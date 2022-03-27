«На лавочке семечки щелкать — не для меня»: как 50-летняя таксистка научилась танцевать на пилоне и выиграла конкурс

Днем Евгения Лоскутова крутит руль иномарки, а вечером — танцует на пилоне. Четыре года назад женщина решила кардинально изменить свою жизнь: ушла из швейного дела в таксисты и занялась направлением pole dance. 50-летняя омичка шутит, что с удовольствием потеряла бы свой паспорт, поскольку считает, что возраст — вовсе не главное в жизни. Она уверена, что нужно заниматься тем, что приносит удовольствие. Евгения расстроилась, когда некоторые коллеги по танцам, узнавшие о том, сколько ей лет, начали обращаться на вы. Родственники женщины переживают, что такое хобби слишком экстремально для ее здоровья, а многие знакомые и вовсе осуждают, считая, что в 50 нужно нянчить внуков и сидеть с вышивкой перед телевизором. Но привычная для многих схема «работа — дом — семья» ей не подходит, да и мнение других людей для нее совсем не важно. О том, как Евгения Лоскутова ломает стереотипы о возрасте, — в нашем материале.
Короткий топ, миниатюрные шорты и 17-сантиметровые каблуки. Далеко не каждый в 50 может позволить себе такой наряд, но это не про Евгению Лоскутову. Она без доли смущения демонстрирует трюки, начиная с самых простых: вот «стульчик», а это «параллелька». Затем женщина взмывает под самый потолок, изящно обвивает пилон ногами и отпускает руки. Элемент кажется опасным, но омичка заверяет, что это не так. За 4 года занятий pole dance женщина научилась многим акробатическим фишкам. Она говорит, что стройное тело у нее от природы, но хобби помогло подтянуть фигуру и прокачать мышцы. В школу танцев ее привела подруга, которая сдалась после первого же занятия, а Евгению затянуло.
— Я не знала, куда пришла. Грубо говоря, смотрю: палки торчат. У нас была начинающая группа, все девочки были такие же недотепы, как и я. Меня ничего не смущало. После первой же тренировки я была вся в синяках, хотя мы ничего особенного не делали — покрутились возле пилона немного. Но я тогда сразу поняла: «Вот оно, счастье!», — делится впечатлением от первого занятия женщина.
Танцами на пилоне она занимается несколько раз в неделю, а может посещать зал и каждый день. Так спустя год тренировок неожиданно для себя ей удалось занять первое место на региональных соревнованиях в возрастной группе 40+.
— Я собиралась выступить, провалиться, напиться и пойти домой. Металась перед сценой, говорила, что не буду выступать. Меня всю трясло. Из всего номера я помню, как вышла, встала в исходную позицию, а потом элементы кончились, а музыка нет. И блин… импровизация пошла. В результате я заняла первое место. Я сама этого не ожидала, — с восторгом вспоминает она.
О том, сколько Евгении лет, до соревнований в школе танцев никто не знал. В администрации студии думали, что ей не больше 40. Да и сама женщина раскрывать секрета не хотела, но не потому что стеснялась возраста. Она предполагала, что к ней будут относиться по-другому — в ее группе занимаются девушки втрое младше. Для участия в конкурсе было необходимо заполнить анкету с личными данными. Так приоткрылась завеса маленькой тайны.
— Школьницы и школьники ходят, которые спокойно со мной общаются, а как только узнают, что мне 50, то сразу переходят на вы. Когда мы находимся в зале, какая разница, сколько кому лет? Приходится скрывать возраст, — смеется Евгения. — Тренеры начали меня беречь. Началось вот это: «Ты там аккуратнее». Вот сразу прямо хрустальная я как будто стала.
Евгения рассказывает, что занятия pole dance позволяют ей не только держать фигуру в тонусе, но и раскрепощаться, «чувствовать себя женщиной и богиней». Такие танцы повышают самооценку. Правда, не все в ее окружении могут это понять. Некоторые знакомые, особенно женского пола, ее увлечения не одобряют и не понимают. Иногда, рассказывает омичка, ей поступают неприятные предложения от незнакомцев в соцсетях, но на негативные моменты она давно перестала обращать внимание.
— Я никому ничего не буду доказывать. Это спорт, это классно. Я занимаюсь тем, что люблю. Когда я стала выкладывать фото и видео в соцсети, то начали приходить сообщения типа «А приват танцуешь?». Некоторые мужчины предлагают встретиться. Некоторые даже деньги предлагают.
Муж, по словам Евгении, относится лояльно к ее увлечению и сцен ревности не устраивает. 18-летний сын так и вовсе заинтересовался хобби матери и тоже начал ходить на занятия — за гимнастическими и трюковыми навыками. А вот мама Евгении переживает за здоровье дочери.
— Однажды, когда я делала элемент в стрипах (танцевальная обувь на высоком каблуке. — Прим. ред.), где я зависаю вниз головой, не удержалась и полетела вниз. Вовремя успела подставить руки. Было такое, что и при упражнении мы столкнулись с девочкой, а потом выяснилось, что я сломала мизинец на ноге. Но это нормально. Это рабочие моменты. Мама переживала: «Женя, в твоем-то возрасте! Ты куда полезла-то?» Ну а что? Надо на лавочке сидеть, семечки щелкать? Это не для меня, — улыбается женщина.
Евгения катается на роликах, занимается картингом и даже окончила курсы самообороны. На протяжении долгого времени она работала швеей, но потом поняла, что водить машину ей нравится больше, чем возиться с материалом и нитками. Так Евгения и стала водителем такси.
— Придирки по гендерному распределению, конечно, есть.
Всю дорогу следят, а потом резюмируют: «Я никогда так спокойно не ездил». Бывали и нападения на меня. Некоторые пассажиры не хотят платить. На случай защиты у меня есть перцовый баллончик и знания по самообороне.
Даже несмотря на постоянный скепсис со стороны попутчиков и досадные моменты, работу она всё равно любит. Считает, что нужно мыслить позитивно, ведь трудности будут всегда. При этом жизнь не стоит на месте.
— Мне уже 50 лет. Сколько еще останется? Год, два, десять, двадцать? Нужно успеть прожить это время — потанцевать, съездить куда-то, прыгнуть с парашютом. Не нужно думать: «Я уже старая». Старым можно быть и в 20 лет. Надо жить, надо кайфовать. Захотелось чего-то — иди и сделай. А что подумают другие — неважно. У меня полная жизнь стала. Сейчас я стараюсь урвать всё по максимуму.