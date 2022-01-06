Конец света будет? А ковид уйдет? Разбираемся, что предсказали нам на 2022 год Ванга и Нострадамус

Казалось бы, откуда у человека столько свободного времени, чтобы написать гору предсказаний на близкое и самое далекое будущее? Но толкователи то и дело находят что-то новое и делятся с миром всё новыми расшифровками. Прогнозы Нострадамуса так вообще охватывают время вплоть до 3797 года. Так что нам с вами точно хватит до конца жизни. Что ж, давайте разберемся, что увидели в будущем (а для нас — в настоящем) известные предсказатели.



Что сбылось

В июле 1969 года Ванга воскликнула: «Ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!» Не совсем понятно, кому и при каких условиях она это кричала, но горящее платье принято связывать со смертью Индиры Ганди, премьер-министра Индии. В октябре 1984 года, отправляясь на интервью с драматургом Питером Устиновым, она надела платье шафранового цвета. Бронежилет, который полнил ее в таком наряде, премьер-министр как настоящая женщина сняла. По пути в приемную, где Ганди ждала съемочная группа, она встретила своих убийц. Один выпустил в премьера три пули, а его напарник — целую автоматную очередь.

