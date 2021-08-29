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Горе настигло каждого. Печальные судьбы актеров советского сериала «Цыган»

«Цыган» вышел на экраны в 1980 году и мгновенно завоевал популярность, но слава не принесла актерам удачи

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Четырехсерийный фильм «Цыган» сразу же стал сенсацией

Четырехсерийный фильм «Цыган» сразу же стал сенсацией

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1970-е годы многие поклонники кино считают периодом расцвета отечественного кинематографа. И действительно, в то время выходило невероятное количество крепких картин, до сих пор не забытых зрителями. На таком мощном фоне из конкурентов четырехсерийная драма «Цыган» могла легко затеряться. Все-таки сюжетная линия довольно необычная, да и главную роль исполнял артист, который не мог похвастаться массовой популярностью.

Вот только сама картина оказалась настолько сильной, что ее бурно обсуждали как советские женщины, так и их мужья. Тут была и история любви, и эхо войны, и приличный накал страстей.

Режиссер Александр Бланк долго присматривался к роману Анатолия Калинина. Он прекрасно понимал, что успех постановки во многом зависит от актерского состава. И тут Бланк не прогадал: между Михаем Волонтиром и Кларой Лучко летали такие искры, что им потом еще долго пришлось отбиваться от слухов о романе.

Так или иначе, годы идут и популярность фильма неизбежно падает. В очередную годовщину выхода «Цыгана» наши друзья из журнала «СтарХит» рассказывают, как сложились судьбы исполнителей главных ролей.

Михай Волонтир

Будем справедливы и отметим, что на родине, в Молдавии, Волонтир еще в 60-е был звездой. В этот же период он исполнил одну из главных ролей в картине «В зоне особого внимания» и обрел славу всесоюзную. Но, разумеется, та популярность не шла ни в какое сравнение с успехом, который настиг актера после «Цыгана».

За Волонтиром прочно закрепился статус секс-символа. Актеру много раз приписывали отношения с экранной партнершей Кларой Лучко, хотя артисты опровергали эти слухи. Уже после смерти звезды выяснилось, что у него действительно был служебный роман, но на съемках другой картины. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Елена Проклова призналась, что во время работы над лентой «Будь счастлива, Юлия!» у нее случилась интрижка с молдавским мэтром.

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— Понимаете, когда играешь любовь на экране, она невольно возникает к партнеру и в жизни. Это достаточно серьезная проблема нашей профессии. Жена Волонтира приехала на съемки, устроила мужу скандал — стены дрожали! После съемок в Кишиневе я уехала в Москву, и наши отношения закончились, — откровенничала звезда.

Так или иначе, всю жизнь актер провел рядом с одной женщиной — артисткой молдавского драматического театра Ефросиньей Добындэ-Волонтир. Именно супруга поддерживала Михая Ермолаевича, когда у него начались проблемы со здоровьем. Сначала у звезды обнаружили сахарный диабет, а после диагностировали и рак. Близким Волонтира пришлось продать дачу и автомобиль, чтобы оплатить лечение.

Последние месяцы жизни актер провел в больнице в Кишиневе. Он не мог вставать и самостоятельно двигаться, поэтому Ефросинья Алексеевна ни на минуту не отходила от постели мужа. 15 сентября 2015 года сердце знаменитого Будулая перестало биться.

Клара Лучко

На момент съемок в «Цыгане» Клара Лучко уже давно числилась в когорте советских знаменитостей. Ее восхождение на Олимп началось с фильма «Кубанские казаки». Обаятельная Даша Шелест в ее исполнении и сейчас любима зрителями.

«Кубанские казаки» повлияли и на личную жизнь артистки. Именно на этих съемках она встретила будущего мужа, Сергея Лукьянова. Актер был старше Лучко на 15 лет, да еще и женат, но чувства оказались сильнее голоса разума. Спустя год влюбленные поженились.

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Вместе звезды прожили до 1965 года, когда Лукьянов неожиданно скончался из-за инфаркта. Потеря сильно ударила по Лучко. Актриса терзалась из-за душевных ран и страдала из-за отсутствия денег. Однако даже это испытание не заставило ее опустить руки.

Спустя несколько лет Клара Степановна познакомилась с журналистом Дмитрием Мамлеевым и снова влюбилась. Конечно, супругу артистки то и дело приходилось сталкиваться с неприятными слухами. Чего только стоили бесконечные домыслы о романе Лучко с партнером по фильму «Цыган». И всё же семейных конфликтов удавалось избегать: Мамлеев знал, что супруга ему верна.

В 2000-е актриса заметно сократила творческую активность. Ей предлагали гораздо меньше интересных ролей, да и здоровье уже не позволяло играть в полную силу. В марте 2005 года Лучко неожиданно скончалась: у звезды советского кино оторвался тромб. По звезде горевали многие поклонники и коллеги, включая Михая Волонтира. Муж Клары Степановны тоже не смог смириться с ее кончиной — он ушел из жизни спустя семь лет после возлюбленной.

Алексей Никульников

Для Никульникова роль в сериале «Цыган» стала полноценным творческим дебютом. Актер неоднократно рассказывал, что съемки давались трудно из-за отсутствия кинематографического опыта, но на выручку молодому таланту всегда приходили коллеги.

— Прежде всего моя великая партнерша Клара Лучко! На съемочной площадке Клара Степановна относилась ко мне по-матерински тепло и нежно, подсказывала, а то и показывала, как надо сыграть тот или иной эпизод. Приняла меня не столько как партнера, а скорее, как сына. Ведь я до этого не был знаком с особенностями съемочного процесса, всё было в диковинку, а многое и непонятно. Клара Степановна, образно говоря, взяла крепко за руку и ввела в кинематографический мир, — делился Алексей Алексеевич.

