

Дмитрий говорит, что давно хотел искать клады. В 2013 году он ушел с армейской службы на пенсию, появилось много свободного времени, а еще он начал активно пользоваться соцсетями. Тогда же Дмитрий купил металлоискатель.



— Первое время я просто плакал, познавая прибор. Он звенит, а я ничего не могу понять и найти ничего не могу. На его изучение понадобился примерно месяц. Надо знать, как, где, почему он пищит. На монету у металлоискателя один тон, на железо — другой, — говорит он.