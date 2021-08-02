Журнал MAXIM выбрал себе новую красотку. Оцените ее

В Москве прошла церемония награждения победительниц конкурса MISS MAXIM. До этого читатели несколько месяцев выбирали самых горячих красоток, а редакция — десять финалисток. И только одна получила корону и право быть на обложке сентябрьского номера. Это Валерия Богачева из Калининграда.
Второе место — у Лидии Пономаревой из Москвы.
Третье место досталось Виктории Богатыревой из закрытого города Лесной в Свердловской области.
Читатели отметили Анастасию Юрчикову из Ярославля, ей досталась номинация MISS FITNESS — 2021.
А вот еще несколько фотографий красоток с конкурса.
Конкурс MISS MAXIM проводится ежегодно с 2006 года, участие в нем принимают девушки со всей страны. В разные годы корона уезжала в Новосибирск, Шадринск, Санкт-Петербург, Вологду, Краснодар, Тюмень и Нижний Новгород.