На открытии сезона в Шерегеше выступит «Дискотека Авария»: программа праздника

В Шерегеше 13 и 14 ноября пройдет открытие юбилейного, 40-го, горнолыжного сезона. Генеральный партнер мероприятия, AZIMUT Hotels, рассказал, кто станет хэдлайнером «Шерегешфеста».
Как сообщается в пресс-релизе компании, на сцене выступит «Дискотека Авария». Их концерт запланирован на 18:00. После этого в небо запустят праздничный салют. Это произойдет в 18:55. Фейерверк продлится пять минут.
Открытие же, согласно официальному сайту фестиваля, состоится в 14:00. Согласно программе, приветственные слова скажут губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Во время церемонии гости курорта увидят хореографический микс и шаманский обряд.
После этого до 17:45 продлится интерактивно-развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами призов. В это время будут выступать кавер-группа «Мы Русские», диджеи и дуэт «NR JAZZ» (г. Санкт-Петербург).
В 17:50 власти планируют установить рекорд по самому массовому танцу в горнолыжной экипировке в России.
Кроме этого в рамках открытия сезона запланирована бизнес-программа, во время которой будет представлен мастер-план по застройке Шерегеша до 2032 года.
Власти планируют создать в Шерегеше новый сектор, который будет представлять собой «умную» деревню. Об этом глава Таштагольского района Владимир Макута рассказал журналистам на брифинге о развитии горнолыжного курорта. Он пояснил, что этот городок будет иметь всю необходимую инфраструктуру. Например, там будут школа, детские сады, поликлиники, научный центр. Однако сроки реализации проекта не называются.
Ранее министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский рассказал, какие антиковидные меры будут действовать в новом сезоне.