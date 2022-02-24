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Как выглядел фейерверк в честь 23 Февраля из разных точек Новосибирска — смотрим фото и видео читателей НГС

Новосибирцы наблюдали залпы с левого и правого берегов

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Так залпы выглядели с Октябрьского моста со стороны левого берега

Так залпы выглядели с Октябрьского моста со стороны левого берега

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Вечером 23 февраля над Новосибирском прогремел праздничный салют, который запускали с Михайловской набережной. На месте запуска работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Он показал, как артиллеристы Центрального военного округа запускают снаряды из четырех гаубиц. Помимо этого, в небо отправили больше 900 зарядов фейерверка. Теперь посмотрите, как результат работы военных выглядел из разных точек города. Публикуем фото и видео читателей НГС.

Это фото сделано рядом с лестницей, ведущей к пляжу

Это фото сделано рядом с лестницей, ведущей к пляжу

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Картина в небе меняется очень быстро, и каждый кадр становится отдельным произведением

Картина в небе меняется очень быстро, и каждый кадр становится отдельным произведением

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Фотограф Андрей Гребнев снимал фейерверк также с Октябрьского моста, но со стороны правого берега

Фотограф Андрей Гребнев снимал фейерверк также с Октябрьского моста, но со стороны правого берега

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В кадр попала заснеженная Обь и зрители на набережной

В кадр попала заснеженная Обь и зрители на набережной

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Вид с 21-го этажа высотки на улице Кирова, 242

Вид с 21-го этажа высотки на улице Кирова, 242

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Также посмотрите 10 ярких кадров, как выглядел салют ко Дню защитника Отечества в 2021 году.

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праздничный фейерверксалют 23 Февраля
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