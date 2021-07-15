Электросамокат, выходные в Hilton, бытовую технику и еще кучу призов разыгрывают в Instagram (участвуйте!)

В розыгрыше 100 призов от НГС уже приняли участие тысячи новосибирцев. Конкурс стартовал 14 июля и продлится до 23 июля. Главный приз — электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential.
Но на этом подарки не заканчиваются. Участникам розыгрыша также достанутся:
- сертификат на проживание в отеле DoubleTree by Hilton Novosibirsk + два сертификата на посещение спа-зоны в этом же отеле (на весь день);
- техника для дома от швейцарского бренда Polaris;
- несколько абонементов в фитнес-клуб «Европа».
И это еще не всё! Мы также подарим:
- лимитированную коллекцию футболок и худи популярного бренда одежды I'M from Siberia;
- несколько ящиков мороженого «Купино»;
- билеты в кинотеатр «Синема парк», IMAX;
- билет в кинотеатр «КАРО» (ТЦ «Галерея»);
- сертификаты в кондитерскую «Кузина»;
- сертификаты в WARPOINT: Арена виртуальной реальности;
- сертификаты на фотосессию в студии;
- Bluetooth-колонки и кружки от NGS.RU;
- наборы косметики Mixit.
Чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно выполнить четыре шага:
1. С 14 по 23 июля вы должны подписаться на наш аккаунт в Instagram.
2. Отметить в комментариях под этим постом трех друзей (1 комментарий = 1 новый друг). Чем больше друзей, тем больше шансов выиграть.
3. Поставить лайк конкурсному посту и 2 другим постам.
4. Нажать на самолетик и отправить пост с конкурсом себе в сторис.
Убедитесь, что на время розыгрыша ваш профиль будет открыт. Важно: магазины, пустые аккаунты и странички, созданные специально для конкурсов, не участвуют! Победители забирают подарки в Новосибирске самостоятельно.
Победителей выберем с помощью генератора случайных чисел 23 июля.
Подписывайтесь на наш Instagram