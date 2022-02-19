«Было занятно смотреть»: новосибирский дуэт разыграл сценку об оптимисте, попавшем в ДТП, в шоу «Comedy Баттл»

Дуэт «Веспуччи Бич» из Новосибирска прошел в следующий этап шоу «Comedy Баттл» на ТНТ — они смешили судей номером про оптимиста, который попал в ДТП. Выпуск с ними вышел в эфир 18 февраля.
По сюжету сценки сильно пострадавший в аварии оптимист успокаивает ее виновника и говорит: «Да всё нормально. Чмокнулись на дороге. Че я, новый позвоночник на "Авито" не найду? Да найду, конечно!». Также он предлагает оформить «еврик» или заплатить три тысячи и разбежаться.
Затем оптимист признается, что работает таксистом, а за аварию ему дадут большую компенсацию. Он говорит, что, возможно, впервые в жизни отведет на эти деньги женщину в хороший ресторан.
— Как я выгляжу? — спрашивает оптимист.
— Телефон Motorola RAZR V3 помните?
— Нет.
— А как запятая выглядит?
— Так всё плохо?!
В целом судьи оценили юмор дуэта. Демис Карибидис дал их номеру оценку «нормально», но решил нажать красную кнопку, чтобы ребята «чувствовали хоть какое-то недовольство со стороны жюри». А вот Иван Абрамов и Марина Кравец, напротив, решили дать им шанс и пришли к выводу, что «было занятно смотреть». Новосибирский дуэт прошел в следующий этап.
В 2020 году команда впервые попала на «Comedy Баттл». Ребята рассказали, как к этому пришли.