«На лавочке семечки щелкать — не для меня»: как 50-летняя таксистка научилась танцевать на пилоне и выиграла конкурс

Короткий топ, миниатюрные шорты и 17-сантиметровые каблуки. Далеко не каждый в 50 может позволить себе такой наряд, но это не про Евгению Лоскутову. Она без доли смущения демонстрирует трюки, начиная с самых простых: вот «стульчик», а это «параллелька». Затем женщина взмывает под самый потолок, изящно обвивает пилон ногами и отпускает руки. Элемент кажется опасным, но омичка заверяет, что это не так. За 4 года занятий pole dance женщина научилась многим акробатическим фишкам. Она говорит, что стройное тело у нее от природы, но хобби помогло подтянуть фигуру и прокачать мышцы. В школу танцев ее привела подруга, которая сдалась после первого же занятия, а Евгению затянуло.



— Я не знала, куда пришла. Грубо говоря, смотрю: палки торчат. У нас была начинающая группа, все девочки были такие же недотепы, как и я. Меня ничего не смущало. После первой же тренировки я была вся в синяках, хотя мы ничего особенного не делали — покрутились возле пилона немного. Но я тогда сразу поняла: «Вот оно, счастье!», — делится впечатлением от первого занятия женщина.