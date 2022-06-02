«Снег», церковь из заброшенного города и оперные шедевры на большом экране — самые интересные события выходных

Каждый день в Новосибирске происходит множество культурных событий — от масштабных до камерных, и если задаться целью, можно сделать свой досуг максимально интересным и разноплановым. Несколько идей для вас от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.



Прогноз погоды на выходные всё время меняется, но всё же предлагаю рискнуть и отправиться в Музей под открытым небом на первые в этом сезоне экскурсии: 5 июня в 12:00 и в 14:00.

