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«Было занятно смотреть»: новосибирский дуэт разыграл сценку об оптимисте, попавшем в ДТП, в шоу «Comedy Баттл»

Один из трех членов жюри сказал им «нет»

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Это не первое выступление «Веспуччи Бич» в этом шоу

Это не первое выступление «Веспуччи Бич» в этом шоу

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Дуэт «Веспуччи Бич» из Новосибирска прошел в следующий этап шоу «Comedy Баттл» на ТНТ — они смешили судей номером про оптимиста, который попал в ДТП. Выпуск с ними вышел в эфир 18 февраля.

По сюжету сценки сильно пострадавший в аварии оптимист успокаивает ее виновника и говорит: «Да всё нормально. Чмокнулись на дороге. Че я, новый позвоночник на "Авито" не найду? Да найду, конечно!». Также он предлагает оформить «еврик» или заплатить три тысячи и разбежаться.

Затем оптимист признается, что работает таксистом, а за аварию ему дадут большую компенсацию. Он говорит, что, возможно, впервые в жизни отведет на эти деньги женщину в хороший ресторан.

— Как я выгляжу? — спрашивает оптимист.

— Телефон Motorola RAZR V3 помните?

— Нет.

— А как запятая выглядит?

— Так всё плохо?!

В целом судьи оценили юмор дуэта. Демис Карибидис дал их номеру оценку «нормально», но решил нажать красную кнопку, чтобы ребята «чувствовали хоть какое-то недовольство со стороны жюри». А вот Иван Абрамов и Марина Кравец, напротив, решили дать им шанс и пришли к выводу, что «было занятно смотреть». Новосибирский дуэт прошел в следующий этап.

В 2020 году команда впервые попала на «Comedy Баттл». Ребята рассказали, как к этому пришли.

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шуткиюмор«Comedy Баттл»
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