На «Пушкинские карты» перечислили по 5 тысяч рублей — теперь их можно тратить на кино (но есть нюанс)

«Пушкинская карта» представляет собой специально выпущенную карту МИР для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. На ее счет зачисляют деньги (в 2021 году это было 3 тысячи рублей, в 2022-м — 5 тысяч), которые можно тратить только на походы в театры, музеи и на концерты.

