«Это честно съеденные яйца за 30 лет»: как игрушки из «Киндер-сюрпризов» продают за 800 тысяч

Коллекция Ольги занимает целую гигантскую коробку и еще один небольшой пакет — около 3200 игрушек она забирала с 1992 года, с того самого момента, когда первое шоколадное яйцо «Киндер-сюрприз» ей купила ее мама. Тогда они были безумно популярны: дети 90-х наверняка помнят, когда они начали продаваться в магазинах и стоили сначала 3–4 рубля, а потом — 10.



— В конце 1992 мама принесла домой первый «Киндер», и так всё закрутилось. Думаю, тогда игрушки собирали очень многие. А уже к середине 90-х коллекция стала пополняться еще активнее, мама покупала по 3–4 «Киндера» в день, и их число резко выросло, — вспоминает Ольга.