«Жулье у моря»: как не стать жертвой мошенников, бронируя жилье в Крыму

По подсчетам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, большинство туристов, решивших отдохнуть на родине, отправится на майские праздники в Крым. Поэтому в каждом курортном поселке полуострова уже стучат молотки, а теплый ветер разносит запах краски: все готовятся к приему отдыхающих. Готовятся и те, для кого доверчивые туристы — легкая нажива. Способы выманивания отпускных денег всё так же разнообразны: работают и старые проверенные годами, совершенствуются новые киберразводки. Поэтому перед тем как оплатить забронированный отель или отдать хозяину деньги за арендованную квартиру, будьте особо бдительны.
Способ первый: фейковые сайты
Раннее бронирование — отличный вариант получить хорошую скидку и заказать номер в отеле или санатории на нужные даты отпуска. Этим маркетинговым ходом активно пользуются все крымские отели и здравницы, начиная с января. Этим же ходом пользуются и мошенники, создавая фальшивые сайты отелей или санаториев и предлагая существенную «скидку» в 20–25 процентов. Раннее бронирование сейчас в Крыму как раз в топе предложений, так что будьте внимательны.
В прошлом году полиции удалось арестовать группу аферистов, которые несколько лет обманывали туристов, продавая им путевки на отдых в несуществующие санатории Ялты и Евпатории. Для каждого вымышленного санатория был создан свой сайт, где с помощью качественного фотошопа были представлены красочные виды здравницы и комфортные номера. На телефонные звонки отвечали «менеджеры» и «врачи», а скидка на отдых предлагалась весьма существенная с условием, что отдыхающие внесут
Еще один вид курортного кибермошенничества — продажа путевок в реально существующие, но не работающие в данный момент санатории и пансионаты. Схема похожая: создается фальшивый сайт санатория или пансионата с фотографиями реальных корпусов, парков и пляжей, что дает будущим отдыхающим ощущение достоверности. На сайте размещаются фотографии комфортабельных номеров, различные программы оздоровления, на звонки отвечают «менеджеры» и «врачи». А наживкой служит скидка в 20–30 процентов при
Будьте бдительны
- Все легально работающие турагентства и туроператоры, предлагающие вам покупку путевок в санатории и пансионаты, а также туры на отдых или размещение в отелях должны быть зарегистрированы на сайте Ростуризма. Нет таких на сайте — нет и перечисленных им денег.
- Обратите внимание на платежные реквизиты: если юридический адрес и расчетный счет находятся в разных местах, например, адрес — в Ялте, а счет — в Москве, то лучше деньги по таким реквизитам не перечислять.
- Обратите внимание на банк: в 90 процентах крымские юридические лица обслуживаются в «РНКБ-банке», с меньшей вероятностью — в «Генбанке», банке «Россия». Все крупные российские банки не представлены в Крыму, дабы избежать санкций.
- Обратите внимание на телефоны: самый популярный в Крыму мобильный оператор имеет код
+7978, стационарные крымские номера начинаются с кода +73652. Если номера на сайте не имеют такие коды, с вами разговаривают не из Крыма, а значит, в лучшем случае это посредники, накручивающие свой процент.
Способ второй: чужая квартира
История старая как мир, но всё еще успешно работающая, особенно в летние месяцы, когда на благоустроенные квартиры и апартаменты в крымских курортных городах спрос превышает качественное предложение.
Попадаются на эту удочку те, кто не бронирует квартиру или домик у моря на сайтах, не доверяя фотографиям и описаниям, а предпочитает увидеть жилье своими глазами уже на месте. Несмотря на большой выбор ресурсов по поиску жилья, любителей по старинке сначала приехать на место и только потом начать поиски квартиры или дома, остается достаточно много. Именно для них на автостанциях, вокзалах, центральных площадях и набережных сидят с утра до вечера посредники с табличками «Жилье у моря». Они-то и приведут отдыхающих в хорошую квартиру по весьма подходящей цене с приветливым хозяином или хозяйкой. После переговоров и оплаты аренды на весь срок туристы наконец-то довольны и расслаблены. Но это пока на пороге квартиры или дома не возникнет реальный хозяин, удивленный, что на его квадратных метрах обосновались посторонние. Ведь он сдал квартиру всего на три или пять дней и срок уже прошел. Во время бурного разбирательства становится понятно, что тот самый арендатор на короткий срок и сдал квартиру новым жильцам, изобразив ее хозяина. Где искать фальшивого владельца, улизнувшего с деньгами, неизвестно, вариантов у отдыхающих остается два: договариваться с хозяином и снова платить за ту же квартиру или выселяться и начинать поиски нового жилья. Конечно, заявление в полицию нужно нести в обязательном порядке, но гарантии, что мошенника поймают, никто не даст.
