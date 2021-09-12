Девятилетние девочки поразили жюри на шоу «Новые танцы» на ТНТ — одна из них из Новосибирска

Школьница из Новосибирска поразила судей на шоу «Новые танцы» на ТНТ
В субботу, 11 сентября, в 3 выпуске программы «Новые танцы» на ТНТ дуэт двух девятилетних девочек Даши Никоновой и Марьяны Назаренко поразил судей. В профайле Марьяна рассказала, что она из Новосибирска и сейчас с родителями они переезжают в Москву.
Девочки занимаются танцами с 3-х лет, хотя вместе танцуют 4 месяца. Девочки снимают вместе тиктоки, и на интервью они пришли с десятком разных попитов.
— Даша участвовала в шоу Dance Революция на Первом канале в составе Gulliver-Studio. Также Даша участница танцевальной команды Кати Решетниковой. Марьяна и Даша состоят в творческой группе Деки Decki Tvorcha, — рассказали в социальных сетях программы.
Если девочки выиграют 7 миллионов, то они поделят их не поровну.
— Семь миллионов не делятся, им надо переезжать в Москву, мы отдадим им 4 миллиона, нам 3 миллиона, — рассказала в интервью Даша.
Выступления девочек понравилось жюри конкурса.
— Я в шоке. Это профессионально танцующие, убивающие большинство профессионалов, выступающих на сцене. Это браво, — сказал девочкам Иван Дорн.
В декабре 2019 года школьница из Новосибирска, 14-летняя Полина Довгаль, попала в выпуск шоу «Танцы. Дети» на ТНТ.