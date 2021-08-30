«Это честно съеденные яйца за 30 лет»: как игрушки из «Киндер-сюрпризов» продают за 800 тысяч

Закройте глаза и перенеситесь лет на 20–25 назад. Середина или конец 90-х. Мама или папа (а у кого-то бабушка или дедушка) приходят с работы и достают из кармана заветное яйцо в фольге бело-красного раскраса. Глаза загораются. Вы хватаете его и автоматически подносите к уху, трясете, понятия не имея, что там вообще можно услышать. Раскрываете фольгу, разламываете яйцо на две части: в нос ударяет неповторимый аромат шоколада «Киндер». Но сейчас не до шоколада: нужно срочно узнать, что находится внутри желтой колбочки. А внутри — пазлы. Разочарование. Боль. Остается лишь надеяться, что кто-то из взрослых принесет завтра новое шоколадное яйцо и там попадается бегемотик или пингвинчик.
Игрушки из шоколадных яиц этим августом прославили красноярку Ольгу Кооп — она выставила на Avito объявление о продаже коллекции игрушек из шоколадных яиц «Киндер сюрприз», которую собирала почти 30 лет, и моментально стала героиней новостей. Свою коллекцию Ольга оценила в 800 тысяч рублей. Команда NGS24.RU побывала в гостях у Ольги, посмотрела на коллекцию игрушек, окунувшись в детство, и узнала, чем обусловлена такая цена.
Коллекция Ольги занимает целую гигантскую коробку и еще один небольшой пакет — около 3200 игрушек она забирала с 1992 года, с того самого момента, когда первое шоколадное яйцо «Киндер-сюрприз» ей купила ее мама. Тогда они были безумно популярны: дети
— В конце 1992 мама принесла домой первый «Киндер», и так всё закрутилось. Думаю, тогда игрушки собирали очень многие. А уже к середине
— Я не помню свою первую игрушку, но помню ту, которую хотела очень долго, это бегемотик со спасательным кругом. Когда пошла серия бегемотиков, у меня никак не получалось найти именно этого, и тогда у мальчика я выменяла ее на несколько штук, лишь бы собрать эту коллекцию.
В середине нулевых коллекционирование приостановилось. Вторая волна собирательства у Ольги пришлась на взросление ее старшей дочери, когда игрушки снова стали становиться интереснее, а дочери к тому же нравились феечки Winx — в коллекции есть в том числе и эти игрушки. Сейчас у детей интереса к коллекционированию нет совсем. А вот Ольга потихоньку игрушки продолжает собирать: друзья дарят ей на все праздники в дополнение к основному подарку шоколадные яйца.
Особой болью был период, когда игрушки в «Киндере» были исключительно плохие. По словам Ольги, тогда сменился производитель, вместо интересных фигурок или увлекательных конструкторов попадалось нечто невнятное, сделанное из пластика и ниток. Но со временем они стали лучше, хотя такая откровенная ерунда попадается до сих пор. Поэтому в коллекции Ольги есть игрушки не только из «Киндеров», а также из шоколадных яиц «Чупа-Чупс» и «Петрушка». Последние Ольге особенно нравились — там были качественные игрушки по мотивам советских мультиков, но потом «Петрушки» исчезли из продажи. И всё равно лучше старых коллекций «Киндеров» нет ничего, считает девушка.
Ольге Кооп больше всего нравятся старые серии: бегемотики, львята, динозаврики, пингвины, лягушки, которые наверняка помнят все, кто рос в 90-е. Есть даже редкая коллекция, которую мало кто помнит, — попугаи. Еще одна редкая коллекция, которую Ольга собрала полностью, — летучие мышки. Девушка делится, что особо среди любителей «Киндеров» ценится коллекция железных солдатиков.
Кстати, ей предлагали продать игрушки частями, отдельными наборами, но она считает, что так ее задумка потеряет смысл. Много вопросов было и об адекватности цены — Ольга считает, что стоимость коллекции совершенно нормальна.
— Очень часто спрашивают, не лишние ли у вас там нули. Ну мы же все ходим в магазин, никто из нас не спрашивает, почему картошка стоит 50 рублей, а не 1 рубль. На рынке всегда два человека: один покупает, другой продает. Люди покупают монеты за огромное количество тысяч рублей, хотя она раньше вообще была копейка советская. Поэтому у каждого свое видение цены.
Ей предлагали продать коллекцию и за 400, и за 600 тысяч рублей — но пока дальше предложений это никуда не двинулось.
— Я не продаю отдельные игрушки, я считаю, что если начну распродавать по одному, потому что тогда моя коллекция потеряет свою ценность, свой вес. Ее собирала лично я, без перекупов, это честно съеденные яйца за 30 лет. Мы посчитали, что в шоколаде это 64 килограмма! — делится Ольга.
Цели продать прямо сейчас у девушки нет, но она верит, что покупатель вскоре найдется. Правда, она сомневается, что получится найти его в России, поэтому планирует выставить коллекцию на зарубежные сайты — коллекционеров-иностранцев больше, а, значит, и спрос там будет выше. Но для этого все игрушки нужно будет пересчитать, привести в порядок все коллекции: на это, по словам Ольги, уйдет 3–4 дня.
— На самом деле они хранятся так, что для коллекционера это убийство. Когда я их высыпаю, мне становится плохо, они портятся — для коллекционера такое обращение недопустимо. Дети ими не особо интересуются, они заняты профессиональным спортом, поэтому я решила их продать и найти им достойные руки, которые готовы ухаживать за ними. Я знаю, что истинные коллекционеры делают специальные полочки на заказ, всё красиво расставляют, а я коллекционер-любитель, — улыбается Ольга.
Деньги от продажи игрушек Ольга намерена потратить на новый автомобиль.