Будьте бдительны
- Прежде чем заплатить за аренду частному лицу, потребуйте паспорт и обязательно сфотографируйте его. Проверьте документы, подтверждающие собственность на недвижимость, и сфотографируйте их. Потребуйте расписку о получении денег с указанием паспортных данных. Пропишите в договоре, какие услуги обязался предоставить вам владелец жилья. Эти данные смогут вам пригодиться в дальнейшем, если вдруг возникнут разногласия с хозяином квартиры.
- Если у владельца нет документов на собственность или он не готов показать паспорт, не арендуйте квартиру или дом: скорее всего, вас пытаются обмануть.
- Если документы на собственность жилья кажутся вам сомнительными, проверить, кому принадлежит данная жилплощадь, можно в течение нескольких часов, заказав электронную выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости на сайте egrnreester.ru. Достаточно ввести адрес квартиры или дома, заплатить около 300 рублей, и вы получите на почту выписку из Росреестра.
Способ третий: карусель, карусель, начинаем показ
Мошеннический прием, рассчитанный на тех, кто решил остановиться на отдых в квартире или частных апартаментах, найденных на сайтах «Авито» или Booking. Тем более что работа последнего в Крыму не только сильно затруднена из-за санкций, но и публикация отзывов о крымской недвижимости на нем невозможна.
Найдя подходящую квартиру, списавшись с хозяином или сайтом, забронировав ее на определенные даты, турист приезжает на место и обнаруживает, что поселиться в ней невозможно. Причины разнообразные: соседи затопили, сломался газовый котел, рухнула стена — всё зависит от фантазии хозяина. Пока несчастный и его семья в шоке после перелета, жары и прочего, ему тут же предлагают квартиру у брата-свата «тут неподалеку» за те же деньги. Как правило, квартира хуже, дальше от моря, обладает другими недостатками, из-за которых турист не стал бы бронировать ее на сайте, но в условиях форс-мажора соглашается на худшие условия отдыха.
Будьте бдительны
- Обращайте внимание на историю арендодателя: как давно создан его аккаунт на «Авито», какое жилье он выставляет для бронирования. Если это первая квартира или дом от продавца-новичка, есть большая вероятность, что это недобросовестное предложение.
- Никогда не отправляйте предоплату напрямую арендодателю.
- Поищите в сети отзывы о квартирах или домах по указанными адресам, они могут многое рассказать о жилье и его хозяине.
Способ четвертый: а на фото всё было по-другому
К счастью, всё реже владельцы частных отелей или гостевых домов пользуются старинным крымским приемом — заманим отдыхающего на красивую картинку, а засунем в дыру. Но до сих пор есть хозяева, которым наплевать на негативные отзывы в сети, понижение рейтинга на крупных агрегаторах курортной недвижимости, они считают, что доверчивых туристов на их век хватит. И часто оказываются правы.
Забронировав номер в отеле, внеся первоначальный взнос и получив ваучер об оплате, турист отправляется в приглянувшийся отель. А на месте выясняется, что номер, который он выбрал на сайте, существенно отличается от того, куда его пытаются поселить. И окна не на море, и балкона нет, и пляж не в 10 минутах, и шумная дорога под окнами… У многих нет сил искать более подходящее жилье, особенно в разгар сезона, когда всё занято, поэтому соглашаются на худший вариант.
Будьте бдительны
- Прежде чем забронировать отель, уточните его рейтинг на разных ресурсах, прочтите о нем отзывы в интернете, но не на сайте самого отеля.
- Бронируйте отель без предоплаты, а с оплатой по приезду и с бесплатной возможностью отмены брони.
- Попросите менеджера снять небольшой видеоролик вашего номер, вида из окна, прилегающей территории и попросите прислать его вам в почту.
- Найдите объект на «Яндекс.Картах», проверьте, сколько занимает дорога до моря, какая инфраструктура вокруг: насколько шумно, загазовано, есть ли поблизости продуктовые магазины, кафе.
- Выясните названия близлежащих пляжей и проверьте, будут ли они доступны: это могут быть детские или санаторные пляжи, куда посторонних отдыхающих не пускают, пляжи могут быть закрыты для купания из-за разрушенной инфраструктуры, а до ближайшего нормального пляжа, например, придется ехать на маршрутке.
Справка
СЮЖЕТ
На сайте Министерства туризма и курортов Республики Крым находится список всех официальных средств размещения — от малых отелей до крупных санаториев. На сайте можно проверить, существует ли на самом деле отель или пансионат, который вам предлагают снять. А также на сайте указаны прямые телефоны и официальные сайты курортных объектов. Воспользовавшись им, можно узнать все подробности отдыха, а также заключить договор аренды напрямую, исключая посредников и их денежные накрутки. Частные квартиры, апартаменты и гостевые дома в этот перечень не входят.