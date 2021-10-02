2 октября суббота
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 3/10
usd 72.92
eur 84.46
Все новости
Все новости

«Наивные, пытались напоить»: откровения консуматорши о том, как с 18 лет разводила мужчин на деньги в ночном клубе (18+)

Девушке очень хотелось легких денег, и она их получила

825
14Обсудить

Поделиться

Мужчины не всегда понимают, что за улыбкой девушки кроются корыстные намерения

Мужчины не всегда понимают, что за улыбкой девушки кроются корыстные намерения

Поделиться

Красивое лицо, стройное тело, высокие каблуки и откровенный наряд. Она подходит к тебе, начинает разговор, а потом просит купить ей коктейль. Казалось бы, ничего подозрительного в этом нет. Но остерегайтесь, мужчины! Некоторые ночные клубы нанимают девушек для того, чтобы они «помогали» посетителям оставить в заведении как можно больше денег. Взамен консуматорши получают проценты за каждый заказ. Публикуем анонимное интервью с одной из них.

С латинского языка consumo переводится как «потреблять». Любые отношения, основанные на побуждении к потреблению, можно назвать консумацией.

«9000 рублей за несколько часов позора»


— Анна (имя героини изменено. — Прим. ред.), расскажи, пожалуйста, как ты узнала об этой профессии?

— Мне исполнилось 18 лет, и я в полной мере ощутила на себе финансовое давление родителей. Меня попрекали буквально за каждую копейку, а учитывая, что я жила отдельно, выносить это было тяжело. Тогда в моей голове и загорелась идея, как можно скорее найти работу. Опыта у меня не было никакого, да и училась я в колледже очно. Поэтому на полный день устроиться куда-то не могла. Сначала пошла в «Макдоналдс», но там не срослось. Тогда решила присмотреться к ночным клубам и барам. График работы мне подходил. Прикинула, что после учебы могу поспать, а к полуночи идти на работу. Я увидела вакансии в бар: танцовщица и хостес. Танцевать я не умею. Поэтому мой выбор пал на вакансию хостеса. По сути, эта профессия подразумевает, что я просто буду встречать гостей и провожать их до столиков. Но ожидания и реальность не совпали.

— Как проходило твое собеседование?

— Это было максимально странно. Я пришла, мне никто не представился. Имен, как будто осознанно, не называли. Бегло рассказали о вакансии. Выяснялось, что формат заведения — стриптиз-клуб. А моей униформой, если это можно так назвать, должны стать туфли-стрипы на очень высоком каблуке и нижнее белье. Причем не важно, спортивный комплект или кружевной. Как мне сказали, что если готова работать голой, то так даже лучше.

На собеседовании девушке объяснили «особенности» работы

На собеседовании девушке объяснили «особенности» работы

Поделиться

— Кто-то проверял твои документы?

— Нет, конечно, там за этим никто не следит. У меня просто спросили возраст и имя. Я, конечно, со страху соврала. Прибавила возраст. Назвала другое имя.

— Как тебе объяснили твои обязанности?

— Они долго ходили вокруг да около. Но предложили выйти в тот же день. Сказали, что нужно разговаривать с гостями. Я должна подсаживаться к ним, знакомиться, заводить беседу и просить заказать мне коктейли. Причем не абы какие, а особенные. В меню они шли как алкогольные. По факту же это были лимонады и соки за очень большие деньги. Один стаканчик такого напитка стоит в среднем 3000 рублей. Гость при этом не должен знать, что коктейль — безалкогольный. А мне необходимо было отыгрывать пьянеющую девушку, которой нужно еще немного, чтобы увезти с собой. Если клиент хотел такой же коктейль, как у меня, ему делали, но алкогольный. Моей целью было вытащить все из кошелька клиента для клуба. Взамен мне полагался процент с каждого заказа. При этом работодатель оговорился, что я ни в коем случае не должна никому говорить об этой работе, чтобы не запятнать репутацию заведения. Запретили также заводить отношения с другим персоналом.

— Почему ты согласилась там работать?

— Мне очень хотелось денег. И показалось, что это легкая возможность заработать. Поэтому согласилась. Деньги обещали отдавать сразу, а это в среднем 9000 рублей за несколько часов позора.

«Наивные, пытались напоить»


— Какой средний чек в заведении? Случалось, что гости отказывались платить?

— Средний чек составлял примерно 50 тысяч рублей. Хотя я видела и тех, кому приходилось оставлять больше 100 000 рублей. Если кто-то отказывался платить, то вопрос уже решали с помощью охраны. Клиенту настоятельно рекомендовали погасить счет. Тех, кто отказывался, сажали в авто и увозили в неизвестном направлении.

— Сколько ты получала за выход?

— Ставка там не фиксированная. Заработок зависит от того, сколько коктейлей тебе заказали. Ну и, конечно, от твоей раскованности. Готова раздеться, станцевать приват или вовсе уехать с гостем — получишь значительно больше. В среднем консуматорша получает тысячу за коктейль. За вечер можно унести до 30 000 рублей.

