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Девятилетние девочки поразили жюри на шоу «Новые танцы» на ТНТ — одна из них из Новосибирска

Девочки выступали в стиле experimental

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Девочки выступали в стиле experimental

Девочки выступали в стиле experimental

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Школьница из Новосибирска поразила судей на шоу «Новые танцы» на ТНТ

В субботу, 11 сентября, в 3 выпуске программы «Новые танцы» на ТНТ дуэт двух девятилетних девочек Даши Никоновой и Марьяны Назаренко поразил судей. В профайле Марьяна рассказала, что она из Новосибирска и сейчас с родителями они переезжают в Москву.

Девочки занимаются танцами с 3-х лет, хотя вместе танцуют 4 месяца. Девочки снимают вместе тиктоки, и на интервью они пришли с десятком разных попитов.

— Даша участвовала в шоу Dance Революция на Первом канале в составе Gulliver-Studio. Также Даша участница танцевальной команды Кати Решетниковой. Марьяна и Даша состоят в творческой группе Деки Decki Tvorcha, — рассказали в социальных сетях программы.

Если девочки выиграют 7 миллионов, то они поделят их не поровну.

— Семь миллионов не делятся, им надо переезжать в Москву, мы отдадим им 4 миллиона, нам 3 миллиона, — рассказала в интервью Даша.

Выступления девочек понравилось жюри конкурса.

— Я в шоке. Это профессионально танцующие, убивающие большинство профессионалов, выступающих на сцене. Это браво, — сказал девочкам Иван Дорн.

В декабре 2019 года школьница из Новосибирска, 14-летняя Полина Довгаль, попала в выпуск шоу «Танцы. Дети» на ТНТ.

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