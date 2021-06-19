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Тема дняВ Кузбассе разбился маленький самолет

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Старейший журнал о путешествиях «Вокруг света» отмечает юбилей

В эпоху пандемии, когда границы толком не открыты, можно с удовольствием читать о местах, где вы пока не побывали

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Журнал задумывался как издание для самой широкой аудитории, при этом не затрагивающее политику

Журнал задумывался как издание для самой широкой аудитории, при этом не затрагивающее политику

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Журнал «Вокруг света» в этом году отмечает 160-летие. Первый номер издания вышел в январе 1861 года, правда название тогда было немного длиннее — «Вокруг света. Журнал землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений».

Журнал, издаваемый Маврикием Вольфом, стал одним из пионеров российской научно-популярной и познавательной периодики. С самых первых номеров и по сегодняшний день «Вокруг света» рассказывает читателям о мире, в котором мы живем. Среди тем статей не только путешествия и удивительные места планеты, но и интересные факты о народах и их быте, научные открытия и технические достижения.

Вот лишь несколько ссылок на истории, которые можно читать без остановки:

Пять котиков, которые путешествуют вместе со своими хозяевами

Саранча на обед, долгоносики на ужин: где, как и зачем готовят и едят насекомых

10 самых дорогих фотографий в истории

Секреты одеяния и атрибутов сибирских шаманов

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журналпутешествия«Вокруг света»
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