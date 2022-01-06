Конец света будет? А ковид уйдет? Разбираемся, что предсказали нам на 2022 год Ванга и Нострадамус

Казалось бы, откуда у человека столько свободного времени, чтобы написать гору предсказаний на близкое и самое далекое будущее? Но толкователи то и дело находят что-то новое и делятся с миром всё новыми расшифровками. Прогнозы Нострадамуса так вообще охватывают время вплоть до 3797 года. Так что нам с вами точно хватит до конца жизни. Что ж, давайте разберемся, что увидели в будущем (а для нас — в настоящем) известные предсказатели.
Что сбылось
В июле 1969 года Ванга воскликнула: «Ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!» Не совсем понятно, кому и при каких условиях она это кричала, но горящее платье принято связывать со смертью Индиры Ганди, премьер-министра Индии. В октябре 1984 года, отправляясь на интервью с драматургом Питером Устиновым, она надела платье шафранового цвета. Бронежилет, который полнил ее в таком наряде, премьер-министр как настоящая женщина сняла. По пути в приемную, где Ганди ждала съемочная группа, она встретила своих убийц. Один выпустил в премьера три пули, а его напарник — целую автоматную очередь.
В 1979 году, согласно разным источникам, Ванга напророчила будущее России. Она сказала: «Вижу сад. Это Россия. Кругом снег. Много снега. Слышу голоса: мужской и женский. Нет, это не голоса — из глубин земли соки питают деревья. В Россию идет необычная весна». Это ее откровение связывают, конечно, с перестройкой, а в качестве доказательства приводят еще и мемуары Раисы Горбачевой. В книге «Я надеюсь…» опубликованы ее воспоминания от 10 марта 1985 года: «Вышли в сад. Михаил Сергеевич был очень уставшим. Сначала молчал. Потом говорит: "Завтра — пленум. Может стать вопрос о том, чтобы я возглавил партию"».
В 1989 году прорицательница, похоже, увидела события 2001 года: «Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой». Ну а какие еще «американские братья» могут быть связаны с «птицами железными», если не башни-близнецы?
В начале 2020 года появились сведения, что Ванга и коронавирус предсказала. Якобы она говорила, что в 2020 году «появится некая болезнь, которая может вызвать эпидемию по всему миру». Однако появиться этот вирус должен был в Африке. Но в Африке первые случаи заражения китайским коронавирусом заподозрили только 29 января, спустя месяц после того, как его обнаружили в Ухани. Но что интересно, по данным конспирологов, болгарская ясновидящая заявляла, что лекарство найдут в том же году. И в конце
На
Одно из пророчеств Нострадамуса гласит: «Где-то в Западной Европе ребенок родится в семье бедных людей. Он увлечет многих своими речами, а слава о нем дойдет до восточных земель. Свирепые голодные звери перейдут реки, и большая часть мира будет сражаться против Хистера». В 1889 году в Западной Европе в семье небогатых родителей родился будущий диктатор Адольф Гитлер. Слава о нём действительно разнеслась не только до «восточных земель», но вообще по всему миру. Что же до «Хистера», то здесь мнения историков разделяются: кто-то считает это опиской, другие уверены, что это латинское название Дуная.
2 сентября 1666 года возгорание в небольшой пекарне в Лондоне переросло в огромный пожар, который бушевал в течение трех дней и разрушил город. Это событие известно как Великий лондонский пожар. Историки считают, что именно это событие предсказал Нострадамус, когда написал: «Кровь невинных будет потребована Лондоном, горящим огнем в трижды двадцать плюс шесть. Старая дама рухнет с высот своего трона, и многие дворцы будут уничтожены».
Вот еще одно пророчество Нострадамуса: «По, Най, [О]лорон — будет больше огня, чем крови. Чтобы купаться в похвалах, великий побежит к притоку. Не допустит прихода Пия. Будет держать их в заточении». По, Най и Олорон — три французских города. «Больше огня, чем крови», по данным историков и исследователей, должно подчеркнуть происхождение Наполеона из скромной семьи. Пий — это ссылка на Пия VI и Пия VII, врагов Наполеона.
Предсказал Нострадамус и появление атомной бомбы. Он писал: «Небесная стрела протянет крыло смерти: большое завоевание. Гордый народ будет сражен камнем, брошенным с дерева. Слухи о чем-то чудовищном, созданном человеком, приведут к истреблению». В августе 1945 года Соединенные Штаты сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
Приписывают Нострадамусу и пророчество об убийстве Джона Ф. Кеннеди. «На великого обрушится несчастье с крыши. В этом обвинят невинного и убьют его», — писал Нострадамус в своей книге. Джона Ф. Кеннеди действительно убили «с большой высоты»: пулю, пробившую голову президента, выпустили с шестого этажа книжного склада в Далласе. Обвиненный в убийстве Ли Харви Освальд до последнего не признавал вины. Впрочем, до суда он не дожил: его застрелили во время перевода в окружную тюрьму Далласа. Он скончался в той же больнице, где двумя днями ранее умер Кеннеди.
Что Ванга и Нострадамус предсказали на 2022 год?
Для 2022 года у великих предсказателей оказалось немало прогнозов. Касаются они сразу всех важных сфер жизни. Здесь тебе и международные отношения, и вирусы, деньги, войны, катаклизмы. Но обо всём по порядку.
Международные отношения
Если верить одному из предсказаний Ванги, в 2022 году Россия сблизится с Китаем, но отношения с Западом либо ухудшатся, либо останутся на прежнем уровне. То, что на западном направлении у нас и правда всё не так уж светло, подтверждает хотя бы последняя пресс-конференция Владимира Путина, где каждый второй ответ сводился к НАТО и деятельности Запада, в особенности на российских границах.
Что же касается Китая, то в ноябре спикер парламента КНР Ли Чжаньшу выразил необходимость наращивать и совершенствовать сотрудничество с Россией по части торговли, научных инноваций и гуманитарной области. Эксперты The Sun в свою очередь выразили мнение, что западные страны обеспокоены военным сотрудничеством России и Китая, которые для них могут обернуться «катастрофой». Вашингтон может потерять влияние на мировой арене из-за наращивания партнерства двух держав.
Владимир Путин допустил расширение сотрудничества РФ и КНР в третьих странах, в частности на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что Москва поддерживает Пекин в рамках стратегии создания глобальной инфраструктуры торговых путей — «Один пояс — один путь».
Что там с коронавирусом?
Раз уж Ванга предсказала появление коронавируса, то ей и отдуваться за его последствия. По мнению болгарской ясновидящей, в 2022 году напасть никуда не уйдет. Она также увидела, что человечество окончательно привыкнет к новым правилам жизни. Искусственно
Деньги будут?
Болгарская ясновидящая якобы говорила, что в 2022 году «люди станут богаты, но без денег в руках». Это предсказание можно трактовать по-разному. Кто-то уверен, что Ванга имела в виду повышение стоимости криптовалюты. Другие считают, что речь идет о резком сокращении использования наличных денег в мире.
В России о цифровом рубле задумались еще в 2019, но о полном отказе от наличных денег речи не шло. Тогда РФ стала крупнейшим рынком в Европе по количеству операций через онлайн-кошельки, а 70% жителей крупных городов предпочитали платить картой и другими способами безналичной оплаты, указала The Boston Consulting Group.
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Нострадамус так вообще предсказал обрушение доллара в 2022 году. Согласно его предсказанию, в США инфляция выйдет из-под контроля, поэтому американская валюта резко пойдет вниз.
А войны и природные катаклизмы?
Если верить Ванге, в