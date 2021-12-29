Вспомнить всё и еще раз посмеяться: аквадискотека, кот с бокалом и еще 7 мемов уходящего года

Держите эту подборку под рукой, если в следующий раз захотите вспомнить, чем же особенно запомнился 2021 год. Иногда шутки и мемы говорят о прошлом (а оно не за горами) лучше всех событий. Это только кажется, что добротных мемов появилось не так уж и много. На самом деле мы провели несколько часов, выбирая для вас лучшие. В результате осталась гордая девятка.
Аквадискотека
Это чуть ли не первый главный мем 2021 года. Началось всё с того, что в начале года в интернете появилось видеорасследование про дворец в Геленджике, якобы принадлежащий Владимиру Путину. В нём подробно рассказывалось о планировке дворца, его комнатах и прочей роскоши. И там, кроме вполне себе обычных помещений, нашли кальянную с шестом для танцев, комнату грязи и аквадискотеку. Последняя вызвала большой интерес у пользователей тем, что никто не понимал, что же это такое. Поэтому пользователи сразу же кинулись делать мемы, а юморист Александр Гудков написал про нее песню.
Кот Степан
Ни один год не обходится без котиков, потому что это тренд при любых обстоятельствах. Если в прошлом году в главные мемы уходящего года попали коты, которые говорили «Наташа, вставай», то в этом в лидеры выбился кот Степан из Харькова. Он преспокойно сидит в кадре, а его креативная хозяйка придумала этому таланту идеальное применение. Она ставит рядом с ним бокалы и разную еду, включает музыку и набирает просмотры.
Популярность Степану принесло видео с пиццей, которое набрало больше 5 миллионов просмотров, а закрепил успех репост Бритни Спирс с подписью: «Если я пропаду, вы можете найти меня где-нибудь с этим котом».
После этого к хозяйке Степана стали поступать различные предложения, в том числе от американского MTV и итальянского модного Дома Valentino.
Кот Степан выглядит как типичный посетитель провинциального ресторана или скучающий человек на вечеринке. Видео с ним распространяются на разных площадках. Также с ним делают мемы, к кадрам с котом добавляют шутки про одиночество, алкоголизм и плохие вечеринки, с которых хочется поскорее уйти.
«Москва, метро "Люблино", работаем»
Кто бы знал, что лучшее, что произойдет с российским «ТикТоком» в этом году, — это тренировка борцов из Люблино? На стремительно завирусившемся видео спортсмены отрабатывают проход в ноги под мэшап лезгинки и 50 Cent. Трек так хорошо дополняет тренировки, что под него стали заниматься российские футболисты и даже мадридский «Реал».
А началось всё с того, как в середине ноября тренер по смешанным единоборствам, известный в «ТикТоке» как Rizvan MMA, выложил видео тренировки в Сеть. Не знаем, что впечатлило подписчиков больше всего — сами борцы, саундтрек или всё вместе взятое, но число просмотров за первые дни перевалило за 30 миллионов.
Тут же в «ТикТоке» появились сотни роликов под ремикс 50 Cent с фразой «Москва, метро "Люблино". Работаем!» или с созвучными словами. Тренд подхватили российские футболисты. Вот тренируется ФК «Сочи»:
А вот игроки «Зенита» говорят пораженным футболистам ЦСКА, что они плохо поработали:
Апогеем вирусности мема стало его появление в официальном аккаунте Ла Лиги (чемпионата Испании по футболу): тренируется мадридский «Реал».
В Роспотребнадзоре тоже решили не отставать от трендов и ворвались в «Инстаграм» с видео «Москва, метро "Люблино", работаем». На нём сотрудники ведомства усердно опечатывают двери магазинов за несоблюдение антиковидных мер.
Работать на метро «Люблино» начали даже животные.
Присоединился к тренду и Иван Ургант.
«Вы продоете рыбов?»
В середине июля в одном из пабликов «ВКонтакте» появилась фотография с продавцом рыбы и компанией котов, которые ведут с ним незатейливый диалог. Снимок гулял по интернету семь лет, но только в этом году ситуации придумали сюжет, и это принесло изображению дикую популярность. Изначально, с подачи сетевых юмористов, коты спрашивали, продает ли мужчина лобстеров (вероятно, это шутка в том числе и о шрифте Lobster).
Потом между животными и продавцом случился другой выдуманный диалог (пунктуация и орфография авторские):
— Вы продоёте рыбов?
— Нет, просто показываю.
