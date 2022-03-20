Начинающая модель из Новосибирска работает курьером по 16 часов в день — как она тратит 100 тысяч

Маргарите Мальцевой из Новосибирска 19 лет — она начинающая модель, но почти год работает курьером в «Самокате». Девушка доставляла заказы вместе со своим молодым человеком, пока он не поступил в НГУ. Сейчас она одна обеспечивает их пару. Обычная рабочая неделя для Марго — 6 дней в неделю с 08:00 до 24:00. Кроме работы девушка рисует и занимается моделингом. Читайте о трудолюбивой и обворожительной сибирячке в материале Елизаветы Горячевой.
Маргарита Мальцева после школы хотела поступить в театральный колледж, но не была уверена, что профессия ей подходит. После девушка год работала и готовилась к поступлению в колледж культуры и искусств на преподавателя. Рисунок Маргариты приняли, но баллы аттестата были низкими.
— Я не поступила и решила искать себя в том, к чему лежит душа. Не во всех случаях обязательно получать образование, только если есть любовь к тому, что ты делаешь, — поделилась девушка.
Марго решила начать работать, попробовала себя в роли официанта и курьера в разных компаниях, но остановила свой выбор на «Самокате». По ее мнению, это лучший вариант из-за свободного графика и отсутствия штрафов. Раньше она работала в Ленинском районе, сейчас в Советском.
— В основном семьи заказывают продукты, чтобы приготовить обед или ужин. Каждый раз, когда я доставляю заказ, то чувствую себя маленьким героем, который помогает людям и экономит их время, — признается девушка.
В день Марго проезжает около 50 километров на велосипеде, развозит примерно 30 заказов, в среднем один заказ весит 1,5 килограмма. Меньше всего заказов в понедельник, больше — с пятницы по воскресенье.
— В Академгородке спрос растет примерно с обеда, затем спад, а с 19:00 снова возрастает интерес, — отметила Рита.
Зарплата курьеров складывается из чаевых и часовой ставки. Летом ставка 180 рублей в час, а зимой доходит до 250 рублей в час. Зимой Маргарита может заработать примерно 100 тысяч рублей в месяц.
— Зарплату нам выплачивают в конце недели, выходит около 20 тысяч рублей. Я работаю 16 часов в день — 5–6 дней в неделю, — рассказала девушка.
Маргарита сравнивала, что чаевые дают чаще девушкам, чем мужчинам, а в Советском районе люди более щедрые, чем в Ленинском. Самый высокий чай — 700 рублей. В Академгородке, по словам курьера, люди более спокойные, а ландшафт удобнее, потому что почти нет горок.
В Ленинском районе Марго работала вместе со своим молодым человеком — Сашей. Он тоже брал длинные смены и часто работал в выходные. Но после того как парень поступил в НГУ на бюджет — с работы пришлось уйти. Сейчас девушка зарабатывает деньги одна и сменила Ленинский район на Советский. Маргарита сама оплачивает квартиру в Академгородке, а заработанные деньги переводит молодому человеку.
— Многие знакомые говорят, что я содержу Сашу, но это только мой шанс поблагодарить его. Я знаю, что он сделал бы для меня то же самое. Важно поддерживать друг друга во всем, давать возможность заниматься тем, чем хочется. Если Саше интересно учиться и развиваться, то я только рада, — уверена Марго.
Летом работать курьером легче, несмотря на сильную жару. Зимой доставщики не понимали, как ездить на велосипедах, снег почти не убирали и приходилось ходить пешком, поэтому опоздания были более 30 минут.
— Работать курьером трудно, но люди часто помогают. Например, в Ленинском районе живет парень, которого знают все доставщики, потому что он летом предлагает воду, — призналась девушка.
Помимо работы девушка рисует и занимается моделингом. Раньше мечтала создавать комиксы, но совмещать с работой стало сложно.
— Модельный бизнес — это то, чем я хочу заниматься, для меня фотография — это не просто снимок, но и возможность показать себя настоящую. Недавно я была на собеседовании в агентстве, где сказали, что мой типаж подходит для Турции. У меня в планах попробовать поработать там, но сначала собрать портфолио, — поделилась Маргарита.
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