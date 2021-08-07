Исповедь травести-актера — о неадекватных посетителях, свингер-вечеринках и тяжелой женской груди

Наш герой — актер травести-шоу из Тюмени Юрий Котов. Он рассказал о неадекватных посетителях, сложностях перевоплощения, драках с артистами и необычных вечеринках.
Немного о Юре
После девятого класса Юра Котов поступил в иркутский колледж изобразительных искусств. Хотел стать учителем рисования. Проучившись год, он понял — это не его. Юра не хотел заниматься физикой, химией и математикой. В студенческое время у молодого человека появилось новое увлечение — он стал танцевать на пилоне. Потом в клубе познакомился с известной травести-дивой и влюбился в ее работу.
Сейчас Юра Котов больше известен как ведущий актер травести-шоу по имени Мисс Тева. История дальше — от первого лица.
Вшивый парик с маминым платьем
Это очень дорого — один лишь парик стоит три тысячи, палетка — шесть. В итоге образ Мисс Тевы стоит целых 40 тысяч рублей. Это сейчас. Когда я начинал, то покупал какой-нибудь вшивый парик за 500 рублей, брал платье у мамы. Когда на это смотрел зритель, видел дешевку и начинал обсуждать. Очень переживал за эти моменты.
Неадекватные посетители
В клуб иногда приходят совершенно неадекватные гости.
А если в это время еще поругался с артистом, с которым стоишь на одной сцене, то вообще ужас. Он может выступать и что-нибудь в шутку сказать о моей жизни, потому что знает о ней абсолютно всё. Когда я начинал и еще не знал, как отвечать на такие колкости, то стоял в растерянности. Находил спасение в алкоголе. А вы думали, это всё по трезвянке? Если бы все посетители адекватно воспринимали артистов и у нас не было бы конкуренции, было бы немного легче.
Перевоплощение длиной в полвечера
Самое главное в травести-шоу — это обман зрения. Люди заранее знают, что сейчас появится парень, но перед собой они должны увидеть девушку. Если я буду делать обычный женский макияж, то стану похож на бича какого-то. У мужчин более грубые черты лица, поэтому с помощью многочасового контуринга я превращаю свою угловатость во что-то более плавное и нежное. К тому же у меня большой нос, который нужно исправлять очень долго. Чтобы вы понимали: когда макияж закончен, мой нос со сцены кажется очень маленьким, почти незаметным.
В жару, когда выступаю, прихожу после выступления потный, а потом обязательно кто-нибудь из зрителей скажет: «Да это легко, я так же смогу!» Зато в этом образе я могу показать всё, что скрываю в обычной жизни. В образе Юры я не могу это сделать, через танец красивого парня не передать никаких ярких эмоций.
Пугающие продолжения в сауне
Иногда в клуб приходят люди, которые хотят, чтобы я выступил для них лично. Один такой ВИП-номер с моим участием стоит от 7 до 15 тысяч. Но на песнях порой дело не заканчивается. ВИП-гость после клуба может позвать меня, к примеру, в сауну. Это всегда пугало, думал, что там может что-то произойти. Человек просто заказывает травести, мы вместе отдыхаем, едим, пьем, а потом едем домой.
Когда мы сидим, в основном многие рассказывают о том, как они несчастны, про свои проблемы с женой и детьми. Скорее всего, в артистах просто видят свободные понимающие уши.
Пьяные артисты
Бесит, когда артисты перепивают и начинают падать со сцены. Мне приходится их ловить! И со мной, честно говоря, такое было. Я очень люблю красиво ходить после того, как выступлю. Однажды, после выступления, я пошел в курилку по лестнице своей красивой походкой. Почему-то мне захотелось прыгнуть с последних ступенек. В итоге я прыгнул так, что моя платформа просто вся оторвалась. Ребята посмеялись, а мне было сильно стыдно. Каблуки жалко — 10 тысяч все-таки.
Драки с коллегами
Если я здесь дрался, то только с артистами. Помню, поругался с одним из-за парика. За то, что он не отдал мою вещь, я забрал его. А когда артист увидел меня на сцене в своем парике, то начал обзывать воровкой и говорить еще много неприятных вещей. За это я пшикнул ему в глаз баллончиком с краской. Он начал на меня замахиваться, так и началась драка. На утро просыпаюсь — он выложил в инстаграм свое фото с подписью: «Получил от Мисс Тевы два бриллианта». На самом деле я ударил только в один глаз, вокруг второго он просто нарисовал синяк тенями.
Ночевки в подъезде
Иногда из-за бурных ночей бывает тяжело проснуться. Особенно, если это случается в другом городе, когда с утра надо на поезд. Однажды свой рейс мы в очередной раз благополучно проспали. Нам ничего не оставалось делать, как пойти в подъезд и переночевать в образе. Представляете, сидим мы в таком виде и слышим, как соседка вызывает полицию. Тогда мы быстро собрали чемоданы и побежали на улицу. Такое интересное зрелище: три трансухи бегут на каблуках прямо в центре города!
БДСМ-вечеринка и сходка свингеров
На гастролях еще часто приглашали на вечеринки. Порой, приходя туда, видел то, что было сильно неожиданным. Однажды кавказцы пригласили меня, чтобы я выступил у них на вечеринке. Они мне сразу не объяснили, что хотят. Когда я только приехал, объявили «У нас сегодня тема БДСМ». Сказали, нужно, чтобы я не разговаривал. Они хотели убедить своего друга в том, что я девочка. В итоге повели меня в подвал, через 3–4 лестницы, потом принесли поесть. Там я накрасился, переоделся.
Я сказал, что не буду — просто совесть не позволит. После долгих споров я согласился просто постоять рядом с пристегнутым мужчиной, пока его бьет какая-то женщина.
Еще один из ярких моментов — вечеринка свингеров. Мне тогда тоже сказали, что после выступления я смогу уйти. Захожу я к ним и вижу: на барной стойке четыре мужика занимаются сексом с одной девушкой, слева происходит почти аналогичная картина. Я быстро забежал в гримерку, потому что боялся их. В результате выступил. После окончания танца мне начал аплодировать весь зал.