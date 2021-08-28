Без скандалов не обошлось: почти сразу Рамазанову обвинили в плагиате обложки альбома. Музыкант Лео Луганский заявил, что еще два года назад выпустил трек Brdrline с подобным оформлением. Впрочем, в суд никто не подал, так что конфликт закончился на спорах пользователей в Сети.



Гораздо жестче оказалась ситуация с комментариями Евгения Гришковца: писатель публично назвал певицу наркоманкой с наркоманскими песнями, и Земфира подала на него в суд, оценив размер компенсации морального вреда в полтора миллиона рублей.

Кстати, про мнимую зависимость артистки активно заговорили еще в 2013-м , когда она изрядно похудела. Все, кто близко знал исполнительницу, уверяли: допинги только помешали бы вокалистке достичь совершенного звука, поэтому она максимально далека от наркотиков. При том, что Земфира работала на износ на протяжении десятилетий, неудивительно, что она сбросила вес. Но существовала также версия, что певица серьезно больна.

— У нее есть хроническое заболевание, она постоянно жаловалась на боли в левом ухе, — рассказывал продюсер Александр Кушнир «СтарХиту». — Помню, что, когда она только переехала в Москву, денег и регистрации у нее не было. Я помогал ей с врачами.

«Жди меня, мы когда-нибудь встретимся заново»

Очевидно, бурная реакция меломанов на новый диск понравилась Земфире, ведь в июле она выпустила мини-альбом «Ах», состоящий из четырех треков. «Бордерлайн» окрестили чрезвычайно депрессивным, а эта подборка удостоилась эпитетов «легкий» и «ритмичный». Но если с записью дела обстояли продуктивно, как никогда, то с гастролями вышло фиаско. Виной всему коронавирус, из-за которого вместо девяти выступлений у вокалистки состоялось лишь два.