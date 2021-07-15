Электросамокат, выходные в Hilton, бытовую технику и еще кучу призов разыгрывают в Instagram (участвуйте!)

В розыгрыше 100 призов от НГС уже приняли участие тысячи новосибирцев. Конкурс стартовал 14 июля и продлится до 23 июля. Главный приз — электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential.



Но на этом подарки не заканчиваются. Участникам розыгрыша также достанутся:

сертификат на проживание в отеле DoubleTree by Hilton Novosibirsk + два сертификата на посещение спа-зоны в этом же отеле (на весь день);

техника для дома от швейцарского бренда Polaris;

несколько абонементов в фитнес-клуб «Европа».

И это еще не всё! Мы также подарим: