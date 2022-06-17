Полушка времен Екатерины и столетняя пряжка с цаплей: показываем находки кладоискателя
Искатель старинных вещей с
Красноярец Дмитрий Загребин ищет клады вот уже девять лет. Редакция NGS24.RU съездила с ним на поиски и узнала, что находят кладоискатели.
Мы встречаемся с Дмитрием на грунтовке за коттеджным поселком. Сто лет назад здесь проходила однопутная линия царской железной дороги. На ней до сих пор остались следы от старой насыпи Транссиба. Под дорогой проходит небольшой тоннель, на картах он отмечен как дренажная труба.
— Нашел этот тоннель случайно, тогда он был не такой заросший. Может, дорога проходила. Может, служил, чтобы вода там не застаивалась. На советских картах дорога обозначена как автодорога с укрепленными обочинами, — рассказывает Дмитрий.
Дмитрий говорит, что давно хотел искать клады. В 2013 году он ушел с армейской службы на пенсию, появилось много свободного времени, а еще он начал активно пользоваться соцсетями. Тогда же Дмитрий купил металлоискатель.
— Первое время я просто плакал, познавая прибор. Он звенит, а я ничего не могу понять и найти ничего не могу. На его изучение понадобился примерно месяц. Надо знать, как, где, почему он пищит. На монету у металлоискателя один тон, на железо — другой, — говорит он.
По словам Дмитрия, за годы поиска ему удавалось находить в основном монеты и предметы быта. Все находки он считает ценными — начиная от гильз и заканчивая деньгами и украшениями. Продавать найденное запрещено, Дмитрий обменивается вещами с коллекционерами или оставляет вещи себе. По его словам, старые ножи или топоры сделаны качественно и ими до сих пор можно пользоваться.
— Из самых интересных находок — немецкий будильник военных лет и серебряные монеты разных номиналов. Будильник я нашел в старом заброшенном доме. Скорее всего, его привезли с войны в качестве трофея. А самая старая монета — полушка 1765 года.
По словам Дмитрия, чаще всего клады ищут в окрестностях Красноярска и в Енисейском районе края. Дело в том, что до революции Енисейск окружали поселки, жители которых работали на золотодобывающих приисках. Сам город тогда был богатой столицей губернии. Дмитрий отмечает, что интересные вещи можно найти в Хакасии, особенно в заброшенных деревнях. Но сам он проводит поиски только в крае. Он считает, что даже в окрестностях Красноярска еще много кладов.
— Больше всего кладоискатели любят монеты. Интереснее всего царские и так называемые сибирские монеты. Они чеканились во время правления Екатерины Второй. То есть монеты, которые выпускались в Сибири, отличались от тех, что были в остальной стране, — рассказывает Дмитрий.
Красноярец рассказал, что в его коллекции есть железный рубль 1924 года и четверть копейки, которая называлась «денежка». На этой монете стоит дата — она была выпущена в 1840-е годы, при Николае I. Также среди находок Дмитрия много советских монет, которые были выпущены еще до денежной реформы 1961 года.
Кладоискатель показывает нам и другие интересные находки. Например, деревянное коромысло, найденное в маленькой отдаленной деревне. Дмитрий рассказывает, что этот экземпляр довольно современный — скорее всего, уже XX века. На этом коромысле есть крепления для ведер и зарубки, чтобы его удобнее было нести на спине. По словам кладоискателя, это не такой уж и архаичный предмет. Жители деревень пользовались коромыслом еще 30 лет назад.
Дмитрий показывает нам украшение удивительной красоты. Это медная женская пряжка, которую использовали с поясом или ремнем. На ней очень изящно выкованы цапля и желудь. По подсчетам искателя, этой пряжке чуть больше ста лет.
Еще одна интересная находка — знак «Отличный разведчик». На нем уцелела вся эмаль. Такие значки выпускались примерно до 1956 года.
— Очень люблю предметы быта. Например, часть топора или лемех, с помощью которого крестьяне боронили землю. Они сделаны из очень качественного металла. Ориентировочно, это конец XIX — начало XX века. В музей вещи сдаю редко, там и так много подобного добра. Но недавно сдал в краеведческий колесо от какого-то механизма, чтобы специалисты его идентифицировали.
А вот свинцовая пломба с эмблемой СЖД — советских железных дорог. Ей пломбировали товарные вагоны. Скорее всего, вещь была затеряна в первой половине прошлого века.
Кладоискатель рассказывает, что зимой ищет место, куда можно отправиться на поиски. А уже весной или летом выезжает в эту местность.
— Редко поиски проходят безрезультатно. Чаще всё-таки случаются какие-то находки. У меня времени много, поэтому весной, летом и осенью я выезжаю примерно пять раз в неделю. И чередую процесс с отдыхом или рыбалкой, — говорит Дмитрий.
Дмитрий рассказывает, что металлоискатель позволяет искать вещи на глубине до метра. Прибор может обнаружить монету на расстоянии 30–40 сантиметров. Копать иногда приходится на довольно большую глубину. Но находки, которые зарыты на глубине около метра, обычно не очень интересные. Чаще всего это ведра и алюминиевые банки, которые дают хороший сигнал с большой глубины.
— Лопата должна быть надежной, чтобы она в неподходящий момент не сломалась. Хорошая лопата, как правило, дорогая, но стоит своих денег. Приходится ходить часами, порой от рассвета до заката, если место интересное, — отмечает Дмитрий.
— Некоторые спрашивают: «Что ты в грязи копаешься?» Кто-то удивляется, но большинство родственников относится к поискам скорее положительно, — говорит Дмитрий.