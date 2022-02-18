Почему стоит поехать в Петербург даже на пару дней: 6 историй россиян (осторожно, слишком много любви)

Санкт-Петербург всегда попадает в список рекомендаций для путешествий зимой и летом. Многие ездят в Северную столицу каждый отпуск или просто на выходные, потому что город влюбляет в себя своей архитектурой, едой, музеями и атмосферой, которую непросто показать на фотографиях, в видео или рассказах — лучше прочувствовать самому. Собрали истории россиян, которые объяснили, чем их манит Санкт-Петербург.
Попасть в необычную церковь и погулять с незнакомцем
Анна часто ездит из Челябинска в Петербург на несколько дней в гости к подруге. Ходит в театры (девушке очень понравился спектакль «Два вечера в веселом доме» театра «Мастерская» Козлова), проводит много времени в «Подписных изданиях» и много гуляет. А однажды обычный поход в столовую закончился знакомством и небольшой прогулкой с молодым человеком, который тоже приехал в Петербург отдохнуть.
— Я побывала в Петербурге осенью, зимой, ранней весной. Мне нравится гулять по садам и скверам, слушать аудиогиды, брать экскурсии. В пандемию стало круто посещать музеи: была в феврале 2021 года в Эрмитаже, народу мало, спокойно всё смотришь. В октябре открыла для себя «Эрарту», где можно купить билет на целый год, и музей «Гранд Макет Россия».
В последний раз меня знакомая отвела в лютеранскую церковь Анненкирхе: внутри кофейня, шахматы, выставка картин, очень прикольное оформление. Церковь пережила пожар, есть обуглившиеся элементы интерьера, которые смотрятся гармонично и таинственно с современными светильниками, украшениями и декором. Знаю, что по вечерам там проходят светомузыкальные шоу.
Сходить в гости к Пушкину и гулять целый день в Петергофе
62-летнюю Тамару долго уговаривали куда-нибудь поехать, но она не соглашалась. Два года назад на юбилей сын подарил билеты в Санкт-Петербург, и они вместе поехали смотреть город на Неве. А теперь Тамара ездит туда каждый год.
— Я в восторге. Мне раньше казалось, что Петербург так далеко, а тут на поезде из Казани меньше суток, на самолете буквально два часа. Я бываю здесь пару дней в майские праздники и по две недели в отпуске. Сначала у меня тур по музеям любимых поэтов и писателей. Ахматова, Достоевский, Пушкин — представляете, можно побывать в местах, где они жили, посмотреть, каким видом любовались из окна, какими предметами пользовались.
Мне нравится брать автобусные экскурсии, хотя знаю, что молодежь не всегда такое любит. Когда ездила с сыном, то он всё контролировал, бронировал на сайтах. А я просто подхожу к Московскому вокзалу или Гостиному двору и оттуда отправляюсь на обзорную по городу. Или еду в Петергоф, чтобы погулять там по парку, уж очень он красивый.
Еще мне нравится Петропавловская крепость, Петроградка, Измайловский проспект, Юсуповский дворец, дом Зингера, Васильевский остров.
С одной стороны, кажется, что я уже всё обошла, а с другой, что еще не видела и половину. Петербург совершенно необъятный. В следующий раз возьму в путешествие внуков, хочу показать им любимый город и покатать на теплоходе.
Съездить на концерт и вдохновиться Кронштадтом
Поклонник творчества Metallica Дмитрий поехал на концерт любимой группы в Петербург. Как говорит сибиряк, то рок-шоу было одним из самых интересных в туре, что отметили сами музыканты. Хотя, по мнению Дмитрия, можно приезжать в Петербург на концерт мировых звезд любых жанров — впечатления незабываемые. Тем более сегодня билеты стоят недорого. Например, из Новосибирска туда-обратно всего тысяч 14. Слетать можно на день или выходные: успеете и посмотреть на любимого исполнителя, и погулять по городу.
— На концерте Metallica я был в 2015 году, мы жили на Рубинштейна, но приехали все в разные дни. Я оказался в городе из компании первым, оставил чемоданы в гостинице и пошел искать знаменитый Ленинградский рок-клуб. Там увидеть можно реконструированную арку, в которой есть некоторое количество фотографий Виктора Цоя. Рубинштейна — приятная прогулочная улица, нет практически движения автомобильного транспорта. Был там в этом году, поставили памятник Сергею Довлатову рядом с пишущей машинкой «Ундервуд».
На следующий день поехал на экскурсию в Кронштадт. Всем рекомендую! Здесь вам покажут отметку нулевого уровня моря в нашей стране, маленький домик, в котором Попов изобрел радио, бастион, где придумали первую в мире вакцину от чумы. Мне кажется, аналога Кронштадта в мире нет. Здесь стоит огромный и, наверное, самый красивый памятник Петру I. А еще можно отлично провести время в парке «Остров фортов», посвященном военно-морскому флоту.
