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Новосибирская тиктокерша пустила сопли и станцевала на фоне Кул-Шарифа. И словила волну хейта

Пришлось извиняться

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Оба ролика из своего аккаунта она уже удалила

Оба ролика из своего аккаунта она уже удалила

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Новосибирская тиктокерша пустила сопли и станцевала на фоне Кул-Шарифа

Тиктокерша из Новосибирска Таня Муркина оказалась в центре скандала, приехав в Казань. Девушка сняла несколько видео на фоне главной мечети Татарстана — Кул-Шарифа. На одном ролике Муркина пускает сопли, а на другом — танцует под трек ALIZADE & Big Baby Tape «Gucci». Эти видео стали набирать просмотры в TikTok, а после появились сразу в нескольких крупных пабликах и телеграм-каналах. Муркину затравили в Сети за эти ролики на фоне мечети. Пришлось записывать третье видео — с извинениями.

— Я не хотела задеть чьи-либо чувства, этот ролик был снят чисто случайно. Если я кого-то оскорбила, то мои искренние извинения. Этот фон был выбран в случайном порядке, так что если я кого-то оскорбила, то я прошу прощения, — говорит Муркина в видео.

Ну а скандальные ролики из своего аккаунта она удалила.

На аккаунт сибирячки в TikTok подписано 252 тысячи человек. Практически весь контент Татьяны Муркиной можно назвать провокационным. Максимальное количество просмотров на одном из ее роликов — 11,5 миллиона. За время существования своего блога в TikTok Муркина собрала 5,5 миллиона лайков.

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TikTokблогермечетьоскорбление чувств верующихКул-Шариф
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