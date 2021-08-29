Горе настигло каждого. Печальные судьбы актеров советского сериала «Цыган»

Режиссер Александр Бланк долго присматривался к роману Анатолия Калинина. Он прекрасно понимал, что успех постановки во многом зависит от актерского состава. И тут Бланк не прогадал: между Михаем Волонтиром и Кларой Лучко летали такие искры, что им потом еще долго пришлось отбиваться от слухов о романе.

Так или иначе, годы идут и популярность фильма неизбежно падает. В очередную годовщину выхода «Цыгана» наши друзья из журнала «СтарХит» рассказывают, как сложились судьбы исполнителей главных ролей.

Михай Волонтир

Будем справедливы и отметим, что на родине, в Молдавии, Волонтир еще в 60-е был звездой. В этот же период он исполнил одну из главных ролей в картине «В зоне особого внимания» и обрел славу всесоюзную. Но, разумеется, та популярность не шла ни в какое сравнение с успехом, который настиг актера после «Цыгана».

За Волонтиром прочно закрепился статус секс-символа. Актеру много раз приписывали отношения с экранной партнершей Кларой Лучко, хотя артисты опровергали эти слухи. Уже после смерти звезды выяснилось, что у него действительно был служебный роман, но на съемках другой картины. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Елена Проклова призналась, что во время работы над лентой «Будь счастлива, Юлия!» у нее случилась интрижка с молдавским мэтром.