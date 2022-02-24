Как выглядел фейерверк в честь 23 Февраля из разных точек Новосибирска — смотрим фото и видео читателей НГС

Вечером 23 февраля над Новосибирском прогремел праздничный салют, который запускали с Михайловской набережной. На месте запуска работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Он показал, как артиллеристы Центрального военного округа запускают снаряды из четырех гаубиц. Помимо этого, в небо отправили больше 900 зарядов фейерверка. Теперь посмотрите, как результат работы военных выглядел из разных точек города. Публикуем фото и видео читателей НГС.