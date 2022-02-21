«Жулье у моря»: как не стать жертвой мошенников, бронируя жилье в Крыму

Способ третий: карусель, карусель, начинаем показ

Мошеннический прием, рассчитанный на тех, кто решил остановиться на отдых в квартире или частных апартаментах, найденных на сайтах «Авито» или Booking. Тем более что работа последнего в Крыму не только сильно затруднена из-за санкций, но и публикация отзывов о крымской недвижимости на нем невозможна.



Найдя подходящую квартиру, списавшись с хозяином или сайтом, забронировав ее на определенные даты, турист приезжает на место и обнаруживает, что поселиться в ней невозможно. Причины разнообразные: соседи затопили, сломался газовый котел, рухнула стена — всё зависит от фантазии хозяина. Пока несчастный и его семья в шоке после перелета, жары и прочего, ему тут же предлагают квартиру у брата-свата «тут неподалеку» за те же деньги. Как правило, квартира хуже, дальше от моря, обладает другими недостатками, из-за которых турист не стал бы бронировать ее на сайте, но в условиях форс-мажора соглашается на худшие условия отдыха.



Будьте бдительны