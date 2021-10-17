Скрыл семью, нажил врагов: цена славы Юрия Дудя

Юрий Дудь — совершенно уникальная персона для российского шоу-бизнеса. Журналист, породивший моду на интервью на YouTube, автор десятка провокационных вопросов, семьянин, тщательно скрывающий личную жизнь, — это все о нем. Может создаться впечатление, что Дудь взялся из неоткуда: просто сделал канал, залил туда несколько отлично сделанных роликов и прославился. Однако путь к популярности был тернистым. «СтарХит» вспомнил, с чего начинал Юрий Дудь.
Вундеркинд от журналистики
Юрий Дудь родился в 1986 году в городе Потсдам, ГДР. В пять лет он вместе с родителями переехал в Москву. Отношения с мамой и папой, по словам журналиста, далеко не всегда были безоблачными. Дело в том, что строгим родителям порой было сложно принять странные выходки наследника.
— Разногласий с родителями было много. Они у меня довольно консервативные, папа вообще военный. А я ведь с подросткового возраста слушал панк-рок. Они этого не понимали. У нас и сейчас есть большие различия во взглядах. Однажды родители приехали к нам погостить, увидеться с внуками. И вот этих нескольких дней мне хватило, чтобы понять, насколько же у нас различаются взгляды на мир, — признавался Юрий в интервью Басте для YouTube-шоу Gazlive.
С детства главной страстью Дудя был спорт. Он профессионально занимался футболом, мечтая стать вратарем сборной России. Вот только этому желанию не суждено было сбыться: из-за приступов бронхиальной астмы талантливый мальчик был вынужден оставить профессиональный спорт.
Именно футбол в свое время помог 11-летнему Юрию начать карьеру в журналистике. Тоскуя по играм, мальчик решил, что раз уж не может выходить на поле, то будет хотя бы регулярно обозревать спортивные события. Так в его жизни появилась «Юношеская газета». Дерзкие заметки юного репортера быстро полюбились читателям, да и сам Дудь неожиданно открыл в себе творческий талант. Ему удавалось рассказать интересно даже про самое скучное событие. А еще Юрий в столь юном возрасте был крайне амбициозен. Именно поэтому уже в 14 лет он стал внештатным корреспондентом газеты «Известия».
К моменту окончания школы Юрий уже твердо решил, что хочет заниматься журналистикой. Он подал документы на журфак МГУ и без проблем поступил. Параллельно с учебой Дудь писал в крупные спортивные издания, а также вел колонки в газетах.
Находилось время и на личную жизнь. 2008 год ознаменовался для журналиста сразу двумя радостными событиями: он успел не только получить диплом МГУ, но еще и стать отцом.
Личная жизнь за семью печатями
Юрий Дудь крайне редко дает интервью, а когда делает это, то не говорит о личной жизни. Свое решение он объясняет нежеланием пиариться на семейных отношениях.
— Я не прячу жену. А почему я не выкладываю фотографии жены и детей в Instagram? Потому что нам не нравятся эти сопли, — категорично отмечал журналист.
Несмотря на то, что Юрий практически никогда не выходил с женой свет, ее снимки все-таки можно найти в Сети. Там же имеется и информация о супруге журналиста, которую зовут Ольга. Знакомство влюбленных произошло в середине 2000-х, а уже в 2007 году Юрий решил, что готов к браку.
— Я сделал предложение очень давно. Помню, как выбрал дорогой ресторан. Правда, оказалось, что заведение было местом встреч силиконовых девушек с иностранными бизнесменами. В целом атмосфера была ужасная. Мы быстро поужинали и пошли гулять по городу. Лишь под самый конец вечера где-то в переулке, на самой обычной лавочке, я сделал то, что планировал, — рассказывал журналист.
В 2008-м на свет появилась дочь пары Алена, а через четыре года и сын Данила. Поклонники Дудя знают, что он выбрал имя для мальчика в честь главного героя фильма «Брат». Будучи ярым поклонником и Сергея Бодрова-младшего, и Алексея Балабанова, Юрий пришел к выводу, что таким образом сможет еще раз признаться в любви творению двух гениев.
К тому моменту, когда на свет появился сын, Юрий уже был большой звездой спортивной журналистики. В 2011 году, будучи 25-летним парнем, он занял должность главного редактора издания Sports.ru, а вскоре и вовсе стал вести популярное шоу «Удар головой».
В отличие от многих коллег, Дудь никогда не останавливался на достигнутом. Будучи человеком жадным до работы, он продолжал искать новые пути творческой реализации.
Революция в YouTube
Свой канал Юрий зарегистрировал еще в 2014 году. По словам звезды, однажды он просто понял, что за видеоконтентом стоит будущее, поэтому развиваться нужно именно в этом направлении.
— Впервые я задумался о создании своего канала на новогодние праздники. Уложил детей спать и стал изучать творения популярных блогеров. Я знал, что видеоформат на YouTube рвет просмотры, и понимал, что могу сейчас влететь в эту тему. Я смотрел Ивангая, Сашу Спилберг, Большого Русского Босса. Разумеется, поставил перед собой тазик, потому что от всего этого меня подташнивало, — делился Дудь.
