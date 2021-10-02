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iPhone 13 Pro глазами человека, который всю жизнь пользовался Android. Самый честный тест

Журналистка рассказала о своих первых впечатлениях после покупки последнего iPhone

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Премьера нового телефона прошла 14 сентября, а уже 24 сентября они поступили в продажу

Премьера нового телефона прошла 14 сентября, а уже 24 сентября они поступили в продажу

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Я Настя, журналист редакции 93.RU. Восемь лет я пользовалась телефонами марки Samsung, а на днях купила свой первый айфон — 13-й Pro. Ниже мои первые впечатления после четырех дней использования — в диапазоне от «А-а-а-а-а вау» до «мда, не такого я ждала».

Андроид утомил


В 2013 году я впервые встала перед выбором: купить Samsung S4 mini или iPhone 5. И выбрала Android. В 2017 году я снова посмотрела на два флагмана и задумалась — брать Samsung S8 mini или Iphone 7. И всё же тогда Iphone для меня заметно уступал и камерой, и внешним видом — в то время как «яблочный» экран окаймляли толстые рамки, Samsung одним из первых в мире выпустил безрамочный смартфон. Домой я в итоге принесла элегантный S8.

Прошло еще четыре года, и от Android у меня начали иногда кипеть нервы и мозги. В телефоне вечно забивалась память, временами подглючивала картинка, да и камера к 2021 году морально устала. То, за что я так ценила Android, — возможность кастомизировать и настроить под себя всё на свете вплоть до заставки во время зарядки — тоже перестало цеплять. Захотелось получить телефон, который решил бы вопросики без меня и не подвел застывшим экраном в тот момент, когда надо срочно щелкнуть происшествие на улице.

Даже не сравнивая в этот раз, я просто пошла в магазин за новой операционной системой и купила Iphone с pro-камерой.

Так вот, внешний вид айфона


У нового айфона холодная (м-м-м, кайф!) стеклянная задняя панель, блестящие грани и увеличенный блок камер по сравнению с версией 12. А еще на 20% сузили «челку» вверху — говорят, она никому не нравилась.

Интересно, видят ли отличия в «челке» те, кто давно носят айфоны?

Интересно, видят ли отличия в «челке» те, кто давно носят айфоны?

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Я купила айфон золотого цвета. Сначала сильно (очень сильно) смущали блестящие боковые части — я ощутила себя племянницей начальника ГИБДД из Ставрополья. Но цвет задней панели более чем удачный: очень деликатно переливается и напоминает перламутр. В разном положении айфон выглядит от серебристого до бежево-горчичного. В общем огонь и суперпрезентабельно. К тому же линзы камер смотрятся космически.

Размер экрана: 6,1 дюйма

Размер экрана: 6,1 дюйма

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У телефона три камеры: широкоугольная, сверхширокоугольная и телефотокамера

У телефона три камеры: широкоугольная, сверхширокоугольная и телефотокамера

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Но не нравится то, что в чехле айфон становится кирпичом. Ну правда: у него одинаковая длина с моим прошлым телефоном, а выглядит он гораздо массивней, как будто поднять со стола его можно только домкратом. Дело еще в том, что и сам телефон стал чуть толще за счет увеличенной батареи.

Телефон весит 203 грамма

Телефон весит 203 грамма

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Кстати, еще из особенностей: камера необычайно выпуклая, так что, если класть телефон задней панелью вниз, он может немного покачиваться при соприкосновении.

Экран


На 13-х айфонах стоит OLED-дисплей под названием Super Retina XDR. У моего старика-«Самсунга» AMOLED-экран — и он считается более качественной версией OLED (хотя это не помешало ему выгореть спустя полтора года после покупки). Как бы там ни было, но экран топовый. В последней версии Apple увеличил его яркость — и он действительно ОЧЕНЬ яркий. В солнечный день из руки почти не пришлось делать шторку, все уведомления видно и так.

Картинка при скроллинге заметно плавнее, чем на моем предыдущем телефоне. Создатели говорят, что айфон теперь поддерживает частоту экрана до 120 Гц. Это значит, что изображение меняется без рывков и стыков. При этом телефон не работает с такой частотой непрерывно, а автономно устанавливает ее при необходимости, чтобы батарея садилась не так быстро.

Но есть большое — нет, огромное но, которое обнаружилось сразу же:

Наверху два слоя интерфейса наложились друг на друга

Наверху два слоя интерфейса наложились друг на друга

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И так не только в отделе контактов. Пару раз я не смогла открыть телефон из-за того, что на шторку, за которую надо тянуть для открывания, накладывалось уведомление. Я понимаю, что это сырая версия нового, 15-го IOS, но вы серьезно? Из-за похожих косяков я и ушла от Android, а тут вдруг такая неполадка на самом передовом девайсе в мире…

И кстати, экран у айфона желтее, чем у Самсунга. Наверное, это безопаснее для глаз и правильно. Но я скучаю по настоящему белому цвету.

Камера

Камера и фотографии — по-прежнему одно из самых важных для меня в телефоне. Поэтому на этой остановке пробудем чуть дольше.

Показалось, что качество снимков с общими планами ушло вперед совсем чуть-чуть. Ниже для сравнения две фотографии: с айфона и «Самсунга». Найдите три отличия.

Зато айфон хорошо улавливает предвечерний контраст

Зато айфон хорошо улавливает предвечерний контраст

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Но! Все прелести айфона в режимах и деталях. Например, широкоугольная камера точно стала лучше (видела и изучала, какими получались фотографии на камере 12-го айфона). Снимки крупным планом тоже впечатлили, посмотрите сами:

И всё же, когда кошка поворачивает голову, кадры получаются смазанными

И всё же, когда кошка поворачивает голову, кадры получаются смазанными

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Кора дерева на том же «Самсунге» получалась менее четкой и фактурной

Кора дерева на том же «Самсунге» получалась менее четкой и фактурной

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Удивительно, но айфон сфокусировался и на фоне, и на передней части фотографии одновременно!

Удивительно, но айфон сфокусировался и на фоне, и на передней части фотографии одновременно!

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В этом году в айфоне появился полноценный макрорежим. Он отлично снимает, но только при хорошем освещении. В углу квартиры или вечером получается совсем не то.

Недурно, правда?

Недурно, правда?

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Если приглядеться, то можно даже увидеть кошачью шерсть на носу крокодила

Если приглядеться, то можно даже увидеть кошачью шерсть на носу крокодила

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Съемка в макрорежиме вечером на улице: резкость и детали провисли

Съемка в макрорежиме вечером на улице: резкость и детали провисли

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Ночной режим — это уже нечто! Камера айфона и правда улавливает очень много света, а фотографии такие, что думаешь: скорей бы еще одну ночь.

Камера хорошо зафиксировала листву на земле

Камера хорошо зафиксировала листву на земле

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Посмотрите, насколько четкая плитка

Посмотрите, насколько четкая плитка

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В жизни в этом месте было темнее, чем на фото

В жизни в этом месте было темнее, чем на фото

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С портретным режимом особо не старалась: уговорила сфотографировать на улице замечательную пару и шустро щелкнула, не заходя в настройки. И даже так получилось очень хорошо:

Впрочем, силуэт в районе волос все еще смазан, как и на ранних версиях этого режима

Впрочем, силуэт в районе волос все еще смазан, как и на ранних версиях этого режима

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В целом я пока не делала глубокий заплыв в настройки. Но есть ощущение, что с ними можно получить почти профессиональные кадры. И всё же есть неприятный нюанс: пару раз во время переключения между режимами камеры экран вдруг резко замыливался и переставал снимать. Вылечить это получалось только блокировкой и разблокировкой телефона. Должно ли быть такое у дорогого телефона?

И надо признать, что шоково-восторженного эффекта при использовании камеры я пока не получила. Но вряд ли это вина айфона: по-моему, эволюция камерофонов в последние годы замедлилась и перешла на шаг. И если раньше можно было сбить дыхание, заглянув в телефон новых поколений, то сейчас при переходе возникает мысль: ну да, хорошо, но чем еще удивите?

Но еще немного плюсов айфона


Перейти на ПО от Apple оказалось очень просто — плюс-минус сразу понятно, где какие настройки найти и в какую сторону шагать. Думаю, что уйти с айфона на андроид было бы гораздо сложнее.

Батарейка. Телефон заряжается не более 40 минут, а до полной разрядки я проходила с ним 44 часа! Да, использование было средним, но «Самсунг» к пятому году носки приходилось заряжать по 2–3 раза в день!

Клавиатура — очень удобная. Она широкая и более отзывчивая.

А также невероятная возможность, о которой я только мечтала: когда надо кинуть в мессенджере или в «Облако» много фотографий файлами, то ты — невероятно — просто выбираешь и кидаешь. На андроиде надо было пройти сквозь огонь и медные трубы: зайти из мессенджера в картотеку файлов и там найти папку, в которой хранятся фотки. И то часто получалось отправлять только по одной.

Удивила объемность звука и громкость динамика. YouТube зазвучал, как будто из переносной колонки.

Огромный выбор чехлов. Даже несмотря на то, что они делают айфон качкоменом, менять внешний вид своего телефона — это классно. Индустрия ежечасно выдумывает для него новые обертки, и этим нельзя не пользоваться. Для других телефонов такого выбора нет.

Долго думала, куда вставить Face ID, в плюсы или в минусы. Это правда очень удобно и упрощает быт — сканер срабатывает даже тогда, когда лицо находится сильно сбоку. На «Самсунге», особенно когда памяти почти не оставалось, сканер отпечатка пальца тормозил и открывал телефон только на четвертый раз. И всё же Face ID срабатывает далеко не всегда. Не то чтобы телефон долго идентифицирует мое лицо, но просто сразу предлагает открыть его с помощью пароля. Возможно, я просто чего-то не понимаю.

Ну и куда же без дегтя?


И всё же не могу промолчать о том, что не понравилось или принесло дискомфорт. Так, у айфона нет постоянного отображения процента зарядки вверху экрана. И это странно. Остается только надеяться, что оно появится.

Нет буфера обмена — а вот тут уже катастрофа! В «Самсунге» с ним можно одновременно копировать сколько угодно слов/абзацев/ссылок и единовременно вставлять в другое место. В айфоне же можно скопировать только что-то одно.

А еще телефон перешел через тот порог веса, с которым его удобно держать одной кистью. Да, минуту рука продержится, но затем телефон становится спонсором ваших судорог. Сюда же — ширина его экрана, из-за которого даже моим длинным пальцам (мой рост почти 180 сантиметров) не удается дотянуться до кнопки смены языка во время печатания. Впрочем, это уже совсем вкусовщина, и кого-то формат использования в две руки вполне устраивает.

И куда без этого: да где же эта ваша кнопка «назад», чтобы вернуться на предыдущую страницу? Отсутствие стрелочки вызывает панику и ступор.

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