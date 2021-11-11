На открытии сезона в Шерегеше выступит «Дискотека Авария»: программа праздника

В Шерегеше 13 и 14 ноября пройдет открытие юбилейного, 40-го, горнолыжного сезона. Генеральный партнер мероприятия, AZIMUT Hotels, рассказал, кто станет хэдлайнером «Шерегешфеста».

Как сообщается в пресс-релизе компании, на сцене выступит «Дискотека Авария». Их концерт запланирован на 18:00. После этого в небо запустят праздничный салют. Это произойдет в 18:55. Фейерверк продлится пять минут.

Открытие же, согласно официальному сайту фестиваля, состоится в 14:00. Согласно программе, приветственные слова скажут губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Во время церемонии гости курорта увидят хореографический микс и шаманский обряд.