Мне в Петербурге всё нравится, особенно гулять. Архитектура в центре завораживающая, а колорит города никаким видео передать невозможно. Есть вариант пройтись в районе Дворцовой площади или по Невскому до площади Восстания. Или идти куда глаза глядят. В Петербурге куда ни шагни — везде какая-нибудь история.
Отдать мелочь чижику-пыжику и посмотреть на монастыри
Ирина мечтала о поездке в Санкт-Петербург с самого детства. Как только подрос сын Алексей, купила билеты из Екатеринбурга и полетела в отпуск вместе с ним.
— Мне хотелось целовать землю, как только мы вышли из самолета! Я хотела сюда попасть лет с семи, а увидела зимний Санкт-Петербург в 37. Я очень радовалась, что мой сын увидит этот город маленьким. Мы с ним ходили везде, я удивлялась каждый час и была морально готова к капризам, но их не было. Огромные здания действовали на него волшебно.
Мы приезжали в гости к нашим камчатским друзьям, которые переехали с полуострова в Петербург. Они нас возили по разным монастырям на машине: успели посмотреть Александро-Невскую лавру, Сергиеву Приморскую мужскую пустынь и Воскресенский Новодевичий монастырь. Мы гуляли каждый день по Невскому: прошли его весь!
Сын остался в восторге от экскурсии по «Авроре», бросания монеток чижику-пыжику и двум котам возле магазина «Елисеевский». А под конец нашего путешествия мы как завороженные смотрели вместе детский спектакль в КУКФО. Мне кажется, я сама стала ребенком в этот момент, тем самым, который в семь лет влюбился в Санкт-Петербург, увидев его по телевизору.
Попробовать необычную еду и сделать предложение на набережной Фонтанки
Андрей полюбил путешествовать, когда познакомился со своей будущей женой Еленой. Именно она научила его находить дешевые билеты, хорошее жилье и неочевидные достопримечательности. Первой поездкой пары стал Петербург в 2005 году. Им так понравилось, что они обязательно заглядывают в город на Неве раз в месяц на выходные. А в 2010 году здесь Андрей сделал Елене предложение.
— Волновался, конечно, но город мне помог. Мы гуляли по набережной Фонтанки, хотели после зайти в кафе поужинать, и я подумал, что там всё и случится. Но я сильно разволновался и понял, что не могу больше ждать. Мы остановились возле БДТ, я открыл коробочку с кольцом. Лена сказала «Да», а люди, которые выходили из театра, увидели нашу сцену, громко захлопали и начали поздравлять. Я был готов всех этих незнакомцев на свадьбу пригласить.
Мы с Леной обожаем гастротуризм, а Петербург создан для этого. Когда планируем поездку, в первую очередь составляем список, куда сходить поесть. Помню, как я практически плакал от счастья, что ем эту сырную пиццу с орешками, нежный фалафель, знаменитые пышки, посыпанные сахарной пудрой. Вспоминаю, и желудок урчит вместе со мной от удовольствия. Мне кажется, в Петербурге понравится и любителям фастфуда (помним, что правильно говорить «шаверма»), и поклонникам необычной ресторанной еды. А сколько булочных в городе! Обожаю крендельки с ягодной начинкой с кофе. Можно взять навынос и устроить себе перекус с прекрасным видом на какой-нибудь из петербургских дворцов.
Кататься на коньках в свитере и заглянуть во дворцы
23-летний тюменец Михаил устроил себе в декабре трехдневную перезагрузку в Санкт-Петербурге, чтобы посмотреть на город зимой: до этого он уже был здесь раз шесть, но летом. Позвал с собой лучшего друга, которому тоже нужно было взять перерыв в своем обычном графике.
— Обожаю Петербург за его атмосферу, за яркий Невский с музыкантами. В декабре мне повезло, я застал город в снегу — редкое явление. При этом было очень тепло практически все дни. Такой кайф — кататься на коньках в «Новой Голландии». На улице снег, +3 градуса, мы без шапок, в расстегнутых легких куртках, люди в пальто или просто в свитерах. В Тюмени такое провернуть не получится.
Мы с другом делили отпуск на две части: познавательную и развлекательную. С утра ездили на экскурсии по дворцам, ходили по музеям. Рекомендую Главный штаб, там можно гулять бесконечно, и в каждом зале известная картина. Даже не верится, когда смотришь оригинал, а не картинку в интернете или учебнике по истории искусств. А вечером мы отправлялись в тур по необычным барам. Напитки и еда — отдельная достопримечательность города.
Вообще Петербург создан для того, чтобы гулять, смотреть на архитектуру, заходить в музеи, которые встречаются по дороге, вкусно пить и есть. Для меня этот город как терапия.