Исполнительница песни «Мой Путин» сняла новый клип — на этот раз он про Александра Невского

Новосибирская исполнительница Машани (Мария Якушева) выпустила новый клип на композицию «Александр Невский». В видео девушка предстает в образе воительницы, но сама признается — это лишь образ, и демонстрировать силу должны мужчины, а не женщины. Машани рассказала НГС, как пришла идея видео и сколько стоило ее воплощение.
— У меня была идея сделать про князя Владимира к его 1000-летию преставления в 2020 году и были мысли об Александре Невском. Про Владимира не получилось снять — слишком задумка была грандиозной, пока таких возможностей нет. Подумала: если и про Александра Невского не сниму — не прощу себе. Просто почувствовала тогда еще, что это моя тематика, она мне близка. Во Владимире привлек русский дух, как ни банально. Сила, уверенность, непоколебимость наших предков. Я считаю, что мы уникальный народ.
Общие затраты на съемки превысили 100 тысяч рублей — «помощь неравнодушных людей». Мария работает регентом церковного хора в одном из храмов Новосибирска. На подготовку, съемки и постпродакшн ей пришлось потратить свой отпуск. Весь процесс длился с октября по декабрь.
Несмотря на образ воительницы, который она примерила на себя в видео, Мария считает, что силу должны проявлять мужчины.
— Чем сильнее женщины, тем слабее мужчины. Это не хорошо. В клипе я только красуюсь с мечом, просто держу его, в реальную битву я даже не представляю, как идти, как в бой шли люди. Мне нравится демонстрировать силу, таким образом подчеркивая силу нашего народа, но эта сила принадлежит мужчинам. Я же просто ее показываю, чтобы не забывали про то, кто мы, — говорит Машани.
Исполнительница уже знает, о чем будет ее следующее видео.
— Перед карантином у меня были планы снять клип к 9 Мая, но не получилось тогда. Хотя много что было готово. Надеюсь доделать и выпустить его в следующем году.
Помимо российского лидера, Машани посвятила песню сложной судьбе дольщиков из Томска.