— Красивое…
Этого оказалось достаточно, чтобы картинка разлетелась по всей Сети, в нее влюбились тысячи пользователей, а в соцсетях начали создавать похожие шутки и применять диалог к самым разным ситуациям.
«Елена, алле!»
В ноябре в интернете стало вирусным видео о мастере маникюра из Рязанской области и ее надоедливой, въедливой и требовательной клиентке. Женщина хотела записаться на маникюр, но после того как вопросы несколько минут оставались без ответов (ну работает человек, не может ответить прямо сейчас), начала сыпать грозными войсами.
При этом женщину не устраивало всё. Цена (1800 рублей — она хотела получить скидку как многодетная мать и скидывала фото документов, подтверждающих многодетность), время приема (клиентка хотела записаться на восемь часов вечера 31 декабря, но мастер ответила, что в этот день у нее выходной). Тогда женщина приступила к оскорблениям, а ее коронной фразой стало: «Елена, алле!» (видимо, такое обращение в Туме, где разворачивается действие, помогает вразумить человека).
Не долго думая, та самая Елена выложила записи диалога в Сеть, а несостоявшаяся клиентка потребовала удалить их из интернета. Но было уже слишком поздно: видео завирусилось, разлетелось по всем пабликам и блогам и стало народным достоянием.
И пусть кто-то говорит, что это всё фейк и выдумка, среди обитателей «ТикТока» фраза «Елена, алле!» превратилась в мем и выбилась в тренды.
«Ну типа»
В этом году журналист Дмитрий Гордон особенно прославился своими сомнительными каламбурами во время интервью. Один из них был настолько странным и абсурдным, что стал мемом.
Дмитрий Гордон пригласил на интервью Дмитрия Ходорковского и хотел было в один (как ему показалось, подходящий) момент пошутить. Но чувство юмора подвело интервьюера, и ситуацию стали высмеивать в интернете. Поводом для шуток стал вопрос про условия содержания в исправительной колонии.
Гордон: В каких условиях вы сидели?
Ходорковский: Барак.
Гордон: Обама.
Ходорковский: Ну типа…
Бывший глава ЮКОСа сильно удивился неожиданной игре слов. Его серьезное лицо тоже попало в мемы. Именно так люди реагируют, когда кто-то неудачно шутит.
«Игра в кальмара»
Этой осенью южнокорейский сериал от Netflix «Игра в кальмара» побил все возможные рекорды по просмотрам. Он стал не только одним из самых популярных сериалов года, но и породил кучу мемов и видео в «ТикТоке».
Мемы стали появляться уже после трейлера — пользователей привлекало необычное название. А когда все, кто хотел, уже посмотрели сериал, мемов стало еще больше.
Хаби Лейм
Итальянец Хаби Лейм прославился в этом году в «ТикТоке» благодаря высмеиванию глупых лайфхаков. Пока зумеры пытаются делать какие-то невероятные открытия и записывают видео о том, как правильно срезать ножом кожуру с банана, Хаби показывает, что ее можно просто снять. Руками.
Безработный парень, придумавший свой формат видео от скуки, быстро набрал больше ста миллионов подписчиков. В его видео снимаются Златан Ибрагимович, Эд Ширан и модель Наоми Кэмпбелл. Сам Хаби вошел в десятку самых популярных тиктокеров в мире и стал гостем Венецианского фестиваля.
Со временем сам Хаби Лейм стал мемом по всему миру. Люди стали использовать его фотографию, чтобы проиллюстрировать свое отношение к разным глупым ситуациям, когда остается только лишь развести руками и сдерживать эмоции.
Сериал «Офис» и стереотипы о странах
Впервые мем из сериала «Офис» появился в мае 2021 года, когда один из пользователей «Реддит» запостил у себя картинку с начальником компании «Дандер Миффлин» Майклом Скоттом и администратором Пэм Бисли.
К шаблону, на котором Майк протягивает своей подчиненной коробку, как это частенько случается в мемах, можно было приписать любой рандомный текст, который только придет в голову. Главное, чтобы остальным было смешно.
Несколько долгих месяцев, видимо, никому не удавалось придумать ту самую ситуацию и тот самый текст, чтобы мем стал вирусным, и наконец это произошло! После того, как кто-то догадался таким образом высмеивать стереотипы о разных странах.
Пэм Бисли превратилась в страну, которая пытается угадать, чем она прославилась, а Майкл Скотт стал той самой пояснительной бригадой, которую вызывают где ни попадя.