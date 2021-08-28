В конце 90-х назад Земфиру назвали прорвавшимся голосом поколения, ведь ее лирика оказалась близка молодежи и резко отличалась от творчества современников. Дело не только в том, что хиты «Ариведерчи», «Мы разбиваемся» или «Искала» неделями держались на вершине чартов: она была целым явлением в культуре. Неудивительно, что в
Оказавшаяся в центре внимания певица не спешила откровенничать с поклонниками, так что оставалось только гадать, кому она посвящает пронзительные строки о любви. 26 августа вокалистке исполнилось 45, «СтарХит» вспомнил, как начинался ее путь в шоу-бизнесе, с кем ей приписывали романы и за что критиковали.
«Прости меня, моя любовь»
Земфира играла на фортепиано и солировала в хоре с пяти лет и тогда же дебютировала на башкирском телевидении с милой песней про червячка. В школе артистка была отличницей и успевала совмещать занятия музыкой с баскетболом. Когда настало время выбирать между двумя хобби, выпускница поступила в Уфимское училище искусств. Нетрудно догадаться, что талантливая перфекционистка и здесь получала одни пятерки.
Вместе с однокурсником Владом Колчиным Земфира согласилась выступать в ресторанах. Как позднее признавался саксофонист, в девушке тогда видели талантливого музыканта, но никак не артистку, способную собирать стадионы. Тем не менее программу на скорую руку они слепили и несколько лет сотрудничали, несмотря на разницу темпераментов.
Когда Земфира уже стала популярной, Колчина окрестили ее первой любовью. Однако в автобиографии «Музыка как шанс победить рассеянный склероз» Влад опроверг слухи и пояснил, что певица лишь притворялась его девушкой, чтобы спастись от притязаний другого человека.
— Амурных отношений между нами никогда не существовало, сопливые нежности вообще не были присущи нам, несмотря на то, что нас связывало немало откровений. Сложно было говорить об этом тогда и не легче теперь. Наверное, нас притягивала самодостаточность наших одиночеств и способность душ публично раздеваться, — рассуждал музыкант.
К слову, это не единственный роман, приписанный Земфире: поговаривали, она встречалась с медиаменеджером Сергеем Анацким, затем был вброс про союз с Вячеславом Петкуном из группы «Танцы минус». Позднее муссировались сплетни про отношения с Романом Абрамовичем, правда, на этот раз чисто деловые: по слухам, бизнесмен вкладывался в продвижение артистки в середине нулевых.
«Я искала тебя годами долгими»
Но вернемся в 90-е. Когда Земфира устала выступать с Колчиным в ресторанах, то устроилась на радио «Европа плюс», где создавала джинглы. Параллельно она осваивала компьютерные программы для сэмплирования и сочиняла авторские композиции. А дальше, как по нотам — собрала группу, записала демо-диск и вручила его подруге, которая в свою очередь передала пластинку продюсеру «Мумий Тролля» Леониду Бурлакову.
В 1999-м свет увидел дебютный альбом «Земфира», обложку которого украшал снимок обоев в цветочек: именно такими были стены в первой съемной квартире певицы. Скандальная композиция «СПИД» стала откровением для отечественных музыкантов, а трек «Ариведерчи» покорил всю страну. И вот уже композиция «Искала» прозвучала в «Брате-2», а поклонники скупали следующую пластинку артистки «Прости меня, моя любовь».
«Я ухожу, оставляя горы окурков»
В отличие от большинства коллег, нахлынувшая популярность не воодушевляла звезду, особенно после инцидента в Якутске: из-за давки на концерте пострадали 19 человек. Земфира отметила, что в случившемся виноваты организаторы, продавшие больше билетов, чем мог вместить стадион. Расстроенная произошедшим и уставшая от гастролей, артистка ушла в творческий отпуск на год.
— Мне просто необходимо было отдохнуть. Иначе со мной случилось бы что-нибудь нехорошее. Я была на грани нервного срыва, после которого могла бы просто не вернуться на сцену. Может, неправильно, что я в этом признаюсь, но последние три-четыре концерта я играла с ненавистью. Ненавидела песни, колонки, публику, себя, — откровенничала исполнительница. — Я считала количество песен, оставшееся до конца концерта. Когда же всё это закончилось, я не выходила из дома два-три месяца, а просто тупо сидела в интернете.
Она сменила всех музыкантов, кроме барабанщика, и в 2002-м выпустила альбом «Четырнадцать недель тишины», который хотя и был неоднозначно принят критиками, за три месяца превысил тираж в миллион экземпляров и подарил публике хиты «Трафик», «Мачо» и «Бесконечность». Пластинка «Вендетта» вышла только через три года, зато порадовала слушателей шлягерами «Прогулка» и «Итоги». Вот только кому посвящались строки: «Эта грустная сага никогда не закончится, / Мне не надо и надо, ты — мое одиночество, / Я не драматизирую, я держу тебя за руку»?
«Я вдыхаю твои обстоятельства, чтобы выдохнуть и оказаться возле»
В середине нулевых Земфира начала сотрудничать с Ренатой Литвиновой, записав саундтрек к ее фильму «Богиня: как я полюбила». Артистки быстро сблизились: совместные проекты и отдых, трогательные поздравления с праздниками, разговоры о гениальности обеих в редких интервью. Критики заключили, что благодаря Ренате певица стала стильно одеваться, ну а поклонники ожидали откровений о необычной дружбе.
— Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и самый лучший друг, — писала певица три года назад в паблике во «ВКонтакте». — При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень сильно уважаю. Вы что-то там себе напридумывали, но реальность совершенно иная. Рената — уникум. Это другое — больше, чем талант. Рената — мое всё, и меня бы не было без нее.
«Имя, каким меня кричала мама ночью, когда ее любви не стало»
Земфира продолжала выпускать альбомы, но паузы между ними становились всё больше: «Спасибо» вышел в
С каждым новым альбомом Земфиру всё чаще упрекали в депрессивности. На самом деле для размышлений об одиночестве и смерти у нее становилось всё больше причин: в
— Когда был жив мой брат Рамиль, каждый альбом я выпускала, чтобы он меня похвалил, чтобы погордиться! Потому что он меня приучил к музыке, он меня воспитал, мы всегда спорили, он меня попрекал Цоем! И альбомы я всегда выпускала для Рамиля. Он всегда хотел «потяжелее» — я сопротивлялась, не могла делать «потяжелее-полегче», а делала как есть. И вот Рамиля не стало, но у меня осталась мама. И когда были большие концерты, типа «Олимпийского» или пикника «Афиши», это был предмет моей гордости — я передавала ей привет со сцены и понимала, что ей это приятно! — откровенничала артистка пять лет назад.
Она признавалась, что, потеряв близких, испытала чувство растерянности, которого не ощущала много лет.
— Когда мама скончалась, я стояла у ее гроба и передо мной стояла огромная дилемма — что же меня больше выбило из колеи: то, что она умерла, или то, что с ее смертью я окончательно осиротела?
Еще в 2004-м Земфира упоминала родительницу в песне «Любовь как случайная смерть», но после ухода Флориды Рамазановой звезда долго не решалась выразить чувства к ней в лирике. Лишь в
— Я много лет хотела написать песню про маму. У меня не получалось, я не понимала, как выразить то, что хочу. Решение пришло случайно, вытекло из репетиции, из того, что играла группа. На следующий день я заперлась в квартире и сделала этот трек. После мы пытались переписать то, что было. Но оставили барабаны Зингера и бас Тильдикова — они в некотором смысле соавторы песни. Так же, как и Дима Емельянов, который написал главный рифф, — поясняла певица. — В общем абсолютно внутривенный трек, от начала и до конца сделанный только нами. Он дискомфортный, сложный, болезненный, но одновременно один из моих самых любимых.
«Демоны молятся, нефть качается»
К слову, вышел трек «Мама» на нашумевшем альбоме «Бордерлайн» — на английском так называют пограничное расстройство личности. Пластинка взорвала интернет не только потому, что поклонники ждали ее восемь лет. Во-первых, после тура «Маленький человек» в
Но звезда удивила поклонников в хорошем смысле слова: неделю в Сети только и обсуждали альбом Земфиры. Отзывы были полярными, от восхищенных до крайне негативных, но нельзя отрицать, что каждый, кто когда-то слушал певицу, нашел для себя пару достойных треков. Так, судя по оценкам пользователей, лидером стала баллада «Жди меня», которую сама исполнительница назвала лучшей за последние годы.
— Я написала ее в час ночи, накануне случилась ссора. Вокал пела в семь утра, его и оставила, лучше спеть не удалось. Тот случай, когда чувства оказались сильнее техники. В обед приехал Дима и сыграл пианино и скрипки. После я бесконечно редактировала, ходила по кругу, что-то добавляла, что-то убирала. Но в итоге всё осталось так, как случилось в самый первый день, — делилась звезда.
Без скандалов не обошлось: почти сразу Рамазанову обвинили в плагиате обложки альбома. Музыкант Лео Луганский заявил, что еще два года назад выпустил трек Brdrline с подобным оформлением. Впрочем, в суд никто не подал, так что конфликт закончился на спорах пользователей в Сети.
Гораздо жестче оказалась ситуация с комментариями Евгения Гришковца: писатель публично назвал певицу наркоманкой с наркоманскими песнями, и Земфира подала на него в суд, оценив размер компенсации морального вреда в полтора миллиона рублей.
Кстати, про мнимую зависимость артистки активно заговорили еще в
— У нее есть хроническое заболевание, она постоянно жаловалась на боли в левом ухе, — рассказывал продюсер Александр Кушнир «СтарХиту». — Помню, что, когда она только переехала в Москву, денег и регистрации у нее не было. Я помогал ей с врачами.
«Жди меня, мы когда-нибудь встретимся заново»
Очевидно, бурная реакция меломанов на новый диск понравилась Земфире, ведь в июле она выпустила мини-альбом «Ах», состоящий из четырех треков. «Бордерлайн» окрестили чрезвычайно депрессивным, а эта подборка удостоилась эпитетов «легкий» и «ритмичный». Но если с записью дела обстояли продуктивно, как никогда, то с гастролями вышло фиаско. Виной всему коронавирус, из-за которого вместо девяти выступлений у вокалистки состоялось лишь два.
— Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше не хочу ни концертов, ничего. И потерянные билеты — ничто в сравнении с потерянной профессией, — писала артистка.
Земфира устала работать вхолостую, а так как у ее музыкантов — куча сторонних проектов, то и собрать их вместе сложнее. Однако и певица, и ее поклонники не теряют надежд на перемены к лучшему. «Наверное, я отчаялась, — оправдывалась звезда. — Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова. Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты намечается грандиозный проект, но в концерты я больше не верю».