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Картина имела такой ошеломляющий успех, что Никульников еще на несколько лет был обеспечен работой. Он играл в театре, снимался в кино, но получить более яркие и значимые роли так и не смог.

Но, пожалуй, главные испытания ожидали звезду не на карьерном поприще, а в личной жизни. Первый брак Никульникова закончился трагедией. Дело в том, что десятилетний сын артиста попал под электричку и получил серьезные травмы. Спасти мальчика врачи не смогли. После пережитого потрясения жена Алексея Алексеевича захотела порвать все связи с мирской жизнью и принять постриг. Так актер остался один.

От тоски его спасла вторая супруга, Елена Авакумова. Влюбленные были женаты 11 лет, но в 2016-м избранница артиста скончалась от рака. После этого главным утешением для Никульникова стала работа.

Нина Русланова

В сериале «Цыган» Руслановой досталась роль боевитой Екатерины Филипповны. Казалось, что этого персонажа списали с самой артистки, привыкшей всегда идти напролом. С самых первых дней жизни Нине Ивановне приходилось пробивать себе дорогу.

Дело в том, что актриса выросла в детском доме. Уже в юности у нее проявились творческие способности, но после достижения совершеннолетия Русланова поступила в строительное училище. Лишь позднее она отправилась в Москву, где без проблем прошла прослушивание в училище имени Щукина.

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В кино артистке чаще всего доставались роли сильных духом женщин. Такие, как говорится, и коня на скаку остановят, в горящую избу войдут. Русланова продолжала покорять зрительские сердца вплоть до 2014 года. Тогда она сыграла последнюю на данный момент роль в кино. Из-за проблем со здоровьем Нина Ивановна была вынуждена сократить творческую активность.

Сейчас всё чаще появляются тревожные слухи о состоянии звезды. Известно, что Русланова перенесла инсульт и неоднократно оказывалась в больнице из-за проблем со здоровьем. Ее единственная дочь Олеся тщательно охраняет материнское спокойствие, делая всё, чтобы мать не чувствовала давление со стороны общественности.

Майя Булгакова

На момент съемок в «Цыгане» Булгакова уже была достаточно популярной артисткой. И всё же роль Лущилихи стала настоящим бриллиантом ее фильмографии. Чаще всего звезде доставались амплуа сильных женщин, сталкивающихся с жизненными испытаниями.

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В реальности судьба артистки тоже оказалась непростой. Майя Григорьевна долго искала личное счастье. Актриса была замужем четыре раза, но лишь с последним супругом, австрийским коммунистом Петером Добиасом, обрела женское счастье. Смерть Добиаса в 1994 году стала для звезды настоящим потрясением. Она очень болезненно переживала трагедию, но всё равно продолжала работать.

1 октября 1994 года Булгакова вместе с другой актрисой, Любовью Соколовой, отправилась на очередную творческую встречу. Тогда водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб. Женщины получили серьезные травмы и оказались в реанимации. И если Соколова уже через несколько недель была выписана, то Майю Григорьевну спасти не смогли. Артистка скончалась 7 октября, всего через три месяца после смерти мужа.

Матлюба Алимова

В сериале актрисе досталась очень яркая роль Насти. Конечно, зрители не догадывалась, какой трудный путь пришлось пройти артистке ради работы в кино. Дело в том, что однажды Матлюбу Фархатовну отчислили из ВГИКа за профнепригодность. Для юной артистки, с детства мечтавшей о съемках, это стало ударом.

Когда прежний руководитель курса скончался, Алимовой вновь удалось попасть во ВГИК, где ее наставником стал Алексей Баталов. Мэтра звезда всегда считала своим лучшим учителем.

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До начала 90-х артистка была довольно востребована в профессии, но с развалом Советского Союза она неожиданно столкнулась с творческим кризисом. Из-за отсутствия рабочих предложений Матлюба Фархатовна была вынуждена вернуться в родной Узбекистан. Там она какое-то время работала в сфере, никак не связанной с актерством.

Позднее звезда попробовала вернуться в индустрию, но уже тогда ее сердце тянулось к религии. Именно поэтому Алимова приняла неожиданное решение уйти в монастырь. Она и сейчас живет в Сретенском монастыре, не общаясь с журналистами и поклонниками.

Леонид Неведомский

Леонид Витальевич — настоящая легенда советского кино. Задолго до фильма «Цыган» ему удалось прославиться благодаря сильным драматическим амплуа. Артист не боялся экспериментировать, всегда выбирая интересные творческие предложения.

В культовом проекте про Будулая ему досталась роль председателя колхоза Тимофея Ильича. Да, это был второй план, но актер всё равно перетягивал на себя зрительское внимание.

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В дальнейшем Неведомский много играл в кино, а также успевал выступать на сцене родного БДТ. Лишь в середине 2000-х актер стал снижать творческую активность. Причина проста: у него всё чаще возникали проблемы со здоровьем. Леонид Витальевич то и дело оказывался в больницах, но продолжал стоически бороться за жизнь.

Актер скончался 3 июня 2018 года в возрасте 78 лет. Как рассказала его супруга в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, близкие успели проститься с Леонидом Витальевичем.

— Он умер дома. Мужественно очень… Я у него спросила: Леня, я вызываю скорую, он сказал — вызывай. Скорая приезжала дважды… Он очень, больше всего на свете, любил дом. И успел попрощаться с внуками, повидаться, сказать им и своей дочери Полине, какие они прекрасные, — призналась супруга артиста.

Звезду советского кино похоронили на Литераторских мостках. Теперь вдова актера посвящает жизнь сохранению памяти о муже.

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Нина РуслановаСССРактерысоветское кино«Цыган»истории знаменитостейКлара ЛучкоМихай Волонтир
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