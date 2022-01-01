1 января суббота
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 1/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняЗадержан предполагаемый убийца 23-летней девушки
Все новости
Все новости

На «Пушкинские карты» перечислили по 5 тысяч рублей — теперь их можно тратить на кино (но есть нюанс)

Сумма рассчитана на год

939
2Обсудить

Поделиться

Теперь держатели «Пушкинских карт» могут тратить выделенные государством деньги на походы в кино — правда, только на отечественное

Теперь держатели «Пушкинских карт» могут тратить выделенные государством деньги на походы в кино — правда, только на отечественное

Поделиться

В Новосибирской области на «Пушкинские карты» перечислили по 5 тысяч рублей, сообщают участники программы. Эта сумма рассчитана на 2022 год. С 1 февраля, помимо спектаклей и концертов, эти деньги можно будет тратить на походы в кино, но это могут быть только отечественные фильмы. Такое поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с членами правительственного совета по развитию отечественной кинематографии 31 декабря.

— Минкультуры и Минцифры должны до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта», — сообщает официальный сайт кабмина.

«Пушкинская карта» представляет собой специально выпущенную карту МИР для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. На ее счет зачисляют деньги (в 2021 году это было 3 тысячи рублей, в 2022-м — 5 тысяч), которые можно тратить только на походы в театры, музеи и на концерты.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

«Пушкинская карта»кино в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter