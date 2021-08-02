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Тема дняКто владеет автосалонами, где разводят на деньги?

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Журнал MAXIM выбрал себе новую красотку. Оцените ее

В этом году корона улетела в Калининград, но судьи и читатели заметили еще несколько девушек

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Десятка финалисток конкурса MISS MAXIM — 2021

Десятка финалисток конкурса MISS MAXIM — 2021

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В Москве прошла церемония награждения победительниц конкурса MISS MAXIM. До этого читатели несколько месяцев выбирали самых горячих красоток, а редакция — десять финалисток. И только одна получила корону и право быть на обложке сентябрьского номера. Это Валерия Богачева из Калининграда.

Валерии 18 лет, она учится в юридическом институте, ежедневно занимается спортом, иногда посещает уроки стрип-пластики. До этого профессионально занималась легкой атлетикой

Валерии 18 лет, она учится в юридическом институте, ежедневно занимается спортом, иногда посещает уроки стрип-пластики. До этого профессионально занималась легкой атлетикой

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Второе место — у Лидии Пономаревой из Москвы.

Лидии 24 года, она окончила университет по специальности «экология и природопользование». Занимается творческими и коммерческими съемками в качестве модели, разрабатывает коллекцию белья

Лидии 24 года, она окончила университет по специальности «экология и природопользование». Занимается творческими и коммерческими съемками в качестве модели, разрабатывает коллекцию белья

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Третье место досталось Виктории Богатыревой из закрытого города Лесной в Свердловской области.

22-летняя Виктория учится на педагога-хореографа и работает в шоу-балете, переехала из родного города в столицу

22-летняя Виктория учится на педагога-хореографа и работает в шоу-балете, переехала из родного города в столицу

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Читатели отметили Анастасию Юрчикову из Ярославля, ей досталась номинация MISS FITNESS — 2021.

Анастасия занимается стрип-пластикой, силовым фитнесом, растяжкой, моделингом и контентом в «Инстаграме». Была заместителем командира взвода в звании сержанта. Ей 30 лет

Анастасия занимается стрип-пластикой, силовым фитнесом, растяжкой, моделингом и контентом в «Инстаграме». Была заместителем командира взвода в звании сержанта. Ей 30 лет

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А вот еще несколько фотографий красоток с конкурса.

Кристина Мужжухина из Мурманской области, ей 28 лет. Хобби — фотография, особенно нравится жанр ню. Снимается для Playboy, Europe-TV, StasyQ. Пробует себя в роли дизайнера

Кристина Мужжухина из Мурманской области, ей 28 лет. Хобби — фотография, особенно нравится жанр ню. Снимается для Playboy, Europe-TV, StasyQ. Пробует себя в роли дизайнера

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Главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков в окружении красоток — MISS MAXIM — 2020 Октябрины Максимовой и нынешней победительницы Виктории Богачевой

Главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков в окружении красоток — MISS MAXIM — 2020 Октябрины Максимовой и нынешней победительницы Виктории Богачевой

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Еще раз посмотрите на самую горячую и красивую девушку по версии главного мужского журнала страны

Еще раз посмотрите на самую горячую и красивую девушку по версии главного мужского журнала страны

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Конкурс MISS MAXIM проводится ежегодно с 2006 года, участие в нем принимают девушки со всей страны. В разные годы корона уезжала в Новосибирск, Шадринск, Санкт-Петербург, Вологду, Краснодар, Тюмень и Нижний Новгород.

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