Скрыл семью, нажил врагов: цена славы Юрия Дудя

— Разногласий с родителями было много. Они у меня довольно консервативные, папа вообще военный. А я ведь с подросткового возраста слушал панк-рок. Они этого не понимали. У нас и сейчас есть большие различия во взглядах. Однажды родители приехали к нам погостить, увидеться с внуками. И вот этих нескольких дней мне хватило, чтобы понять, насколько же у нас различаются взгляды на мир, — признавался Юрий в интервью Басте для YouTube-шоу Gazlive.

С детства главной страстью Дудя был спорт. Он профессионально занимался футболом, мечтая стать вратарем сборной России. Вот только этому желанию не суждено было сбыться: из-за приступов бронхиальной астмы талантливый мальчик был вынужден оставить профессиональный спорт.

Именно футбол в свое время помог 11-летнему Юрию начать карьеру в журналистике. Тоскуя по играм, мальчик решил, что раз уж не может выходить на поле, то будет хотя бы регулярно обозревать спортивные события. Так в его жизни появилась «Юношеская газета». Дерзкие заметки юного репортера быстро полюбились читателям, да и сам Дудь неожиданно открыл в себе творческий талант. Ему удавалось рассказать интересно даже про самое скучное событие. А еще Юрий в столь юном возрасте был крайне амбициозен. Именно поэтому уже в 14 лет он стал внештатным корреспондентом газеты «Известия».