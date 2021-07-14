НГС разыгрывает 100 крутых подарков среди жителей Новосибирска! Инструкция, как поучаствовать

Редакция НГС устраивает масштабный розыгрыш с 14 по 23 июля среди своих подписчиков в Instagram — вас ждут 100 крутых подарков.
Среди них:
- электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential;
- сертификат на проживание в отеле DoubleTree by Hilton Novosibirsk + два сертификата на посещение спа-зоны в этом же отеле (на весь день);
- техника для дома от швейцарского бренда Polaris;
- несколько абонементов в фитнес-клуб «Европа».
И это еще не всё! Мы также подарим:
- лимитированную коллекцию футболок и худи популярного бренда одежды I'M from Siberia;
- несколько ящиков мороженого «Купино»;
- билеты в кинотеатр «Синема парк», IMAX;
- билет в кинотеатр «КАРО» (ТЦ «Галерея»);
- сертификаты в кондитерскую «Кузина»;
- сертификаты в WARPOINT — парк развлечений VR;
- сертификаты на фотосессию в студии;
- Bluetooth-колонки и кружки от NGS.RU;
- наборы косметики Mixit.
Для участия в розыгрыше нужно выполнить четыре условия:
- С 14 по 23 июля вы должны подписаться на наш аккаунт в Instagram.
- Отметить в комментариях под этим постом трех друзей (1 комментарий = 1 новый друг). Чем больше друзей, тем больше шансов выиграть.
- Поставить лайк конкурсному посту и 2 другим постам.
- Нажать на самолетик и отправить пост с конкурсом себе в сторис.
Розыгрыш стартовал в 07:00 14 июля 2021 года.
Убедитесь, что на время розыгрыша ваш профиль будет открыт. Важно: магазины, пустые аккаунты и странички, созданные специально для конкурсов, не участвуют! Победители забирают подарки в Новосибирске самостоятельно.
Победителей выберем с помощью генератора случайных чисел
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