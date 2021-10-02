iPhone 13 Pro глазами человека, который всю жизнь пользовался Android. Самый честный тест

Долго думала, куда вставить Face ID, в плюсы или в минусы. Это правда очень удобно и упрощает быт — сканер срабатывает даже тогда, когда лицо находится сильно сбоку. На «Самсунге», особенно когда памяти почти не оставалось, сканер отпечатка пальца тормозил и открывал телефон только на четвертый раз. И всё же Face ID срабатывает далеко не всегда. Не то чтобы телефон долго идентифицирует мое лицо, но просто сразу предлагает открыть его с помощью пароля. Возможно, я просто чего-то не понимаю.



Ну и куда же без дегтя?

И всё же не могу промолчать о том, что не понравилось или принесло дискомфорт. Так, у айфона нет постоянного отображения процента зарядки вверху экрана. И это странно. Остается только надеяться, что оно появится.



Нет буфера обмена — а вот тут уже катастрофа! В «Самсунге» с ним можно одновременно копировать сколько угодно слов/абзацев/ссылок и единовременно вставлять в другое место. В айфоне же можно скопировать только что-то одно.



А еще телефон перешел через тот порог веса, с которым его удобно держать одной кистью. Да, минуту рука продержится, но затем телефон становится спонсором ваших судорог. Сюда же — ширина его экрана, из-за которого даже моим длинным пальцам (мой рост почти 180 сантиметров) не удается дотянуться до кнопки смены языка во время печатания. Впрочем, это уже совсем вкусовщина, и кого-то формат использования в две руки вполне устраивает.



И куда без этого: да где же эта ваша кнопка «назад», чтобы вернуться на предыдущую страницу? Отсутствие стрелочки вызывает панику и ступор.