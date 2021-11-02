Новосибирская тиктокерша пустила сопли и станцевала на фоне Кул-Шарифа. И словила волну хейта

Тиктокерша из Новосибирска Таня Муркина оказалась в центре скандала, приехав в Казань. Девушка сняла несколько видео на фоне главной мечети Татарстана — Кул-Шарифа. На одном ролике Муркина пускает сопли, а на другом — танцует под трек ALIZADE & Big Baby Tape «Gucci». Эти видео стали набирать просмотры в TikTok, а после появились сразу в нескольких крупных пабликах и телеграм-каналах. Муркину затравили в Сети за эти ролики на фоне мечети. Пришлось записывать третье видео — с извинениями.



— Я не хотела задеть чьи-либо чувства, этот ролик был снят чисто случайно. Если я кого-то оскорбила, то мои искренние извинения. Этот фон был выбран в случайном порядке, так что если я кого-то оскорбила, то я прошу прощения, — говорит Муркина в видео.

