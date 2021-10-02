«Наивные, пытались напоить»: откровения консуматорши о том, как с 18 лет разводила мужчин на деньги в ночном клубе (18+)

Красивое лицо, стройное тело, высокие каблуки и откровенный наряд. Она подходит к тебе, начинает разговор, а потом просит купить ей коктейль. Казалось бы, ничего подозрительного в этом нет. Но остерегайтесь, мужчины! Некоторые ночные клубы нанимают девушек для того, чтобы они «помогали» посетителям оставить в заведении как можно больше денег. Взамен консуматорши получают проценты за каждый заказ. Публикуем анонимное интервью с одной из них.
С латинского языка consumo переводится как «потреблять». Любые отношения, основанные на побуждении к потреблению, можно назвать консумацией.
«9000 рублей за несколько часов позора»
— Анна (имя героини изменено. — Прим. ред.), расскажи, пожалуйста, как ты узнала об этой профессии?
— Мне исполнилось 18 лет, и я в полной мере ощутила на себе финансовое давление родителей. Меня попрекали буквально за каждую копейку, а учитывая, что я жила отдельно, выносить это было тяжело. Тогда в моей голове и загорелась идея, как можно скорее найти работу. Опыта у меня не было никакого, да и училась я в колледже очно. Поэтому на полный день устроиться куда-то не могла. Сначала пошла в «Макдоналдс», но там не срослось. Тогда решила присмотреться к ночным клубам и барам. График работы мне подходил. Прикинула, что после учебы могу поспать, а к полуночи идти на работу. Я увидела вакансии в бар: танцовщица и хостес. Танцевать я не умею. Поэтому мой выбор пал на вакансию хостеса. По сути, эта профессия подразумевает, что я просто буду встречать гостей и провожать их до столиков. Но ожидания и реальность не совпали.
— Как проходило твое собеседование?
— Это было максимально странно. Я пришла, мне никто не представился. Имен, как будто осознанно, не называли. Бегло рассказали о вакансии. Выяснялось, что формат заведения — стриптиз-клуб. А моей униформой, если это можно так назвать, должны стать туфли-стрипы на очень высоком каблуке и нижнее белье. Причем не важно, спортивный комплект или кружевной. Как мне сказали, что если готова работать голой, то так даже лучше.
— Кто-то проверял твои документы?
— Нет, конечно, там за этим никто не следит. У меня просто спросили возраст и имя. Я, конечно, со страху соврала. Прибавила возраст. Назвала другое имя.
— Как тебе объяснили твои обязанности?
— Они долго ходили вокруг да около. Но предложили выйти в тот же день. Сказали, что нужно разговаривать с гостями. Я должна подсаживаться к ним, знакомиться, заводить беседу и просить заказать мне коктейли. Причем не абы какие, а особенные. В меню они шли как алкогольные. По факту же это были лимонады и соки за очень большие деньги. Один стаканчик такого напитка стоит в среднем 3000 рублей. Гость при этом не должен знать, что коктейль — безалкогольный. А мне необходимо было отыгрывать пьянеющую девушку, которой нужно еще немного, чтобы увезти с собой. Если клиент хотел такой же коктейль, как у меня, ему делали, но алкогольный. Моей целью было вытащить все из кошелька клиента для клуба. Взамен мне полагался процент с каждого заказа. При этом работодатель оговорился, что я ни в коем случае не должна никому говорить об этой работе, чтобы не запятнать репутацию заведения. Запретили также заводить отношения с другим персоналом.
— Почему ты согласилась там работать?
— Мне очень хотелось денег. И показалось, что это легкая возможность заработать. Поэтому согласилась. Деньги обещали отдавать сразу, а это в среднем 9000 рублей за несколько часов позора.
«Наивные, пытались напоить»
— Какой средний чек в заведении? Случалось, что гости отказывались платить?
— Средний чек составлял примерно 50 тысяч рублей. Хотя я видела и тех, кому приходилось оставлять больше
— Сколько ты получала за выход?
— Ставка там не фиксированная. Заработок зависит от того, сколько коктейлей тебе заказали. Ну и, конечно, от твоей раскованности. Готова раздеться, станцевать приват или вовсе уехать с гостем — получишь значительно больше. В среднем консуматорша получает тысячу за коктейль. За вечер можно унести до
— Мужчины понимали, что их разводят?
