Исполнительница песни «Мой Путин» сняла новый клип — на этот раз он про Александра Невского

Новосибирская исполнительница Машани (Мария Якушева) выпустила новый клип на композицию «Александр Невский». В видео девушка предстает в образе воительницы, но сама признается — это лишь образ, и демонстрировать силу должны мужчины, а не женщины. Машани рассказала НГС, как пришла идея видео и сколько стоило ее воплощение.



— У меня была идея сделать про князя Владимира к его 1000-летию преставления в 2020 году и были мысли об Александре Невском. Про Владимира не получилось снять — слишком задумка была грандиозной, пока таких возможностей нет. Подумала: если и про Александра Невского не сниму — не прощу себе. Просто почувствовала тогда еще, что это моя тематика, она мне близка. Во Владимире привлек русский дух, как ни банально. Сила, уверенность, непоколебимость наших предков. Я считаю, что мы уникальный народ.