Исповедь травести-актера — о неадекватных посетителях, свингер-вечеринках и тяжелой женской груди

Ночевки в подъезде

Иногда из-за бурных ночей бывает тяжело проснуться. Особенно, если это случается в другом городе, когда с утра надо на поезд. Однажды свой рейс мы в очередной раз благополучно проспали. Нам ничего не оставалось делать, как пойти в подъезд и переночевать в образе. Представляете, сидим мы в таком виде и слышим, как соседка вызывает полицию. Тогда мы быстро собрали чемоданы и побежали на улицу. Такое интересное зрелище: три трансухи бегут на каблуках прямо в центре города!

БДСМ-вечеринка и сходка свингеров

На гастролях еще часто приглашали на вечеринки. Порой, приходя туда, видел то, что было сильно неожиданным. Однажды кавказцы пригласили меня, чтобы я выступил у них на вечеринке. Они мне сразу не объяснили, что хотят. Когда я только приехал, объявили «У нас сегодня тема БДСМ». Сказали, нужно, чтобы я не разговаривал. Они хотели убедить своего друга в том, что я девочка. В итоге повели меня в подвал, через 3–4 лестницы, потом принесли поесть. Там я накрасился, переоделся.

