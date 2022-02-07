Пора прощаться с зимой: когда будет Масленица в 2022 году

В масленую неделю принято ходить в гости и веселиться, самый яркий обряд — сжигание чучела — символа суровой зимы. Чем быстрее оно сгорит, тем раньше придет весна. Последний день праздника — Прощеное воскресенье, когда принято просить прощения у своих близких и друзей, а также прощать тех, кто об этом попросит.