— Не всегда. Кто-то искренне верил, что понравился тебе, другие, наивные, пытались напоить, а третьи заходили случайно и были в шоке от происходящего. Как-то к нам пришла компания ребят с мальчишника. Они очень хотели продолжения веселья. Мы, как обычно, завязали беседу и настаивали на коктейле. Тут один из них начал шептать, мол, пора сваливать. Они начали отнекиваться, кричать, что их разводят и махать руками. Охрана быстро вывела их из заведения.
«У меня было отвращение к мужчинам»
— Как прошел твой первый рабочий день?
— Мне было страшно и дико неловко. Я подошла к компании девушек, которые там работали и сидели неподалеку, решила познакомиться. Они предложили мне выпить, чтобы как-то расслабиться, рассказали свои истории. От такой поддержки стало легче. Сейчас я понимаю, что их безумно жаль. Туда идут не от хорошей жизни, а легкие деньги всегда манят. Уйти очень тяжело. Я помню, как в первый день вышла из этого бара, на часах было 6 утра. Не знаю почему, но больше всего мне хотелось не спать, а помыться. В руках были 9 тысяч, а в горле ком. Я ощущала, что только что с головой нырнула в помойку. Помню, как бежала в ванну и отмокала под теплой водой, пытаясь забыться. Мне было просто мерзко, что всё это происходит со мной. Я ни с кем не спала, но так или иначе это ведь продажа тела.
— Какие мужчины чаще всего приходили?
— Женатые... Такие большие, старые и с пивным животом. Это страшно. Они упиваются в слюни. От их внешнего вида уже воротит, а когда осознаешь, что с ними нужно общаться, хочется уйти в уборную и не выходить оттуда. Зато они не пристают. Впрочем, если такое происходило, а ты против, с наглецом быстро разбирались местные охранники. Правило «Смотреть, но не трогать» никто не отменял. Если ты готова перейти в более близкий формат общения за определенную плату, никто препятствовать не будет.
— Расскажи о своем самом запомнившемся клиенте.
— Таких было как минимум два. Один мужчина мне запомнился с положительной стороны. Это был такой глоток свежего воздуха. Он, видимо, понял, что я новенькая. Мы несколько часов болтали о котиках и курении. На вид ему было около тридцати, и он казался достаточно образованным. На одно мгновение мне даже удалось забыть, что я не одета и должна разводить его на деньги. Он казался приятным, а в конце уехал с двумя девушками. Самой отвратительной оказалась смена, на которой за мной увязался один из клиентов. Он был также богат, насколько и пьян. Настаивал подвезти меня до дома, я отказывалась. Тогда он на глазах у начальства попросил отвезти меня погулять на набережную за дополнительную плату. Мне пришлось согласиться. У него был дорогой автомобиль и личный водитель. Меня трясло, я постоянно спрашивала маршрут, следила за дорогой. По итогу мы гуляли по набережной, он рассказывал мне о своей семье, жене и детях, от которых никогда не уйдет, но всё равно хочет, чтобы мы переспали и я стала его любовницей. Я отказалась и уехала домой, испытывая полнейшее отвращение к мужчинам среднего возраста.
«Я меняла имя, но лицо не сменить»
— Не было ли у тебя страха столкнуться с кем-то из клиентов в обычной жизни?
— Эта мысль вгоняла меня буквально в панику. Да, я меняла имя, но лицо же не сменить. До сих пор боюсь этого как огня.
— Знали ли твои родные и близкие об этой работе?
— Нет, я сказала только нескольким друзьям. Очень боялась осуждения с их стороны, но в себе держать уже было невыносимо. Отвращение к себе просто съедало. Но даже когда я ушла, оно никуда не ушло. Мне мерзко вспоминать тот период, хотя многим девушкам там нравится...
— Какие у тебя планы на будущее? Думала ли вернуться на работу?
— Легкие деньги, конечно, манят, но возвращаться не хочу. Мне нужно доучиться, хоть и работа по специальности совсем не мое. Буду пробовать себя в других сферах. Сейчас пытаюсь влиться в творческую индустрию.
И много таких клубов?
О том, насколько распространено такое явление, мы спросили у ресторатора Станислава Горчакова.
— Таких заведений сейчас немного. Подобные дамы чаще всего орудуют в барах, в стриптиз-клубах и мужских спа-салонах, где по факту разводят публичный дом. Конечно, это присутствует и в ресторанах, но лишь в туристических городах, так как такая система рассчитана на иностранцев. Это законно, так как никто никого и ни к чему не принуждает. Этот серый бизнес строится на человеческих пороках, похоти. Так же как система ресторанов честных цен живет за счет людской жадности, — объяснил Станислав Горчаков.