14 июля среда
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 74.06
eur 87.78
Тема дняНГС разыгрывает 100 крутых призов!

Все новости

Все новости

НГС разыгрывает 100 крутых подарков среди жителей Новосибирска! Инструкция, как поучаствовать

Электросамокат, выходные в Hilton, бытовая техника и десятки других призов ждут вас в нашем Instagram

3 297
17Обсудить

Поделиться

Масштабный розыгрыш уже стартовал! Участвуйте и приглашайте всех своих близких, друзей, знакомых

Масштабный розыгрыш уже стартовал! Участвуйте и приглашайте всех своих близких, друзей, знакомых

Поделиться

Редакция НГС устраивает масштабный розыгрыш с 14 по 23 июля среди своих подписчиков в Instagram — вас ждут 100 крутых подарков.

Среди них:

  • электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential;
  • сертификат на проживание в отеле DoubleTree by Hilton Novosibirsk + два сертификата на посещение спа-зоны в этом же отеле (на весь день);
  • техника для дома от швейцарского бренда Polaris;
  • несколько абонементов в фитнес-клуб «Европа».

И это еще не всё! Мы также подарим:

  • лимитированную коллекцию футболок и худи популярного бренда одежды I'M from Siberia;
  • несколько ящиков мороженого «Купино»;
  • билеты в кинотеатр «Синема парк», IMAX;
  • билет в кинотеатр «КАРО» (ТЦ «Галерея»);
  • сертификаты в кондитерскую «Кузина»;
  • сертификаты в WARPOINT — парк развлечений VR;
  • сертификаты на фотосессию в студии;
  • Bluetooth-колонки и кружки от NGS.RU;
  • наборы косметики Mixit.

Для участия в розыгрыше нужно выполнить четыре условия:

  1. С 14 по 23 июля вы должны подписаться на наш аккаунт в Instagram.
  2. Отметить в комментариях под этим постом трех друзей (1 комментарий = 1 новый друг). Чем больше друзей, тем больше шансов выиграть.
  3. Поставить лайк конкурсному посту и 2 другим постам.
  4. Нажать на самолетик и отправить пост с конкурсом себе в сторис.

Розыгрыш стартовал в 07:00 14 июля 2021 года.

Убедитесь, что на время розыгрыша ваш профиль будет открыт. Важно: магазины, пустые аккаунты и странички, созданные специально для конкурсов, не участвуют! Победители забирают подарки в Новосибирске самостоятельно.

Победителей выберем с помощью генератора случайных чисел 23 июля.

Подписывайтесь на наш инстаграм @news_ngs и следите за новостями и розыгрышами. Всем удачи и побед!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Instagramконкурсрозыгрыш
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...