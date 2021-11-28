10 самых красивых турецких актрис. По кому сходят с ума любители сериалов?

В интервью Эрчел много раз признавалась, что до сих пор не привыкла к своей баснословной популярности. Еще бы, ведь только в Instagram на нее подписаны более 25 миллионов человек.

— Быть узнаваемой очень приятно. Ты понимаешь, что есть люди, которые интересуются тобой. Важно то, с какой стороны на это посмотреть. Я, как правило, отношусь к людям с любовью и уважением. И, естественно, жду взаимного отношения. Если же переходят эту линию, то особенно на этом внимание не заостряю, — делилась актриса.

Чаще всего поклонники восхищаются естественностью Эрчел. Собственно, красота и популярность девушки сделали свое дело: сейчас с ней сотрудничают несколько брендов косметики.

Фахрие Эвджен (35 лет)