Старейший журнал о путешествиях «Вокруг света» отмечает юбилей

Журнал «Вокруг света» в этом году отмечает 160-летие. Первый номер издания вышел в январе 1861 года, правда название тогда было немного длиннее — «Вокруг света. Журнал землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений».



Журнал, издаваемый Маврикием Вольфом, стал одним из пионеров российской научно-популярной и познавательной периодики. С самых первых номеров и по сегодняшний день «Вокруг света» рассказывает читателям о мире, в котором мы живем. Среди тем статей не только путешествия и удивительные места планеты, но и интересные факты о народах и их быте, научные открытия и технические достижения.

