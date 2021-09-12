Девятилетние девочки поразили жюри на шоу «Новые танцы» на ТНТ — одна из них из Новосибирска

В субботу, 11 сентября, в 3 выпуске программы «Новые танцы» на ТНТ дуэт двух девятилетних девочек Даши Никоновой и Марьяны Назаренко поразил судей. В профайле Марьяна рассказала, что она из Новосибирска и сейчас с родителями они переезжают в Москву.

Девочки занимаются танцами с 3-х лет, хотя вместе танцуют 4 месяца. Девочки снимают вместе тиктоки, и на интервью они пришли с десятком разных попитов.



— Даша участвовала в шоу Dance Революция на Первом канале в составе Gulliver-Studio. Также Даша участница танцевальной команды Кати Решетниковой. Марьяна и Даша состоят в творческой группе Деки Decki Tvorcha, — рассказали в социальных сетях программы.