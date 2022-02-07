Пора прощаться с зимой: когда будет Масленица в 2022 году

О том, что Масленица длится неделю, помнят многие, гораздо меньше тех, кто может посчитать даты этого праздника в новом году. Начало Масленицы зависит от даты Пасхи, которая в 2022 году выпадает на 24 апреля. Соответственно, масленая неделя начнется на 48 дней раньше — 28 февраля, и продлится до 6 марта.
Самая популярная традиция Масленицы — бесспорно, выпекание блинов. Еще с древности считалось, что каждый блин символизирует Солнце. Чем больше блинов испечет человек, тем больше радостных и солнечных дней принесет ему этот год. Так что запасаемся сковородками и рецептами самым вкусных блинов. И не забудьте наесться от души, ведь после Масленицы начнется 40-дневный Великий пост.
В масленую неделю принято ходить в гости и веселиться, самый яркий обряд — сжигание чучела — символа суровой зимы. Чем быстрее оно сгорит, тем раньше придет весна. Последний день праздника — Прощеное воскресенье, когда принято просить прощения у своих близких и друзей, а также прощать тех, кто об этом попросит.