Поделиться

— Мужчины понимали, что их разводят?

— Не всегда. Кто-то искренне верил, что понравился тебе, другие, наивные, пытались напоить, а третьи заходили случайно и были в шоке от происходящего. Как-то к нам пришла компания ребят с мальчишника. Они очень хотели продолжения веселья. Мы, как обычно, завязали беседу и настаивали на коктейле. Тут один из них начал шептать, мол, пора сваливать. Они начали отнекиваться, кричать, что их разводят и махать руками. Охрана быстро вывела их из заведения.

«У меня было отвращение к мужчинам»


— Как прошел твой первый рабочий день?

— Мне было страшно и дико неловко. Я подошла к компании девушек, которые там работали и сидели неподалеку, решила познакомиться. Они предложили мне выпить, чтобы как-то расслабиться, рассказали свои истории. От такой поддержки стало легче. Сейчас я понимаю, что их безумно жаль. Туда идут не от хорошей жизни, а легкие деньги всегда манят. Уйти очень тяжело. Я помню, как в первый день вышла из этого бара, на часах было 6 утра. Не знаю почему, но больше всего мне хотелось не спать, а помыться. В руках были 9 тысяч, а в горле ком. Я ощущала, что только что с головой нырнула в помойку. Помню, как бежала в ванну и отмокала под теплой водой, пытаясь забыться. Мне было просто мерзко, что всё это происходит со мной. Я ни с кем не спала, но так или иначе это ведь продажа тела.

— Какие мужчины чаще всего приходили?

— Женатые... Такие большие, старые и с пивным животом. Это страшно. Они упиваются в слюни. От их внешнего вида уже воротит, а когда осознаешь, что с ними нужно общаться, хочется уйти в уборную и не выходить оттуда. Зато они не пристают. Впрочем, если такое происходило, а ты против, с наглецом быстро разбирались местные охранники. Правило «Смотреть, но не трогать» никто не отменял. Если ты готова перейти в более близкий формат общения за определенную плату, никто препятствовать не будет.

— Расскажи о своем самом запомнившемся клиенте.

— Таких было как минимум два. Один мужчина мне запомнился с положительной стороны. Это был такой глоток свежего воздуха. Он, видимо, понял, что я новенькая. Мы несколько часов болтали о котиках и курении. На вид ему было около тридцати, и он казался достаточно образованным. На одно мгновение мне даже удалось забыть, что я не одета и должна разводить его на деньги. Он казался приятным, а в конце уехал с двумя девушками. Самой отвратительной оказалась смена, на которой за мной увязался один из клиентов. Он был также богат, насколько и пьян. Настаивал подвезти меня до дома, я отказывалась. Тогда он на глазах у начальства попросил отвезти меня погулять на набережную за дополнительную плату. Мне пришлось согласиться. У него был дорогой автомобиль и личный водитель. Меня трясло, я постоянно спрашивала маршрут, следила за дорогой. По итогу мы гуляли по набережной, он рассказывал мне о своей семье, жене и детях, от которых никогда не уйдет, но всё равно хочет, чтобы мы переспали и я стала его любовницей. Я отказалась и уехала домой, испытывая полнейшее отвращение к мужчинам среднего возраста.

«Он на глазах у начальства попросил отвести меня погулять на набережную за дополнительную плату»

«Он на глазах у начальства попросил отвести меня погулять на набережную за дополнительную плату»

Поделиться

«Я меняла имя, но лицо не сменить»


— Не было ли у тебя страха столкнуться с кем-то из клиентов в обычной жизни?

— Эта мысль вгоняла меня буквально в панику. Да, я меняла имя, но лицо же не сменить. До сих пор боюсь этого как огня.

— Знали ли твои родные и близкие об этой работе?

— Нет, я сказала только нескольким друзьям. Очень боялась осуждения с их стороны, но в себе держать уже было невыносимо. Отвращение к себе просто съедало. Но даже когда я ушла, оно никуда не ушло. Мне мерзко вспоминать тот период, хотя многим девушкам там нравится...

— Какие у тебя планы на будущее? Думала ли вернуться на работу?

— Легкие деньги, конечно, манят, но возвращаться не хочу. Мне нужно доучиться, хоть и работа по специальности совсем не мое. Буду пробовать себя в других сферах. Сейчас пытаюсь влиться в творческую индустрию.

И много таких клубов?

О том, насколько распространено такое явление, мы спросили у ресторатора Станислава Горчакова.

— Таких заведений сейчас немного. Подобные дамы чаще всего орудуют в барах, в стриптиз-клубах и мужских спа-салонах, где по факту разводят публичный дом. Конечно, это присутствует и в ресторанах, но лишь в туристических городах, так как такая система рассчитана на иностранцев. Это законно, так как никто никого и ни к чему не принуждает. Этот серый бизнес строится на человеческих пороках, похоти. Так же как система ресторанов честных цен живет за счет людской жадности, — объяснил Станислав Горчаков.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мошенничествоконсумацияконсуматорша
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...