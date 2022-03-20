Начинающая модель из Новосибирска работает курьером по 16 часов в день — как она тратит 100 тысяч

Маргарите Мальцевой из Новосибирска 19 лет — она начинающая модель, но почти год работает курьером в «Самокате». Девушка доставляла заказы вместе со своим молодым человеком, пока он не поступил в НГУ. Сейчас она одна обеспечивает их пару. Обычная рабочая неделя для Марго — 6 дней в неделю с 08:00 до 24:00. Кроме работы девушка рисует и занимается моделингом. Читайте о трудолюбивой и обворожительной сибирячке в материале Елизаветы Горячевой.

Маргарита Мальцева после школы хотела поступить в театральный колледж, но не была уверена, что профессия ей подходит. После девушка год работала и готовилась к поступлению в колледж культуры и искусств на преподавателя. Рисунок Маргариты приняли, но баллы аттестата были низкими.