«Раздеваюсь за деньги»: откровения вебкамщика об онлайн-проституции и о том, как секс через монитор вытесняет порно (18+)

С развитием новых технологий секс-индустрия вышла на новый уровень. Если игрушки в магазинах для взрослых и соответствующие фильмы уже никого не удивляют, то вот некоторые появившиеся фишки всё еще вызывают у общества много вопросов. Например, вебкам, где общение с мужчиной или женщиной происходит в прямом эфире. Обычно представители этого направления остаются в тени, но нам удалось поговорить с одним из них. Антон (имя изменено по просьбе нашего героя. — Прим. ред.) живет в Самаре и ведет эротические трансляции на одной из популярных платформ. Он рассказал нашим коллегам из 63.RU, как устроена эта индустрия и почему она совсем скоро может вытеснить порно.
Вебкам-бизнес (от английского webcam — веб-камера) — сфера бизнеса, построенная на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видеочате. Обычно это происходит на платной основе, что является основным заработком модели и студии.
«Для интима надел костюм единорога»
— Расскажи, как ты пришел в эту профессию.
— Случайно. Друг мне сказал, что начал работать на какой-то очень оплачиваемой должности. Мол, ничего не делаешь, а деньги лопатой гребешь. Я и заинтересовался. Оказалось, что это вебкам. Он работал в студии, я тоже решил попробовать. В итоге быстро ушел из этого бизнеса, а я пришел на свой первый стрим. Сначала я работал на студии, где пробовался друг. Это стилизованные тематические комнаты, как в фотостудиях, оформленные под спальню, гостиную и так далее с оборудованием для съемок. Меня зарегистрировали и дали шесть страниц распечаток с названиями частей тела на английском сленге. Мы работаем на весь мир, в России аудитория не платежеспособная, поэтому знание английского языка — большой плюс. Обязательно нужно понимать, что хотят от тебя твои клиенты, а говорят они не так, как учат вас в школе. Иностранцы используют сленговые выражения, для этого и нужны были распечатки с терминами.
Когда пришел со студии домой, листы с терминами лежали в спортивной сумке, а мама захотела постирать ее. Очень удачно успел их убрать, было бы неудобно, если бы она что-то там прочитала.
— Как проходят твои стримы?
— Вначале я не понимал, что нужно делать, мялся и занимался своими делами на камеру, но на этом не заработаешь. Сейчас я стараюсь общаться с аудиторией и заманивать их в приват. Там уже и начинается самое интересное.
— Чем именно ты цепляешь зрителей во время стрима?
— Я выбрал себе образ такого милого пай-мальчика. Это нравится людям. Из фишек я как-то использовал костюм единорога, кигуруми. Игрушки всякие использовать не планирую вообще, мне это не интересно.
Кигуруми — мягкий костюм-комбинезон в виде животных и героев мультфильмов.
«У меня есть табу в привате»
— Реально ли зарабатывать на вебкаме, не раздеваясь?
— Реально, но очень сложно, тут, как и в обычном блогинге, нужна своя фишка. Например, я точно знаю как минимум одну популярную вебкамщицу, которая не раздевается совсем. Она просто играет каверы на музыкальных инструментах, да и сама внешне очень милая, а людям такое нравится. Да, возможно, в это время у них в голове не самые адекватные мысли, но как минимум она себя не светит. На ней достаточно открытая одежда бывает, но не больше.
Каверы — новое исполнение старых песен.
— А ты сам раздеваешься?
— Да, но только в привате. Потому что за это я получаю деньги. Чем больше ты готов исполнить прихотей клиента, тем больше в итоге получишь. Вебкам — это своего рода онлайн-проституция. Я понимаю, что являюсь частью этой системы, но у меня есть рамки, за которые я не буду никогда заходить. Например, никогда не буду делать ничего, что касается моей задницы. Все мои друзья знают, что я вебкамщик, если мое видео со стрима сольют им, они лишь посмеются.
— Приходилось ли тебе на первых порах как-то преодолевать себя в моральном плане?
— Скорее нет, чем да. Я никогда во время эфиров не делаю того, за что мне будет стыдно. Вебкамщиков вообще часто сливают. Особенно тяжело в этом вопросе девушкам, так как их больше, то и личности их вскрываются чаще. Обычно их со всеми данными публикуют на специальных сайтах. Они закрываются, уходят в себя и стараются спрятаться от возможных преследователей. Как только узнают их личность, им начинают писать в социальных сетях, шантажируя кадрами со стримов, требуя деньги и обещая отправить записи родителям и друзьям. От сливов не помогает даже сокрытие эфиров от зрителей из России.
— Ты сталкивался с негативом со стороны окружающих из-за своей работы?
— Да, и не раз, особенно от девушек. Сейчас я не в отношениях и завести их не получается. Мне понятно почему. Когда я знакомлюсь с девушкой и говорю, чем зарабатываю, наше общение прекращается. На их месте моя реакция была бы такой же. Я, скорее всего, не принял бы это в человеке.
«Его заводило то, что он меня покупает»
— Кто чаще всего смотрит твои стримы?
— Мужчины-иностранцы.
— Тебе встречались странные или необычные клиенты?
— Да, и много, но обычно я сразу блокирую неадекватных. Еще как-то мне случалось быть в приватном чате с одним очень богатым мужчиной. Он попросился в чат с видео. То есть мы могли видеть друг друга. У него была очень классная вилла. Мужчина пил дорогой алкоголь и курил сигару. Его очень заводил тот факт, что он меня покупает. Клиент просил меня постоянно повторять эту фразу.
— Я слышала, что обычно вебкамом занимаются именно девушки, что в этой индустрии есть парни — для меня вообще новость. Много ли у тебя конкурентов?
— Парней в вебкаме и правда мало. Девушек — где-то 50% от всех пользователей, парней — 30%, остальное — пары и личности неопределенного пола.
— В каком возрасте вебкамщик выходит на пенсию?
— У нас многие оформлены самозанятыми как модели или блогеры, но пенсии как таковой нет. При желании можно до самой старости работать, здесь каждый найдет своего клиента. Для меня это скорее временная история, возможность накопить денег и открыть свое дело.
— Почему, на твой взгляд, вебкам становится так популярен?
— Во-первых, это общение, возможность сублимировать процесс завоевания понравившегося тебе человека. Поэтому вебкам постепенно вытесняет порно. Клиент сам выбирает, как и что он хочет, и за определенную сумму просто покупает шоу. Тут это считается симуляцией полноценного секса, играют оба — и стример, и клиент. Во-вторых, для самих вебкамщиков это выгодно. В Европе и Америке это уже настоящая культура. Если у нас одинокий мужчина приходит с работы, берет пиво и включает футбол, у них же мужчина также покупает выпить, но садится смотреть своих любимых стримеров. Более того, он в месяц выделяет определенную сумму, которую готов потратить на донаты любимым вебкамщикам.