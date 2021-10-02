«Наивные, пытались напоить»: откровения консуматорши о том, как с 18 лет разводила мужчин на деньги в ночном клубе (18+)

«Я меняла имя, но лицо не сменить»

— Не было ли у тебя страха столкнуться с кем-то из клиентов в обычной жизни?



— Эта мысль вгоняла меня буквально в панику. Да, я меняла имя, но лицо же не сменить. До сих пор боюсь этого как огня.



— Знали ли твои родные и близкие об этой работе?



— Нет, я сказала только нескольким друзьям. Очень боялась осуждения с их стороны, но в себе держать уже было невыносимо. Отвращение к себе просто съедало. Но даже когда я ушла, оно никуда не ушло. Мне мерзко вспоминать тот период, хотя многим девушкам там нравится...



— Какие у тебя планы на будущее? Думала ли вернуться на работу?



— Легкие деньги, конечно, манят, но возвращаться не хочу. Мне нужно доучиться, хоть и работа по специальности совсем не мое. Буду пробовать себя в других сферах. Сейчас пытаюсь влиться в творческую индустрию.

И много таких клубов?

О том, насколько распространено такое явление, мы спросили у ресторатора Станислава Горчакова.

— Таких заведений сейчас немного. Подобные дамы чаще всего орудуют в барах, в стриптиз-клубах и мужских спа-салонах, где по факту разводят публичный дом. Конечно, это присутствует и в ресторанах, но лишь в туристических городах, так как такая система рассчитана на иностранцев. Это законно, так как никто никого и ни к чему не принуждает. Этот серый бизнес строится на человеческих пороках, похоти. Так же как система ресторанов честных цен живет за счет людской жадности, — объяснил Станислав Горчаков.