«Раздеваюсь за деньги»: откровения вебкамщика об онлайн-проституции и о том, как секс через монитор вытесняет порно (18+)

Вебкам-бизнес (от английского webcam — веб-камера) — сфера бизнеса, построенная на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видеочате. Обычно это происходит на платной основе, что является основным заработком модели и студии.



«Для интима надел костюм единорога»

— Расскажи, как ты пришел в эту профессию.



— Случайно. Друг мне сказал, что начал работать на какой-то очень оплачиваемой должности. Мол, ничего не делаешь, а деньги лопатой гребешь. Я и заинтересовался. Оказалось, что это вебкам. Он работал в студии, я тоже решил попробовать. В итоге быстро ушел из этого бизнеса, а я пришел на свой первый стрим. Сначала я работал на студии, где пробовался друг. Это стилизованные тематические комнаты, как в фотостудиях, оформленные под спальню, гостиную и так далее с оборудованием для съемок. Меня зарегистрировали и дали шесть страниц распечаток с названиями частей тела на английском сленге. Мы работаем на весь мир, в России аудитория не платежеспособная, поэтому знание английского языка — большой плюс. Обязательно нужно понимать, что хотят от тебя твои клиенты, а говорят они не так, как учат вас в школе. Иностранцы используют сленговые выражения, для этого и нужны были распечатки с терминами.

