На «Пушкинские карты» перечислили по 5 тысяч рублей — теперь их можно тратить на кино (но есть нюанс)

В Новосибирской области на «Пушкинские карты» перечислили по 5 тысяч рублей, сообщают участники программы. Эта сумма рассчитана на 2022 год. С 1 февраля, помимо спектаклей и концертов, эти деньги можно будет тратить на походы в кино, но это могут быть только отечественные фильмы. Такое поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с членами правительственного совета по развитию отечественной кинематографии 31 декабря.
— Минкультуры и Минцифры должны до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта», — сообщает официальный сайт кабмина.
«Пушкинская карта» представляет собой специально выпущенную карту МИР для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. На ее счет зачисляют деньги (в 2021 году это было 3 тысячи рублей, в