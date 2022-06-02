«Снег», церковь из заброшенного города и оперные шедевры на большом экране — самые интересные события выходных
Рецепт интересного уик-энда от внештатного обозревателя НГС
Каждый день в Новосибирске происходит множество культурных событий — от масштабных до камерных, и если задаться целью, можно сделать свой досуг максимально интересным и разноплановым. Несколько идей для вас от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.
Прогноз погоды на выходные всё время меняется, но всё же предлагаю рискнуть и отправиться в Музей под открытым небом на первые в этом сезоне экскурсии: 5 июня в 12:00 и в 14:00.
Историко-архитектурный музей под открытым небом был создан по инициативе академика Алексея Павловича Окладникова. Главный экспонат — церковь Спаса Нерукотворного образа из Зашиверского острога, построенная в 1700 году. Это старейший из сохранившихся в Сибири деревянных храмов. Церковь перестраивалась 7 раз, ее части были обнаружены в Якутии в 60-х годах прошлого века, на территории заброшенного города. Памятник был подарен Сибирскому отделению Академии наук правительством Якутской АССР и перевезен в Академгородок с берегов реки Индигирки.
Еще на территории музея частично экспонируется Юильский (Казымский) острог из Нижнего Приобья — памятник эпохи освоения Сибири русским населением. Третий архитектурный объект — крестьянское подворье русских Восточной Сибири.
Выделена зона археологических памятников, в которой представлены каменные стелы и изваяния различных эпох от палеолита до средневековья — с Алтая, из Тывы и Хакасии.
Одевайтесь и обувайтесь по погоде и приезжайте посмотреть старинную церковь, деревянный острог, русскую усадьбу и древние каменные изваяния.
Где: Ионосферная, д. 6, кор. 2 (трасса в сторону поселка Ключи).
Телефон экскурсионного отдела:
Билеты: 200/100 рублей.
Оперное шоу «Классика на Дворцовой» — 3 и 4 июня в «Победе». По традиции свободный вход!
В этом году проект, приуроченный ко дню основания Санкт-Петербурга, отметил десятилетие. Легендарное шоу состоялось на Дворцовой площади 28 мая. И вот теперь запись этого концерта могут посмотреть зрители по всей стране.
«Классика на Дворцовой» вновь собрала мировых звезд оперного искусства, которых хорошо знает публика «Ла Скала», «Метрополитен-опера», Венской государственной оперы, Баварской государственной оперы, Королевского оперного театра в Мадриде, Королевского театра Ковент-Гарден и «Альберт-холла», Большого театра России и других ведущих театров мира.
На сцене у Зимнего дворца выступили колоратурное сопрано Мария Алейда, бас Ильдар Абдразаков, сопрано Вероника Джиоева, баритон Алексей Марков, меццо-сопрано Василиса Бержанская. Великие артисты не нуждаются в представлении, за них говорит их талант, а некоторых из них новосибирские зрители с радостью встречают на сцене Оперного театра. Впервые в Петербурге прозвучал голос мировой звезды, одного из самых востребованных оперных певцов современности Витторио Григоло, ставшего в 23 года самым молодым тенором «Ла Скала».
Где: Ленина, 7
Сеансы состоятся 3 июня в 19:00 и 4 июня в 15:00, вход свободный по регистрации, количество мест ограничено.
И еще немного оперы — на этот раз в НОВАТе. Премьера «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» пройдет на Малой сцене 4 и 5 июня, в канун дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
По замыслу главного режиссера НОВАТа Вячеслава Стародубцева эта опера Виктора Плешака откроет новый цикл постановок для юных зрителей — «Пушкиниану». Театральный зал превратится в музей, в фондах которого хранятся картины Васнецова и Врубеля, а в костюмах и декорациях легко угадываются отсылки к иллюстрациям Билибина, работам Шишкина и Фаберже. Сам Пушкин предстанет в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» в роли рассказчика.
Приходите на премьеру с детьми, чтобы вспомнить любимые сказки и получить яркие впечатления от блестящего исполнения и оригинальных сценических решений!
Где: Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ), Красный проспект, 36.
Цена билета: от 500 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
В Центре культуры ЦК19 завтра открывается выставка «СНЕГ ИДЕТ» известной питерской арт-группы «СНЕГ». Художники Юрий Потапов, Олег Николаенко и Ростислав Курносов, для экспозиции в ЦК19 привезли более 100 живописных полотен, которые позволят познакомиться с такими направлениями, как примитивизм и трансавангад, и разглядеть многочисленные культурные ассоциации — от так называемого традиционного искусства Африки и Океании, искусства древнейших цивилизаций Египта и Мексики до экспрессионистических опытов ХХ века.
Новосибирск стал первым городом, с которого арт-группа «СНЕГ» начала свой выставочный тур по городам Сибири и Урала.
Подробнее о выставке можно узнать на сайте ЦК19.
Где: Свердлова, 13.
Билеты: 100/150 рублей.
Более 70 мозаичных работ будет представлено на II Сибирской выставке художественной мозаики, которая открывается завтра в выставочном зале «Центра Креативных Индустрий». Большинство из сорока авторов произведений — непрофессиональные художники, влюбленные в искусство мозаики.
На выставке можно будет увидеть проекты, созданные по картинам великих художников: «Царевна Лебедь» и «Демон сидящий» Михаила Врубеля, «Прогулка» Марка Шагала, «Спортсмены» Малевича, «Поцелуй» и «Портрет Адели Блох-Бауэр» Густава Климта. Также будут представлены мозаики по авторским эскизам.
В программе открытия — лекция «Искусство мозаики. Взгляд сквозь эпохи», а в дни работы выставки пройдут мастер-классы, направленные на популяризацию мозаичного творчества.
Где: Каинская, 4.
Вход свободный. В будние дни с 10 до 18, в выходные — в часы работы кинозала «Синема»
Ну и забежим немного в предстоящую неделю. Не пропустите фестиваль якутского кино в «Победе» и юбилейные показы «Достучаться до небес»: спецпоказ культовой классики с Тилем Швайгером в честь 25-летнего юбилея картины в кинотеатре «Формула Кино» в ТРЦ «Аура».