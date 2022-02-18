Почему стоит поехать в Петербург даже на пару дней: 6 историй россиян (осторожно, слишком много любви)

Санкт-Петербург всегда попадает в список рекомендаций для путешествий зимой и летом. Многие ездят в Северную столицу каждый отпуск или просто на выходные, потому что город влюбляет в себя своей архитектурой, едой, музеями и атмосферой, которую непросто показать на фотографиях, в видео или рассказах — лучше прочувствовать самому. Собрали истории россиян, которые объяснили, чем их манит Санкт-Петербург.



Попасть в необычную церковь и погулять с незнакомцем

Анна часто ездит из Челябинска в Петербург на несколько дней в гости к подруге. Ходит в театры (девушке очень понравился спектакль «Два вечера в веселом доме» театра «Мастерская» Козлова), проводит много времени в «Подписных изданиях» и много гуляет. А однажды обычный поход в столовую закончился знакомством и небольшой прогулкой с молодым человеком, который тоже приехал в Петербург отдохнуть.

