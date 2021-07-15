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Тема дняБизнесмен обвинил топ-менеджеров в махинациях

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Электросамокат, выходные в Hilton, бытовую технику и еще кучу призов разыгрывают в Instagram (участвуйте!)

Условия розыгрыша крайне просты — подписаться на НГС и оставить комментарий

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Это самый масштабный конкурс за всю историю существования странички НГС в Instagram. Участвуйте! Вдруг один из 100 призов достанется именно вам?

Это самый масштабный конкурс за всю историю существования странички НГС в Instagram. Участвуйте! Вдруг один из 100 призов достанется именно вам?

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В розыгрыше 100 призов от НГС уже приняли участие тысячи новосибирцев. Конкурс стартовал 14 июля и продлится до 23 июля. Главный приз — электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential.

Но на этом подарки не заканчиваются. Участникам розыгрыша также достанутся:

  • сертификат на проживание в отеле DoubleTree by Hilton Novosibirsk + два сертификата на посещение спа-зоны в этом же отеле (на весь день);
  • техника для дома от швейцарского бренда Polaris;
  • несколько абонементов в фитнес-клуб «Европа».

И это еще не всё! Мы также подарим:

  • лимитированную коллекцию футболок и худи популярного бренда одежды I'M from Siberia;
  • несколько ящиков мороженого «Купино»;
  • билеты в кинотеатр «Синема парк», IMAX;
  • билет в кинотеатр «КАРО» (ТЦ «Галерея»);
  • сертификаты в кондитерскую «Кузина»;
  • сертификаты в WARPOINT: Арена виртуальной реальности;
  • сертификаты на фотосессию в студии;
  • Bluetooth-колонки и кружки от NGS.RU;
  • наборы косметики Mixit.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно выполнить четыре шага:

1. С 14 по 23 июля вы должны подписаться на наш аккаунт в Instagram.

2. Отметить в комментариях под этим постом трех друзей (1 комментарий = 1 новый друг). Чем больше друзей, тем больше шансов выиграть.

3. Поставить лайк конкурсному посту и 2 другим постам.

4. Нажать на самолетик и отправить пост с конкурсом себе в сторис.

Убедитесь, что на время розыгрыша ваш профиль будет открыт. Важно: магазины, пустые аккаунты и странички, созданные специально для конкурсов, не участвуют! Победители забирают подарки в Новосибирске самостоятельно.

Победителей выберем с помощью генератора случайных чисел 23 июля.

Подписывайтесь на наш Instagram @news_ngs и следите за новостями и розыгрышами. Успейте принять участие!

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