«Адики» на миллион. Петербуржец делит квартиру с 600 парами коллекционных кроссовок

— А как коллекционеры узнают друг о друге и сравнивают коллекции? Любители собирать редкие кроссовки, как правило, не очень публичные люди?



— Когда начинаешь этим интересоваться, находишь единомышленников в интернете, в Instagram, в Facebook. Раньше это движение в России пользовалось большей популярностью. Была более развита культура футбола и футбольных фанатов. А году в 2014–2015 все начало сходить на нет.



— Что случилось в 2014–2015 годах?



— Наверное, просто так совпало, что самые активные коллекционеры повзрослели, завели семьи и распродали свои коллекции. К тому же у нас нет комьюнити, которое занималось бы движением постоянно. Поддержки коллекционирования в России со стороны брендов тоже нет. Речь даже не о материальной поддержке вроде сидинга (когда бренд раздает свои новинки инфлюенсерам, чтобы вещи засветились в социальных сетях и на красных дорожках). Не создается определенных условий для коллекционеров. В Великобритании и в Германии с ними работают более плотно, они считаются трендсеттерами. К ним обращаются за помощью при создании коллекций и коллабораций, потому что у них могут храниться винтажные модели, которых нет у самого бренда.