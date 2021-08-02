Журнал MAXIM выбрал себе новую красотку. Оцените ее

В Москве прошла церемония награждения победительниц конкурса MISS MAXIM. До этого читатели несколько месяцев выбирали самых горячих красоток, а редакция — десять финалисток. И только одна получила корону и право быть на обложке сентябрьского номера. Это Валерия Богачева из Калининграда.

