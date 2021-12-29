Вспомнить всё и еще раз посмеяться: аквадискотека, кот с бокалом и еще 7 мемов уходящего года

Держите эту подборку под рукой, если в следующий раз захотите вспомнить, чем же особенно запомнился 2021 год. Иногда шутки и мемы говорят о прошлом (а оно не за горами) лучше всех событий. Это только кажется, что добротных мемов появилось не так уж и много. На самом деле мы провели несколько часов, выбирая для вас лучшие. В результате осталась гордая девятка.



Аквадискотека

Это чуть ли не первый главный мем 2021 года. Началось всё с того, что в начале года в интернете появилось видеорасследование про дворец в Геленджике, якобы принадлежащий Владимиру Путину. В нём подробно рассказывалось о планировке дворца, его комнатах и прочей роскоши. И там, кроме вполне себе обычных помещений, нашли кальянную с шестом для танцев, комнату грязи и аквадискотеку. Последняя вызвала большой интерес у пользователей тем, что никто не понимал, что же это такое. Поэтому пользователи сразу же кинулись делать мемы, а юморист Александр Гудков написал про нее песню.