Но тогда работа не пошла. На канале Юрия в 2014 году так и не появилось ни одного видео. Тем более, в тот период его карьера в спортивной журналистике шла в гору. В 2015-м Дудь вместе с Евгением Савиным стал вести программу «Культ тура», которая обрела баснословную популярность среди ценителей футбола. Дерзкие парни не стеснялись задавать гостям неудобные вопросы, благодаря чему выпуски смотрели на одном дыхании.
К слову, Савин, также ставший спортивным блогером, неоднократно благодарил Дудя за опыт совместной работы.
— Мы два года вместе разговаривали в кадре. Я перед камерой никогда в жизни не стоял и не думал об этом, но попал в медиа — благодаря Юре в том числе. Какие‑то вещи я непроизвольно у него перенял, — заявлял Евгений.
Так или иначе, к 2017 году шоу закрылось, и именно тогда Юрий вновь вернулся к YouTube. Ему хотелось отточить навык в области интервью, поэтому журналист и стал подыскивать интересных героев. Первый же выпуск с Бастой всего за 24 часа набрал сто тысяч просмотров. Разумеется, сам формат интервью не нов и хорошо известен любому зрителю. Однако Юрию удалось привнести в него свежую струю: он не делал скучные разговоры со звездой с формальными вопросами. Наоборот, каждый выпуск на канале становился сенсацией из-за провокационности и непредсказуемости: хорошо известные публике герои раскрывались с совершенно новой стороны, и в этом во многом была заслуга интервьюера.
— Факторов моего успеха несколько. Во-первых, телевизор в России окончательно умер. Людей, у которых есть мозги, в стране все еще много. Эти люди хотят смотреть более свободный, не скованный рамками контент. Во-вторых, платформа YouTube — поразительно удобна для развития канала. В-третьих, российский YouTube довольно долго оставался местом, где царил подростковый контент. Никого не волновало качество фактуры, а для меня это очень важный момент. Так что мои принципы удалось принести на YouTube, и тут они стали востребованы, — рассказывал Юрий.
Успешный канал на видеоплатформе почти сразу стал приносить Дудю огромные деньги. Еще в 2018-м он признавался, что зарабатывает около 20 миллионов рублей в год и не совсем понимает, как распоряжаться такими суммами.
Поскольку проект «вДудь» стал вызывать все больший интерес, журналисту пришлось от чего-то отказываться. В сентябре 2018-го он ушел с поста главного редактора Sports.ru, при этом сохранив место в совете директоров. Зато у Юрия появилось больше времени на развитие канала. Помимо интервью он начал выпускать резонансные документальные фильмы, обсуждая такие темы, как эпидемия СПИДа в России, трагедия в школе в Беслане, прошлое и будущее Колымы.
Все это позволило Юрию стать не просто очередным YouTube-журналистом, а настоящий голосом поколения. Вот только высказывания этого самого голоса были по нраву далеко не всем.
Хейт и преследования
С тех пор, как Юрий стал самым обсуждаемым журналистом в стране, в его адрес то и дело звучит критика. Поначалу это были пустяковые скандалы, не имеющие никаких последствий. Так, блогер BadComedian жаловался на обман со стороны Дудя, ведь тот неожиданно стал задавать ему вопросы не про кино, а про личную жизнь. Анастасия Ивлеева тоже не была в большом восторге от общения с интервьюером.
Но главным критиком Дудя стал, конечно, Владимир Соловьев. Он неоднократно негативно высказывался про коллегу, посвящая ему время в своих эфирах. После фильма про Беслан, который вышел в 2019 году, Соловьев и вовсе дошел до прямых оскорблений.
— Дудь радостно кричит, снимает, говорит о том, что во всем виновато государство. Но надо быть дегенератом. Вы посмотрите на эту лощеную нечисть. Вы посмотрите на этого борца с перхотью. Там же ноль сопереживания. Кто эту мразь ничтожную раскручивает? — заявлял ведущий в эфир своей авторской программы на «Вести FM».
В какой-то момент критиковать Дудя и вовсе стало модно. О нем негативно высказывались почти все журналисты, начиная от Антона Красовского и заканчивая Владимиром Познером. Но если к таким замечаниям Юрий был готов, то вот проблемы с законом его наверняка удивили.
В апреле 2021 года «Лига безопасного интернета» инициировала проверку МВД в отношении Юрия Дудя, подозревая его в пропаганде наркотиков. В июне против журналиста было возбуждено дело. Сам Юрий практически не комментирует ситуацию, продолжая работать и выпускать новые ролики. Однако очевидно, что его облик в медийном поле все чаще приобретает негативные черты.
Сейчас многие поклонники уверены, что Юрий сдает позиции. Яркие видео на его канале выходят все реже, да и конкурентов в сфере YouTube-интервью появилось слишком много. Дудь о планах на будущее традиционно отмалчивается, но можно быть уверенными, что настолько яркий и амбициозный журналист не пропадет с радаров.