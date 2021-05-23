Стало известно, кто выиграл Евровидение-2021 и какое место заняла певица Манижа

Стали известны итоги юбилейного 65-го музыкального конкурса Евровидение-2021, финал которого прошел в ночь с 22 на 23 мая в крупнейшем портовом городе Нидерландов Роттердаме.
Первое место завоевала Италия. Страну представляла группа Måneskin с песней Zitti E Buoni («Тихие и смирные»), по итогам голосования жюри и зрителей итальянцы получили 524 балла.
На втором месте оказалась французская певица Барбара Прави (499 баллов), третье — представитель Швейцарии Джонс Тирс (432 балла).
Результаты «Евровидения» объявляли в прямом эфире, сначала по итогам голосования профессионального жюри в каждой стране, а затем по итогам зрительского голосования.
В состав российского жюри вошли продюсер и соавтор песни «A Million Voices» Леонид Гуткин, хореограф Алла Сигалова, бывшая участница t.A.T.u. Юлия Волкова, участница «Евровидения-2013» Дина Гарипова и продюсер Леонид Руденко. Жюри России отдало максимальные 12 баллов Молдавии.
Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла 9 место с 204 баллами.
— Мама сказала, что я самая лучшая и она меня очень любит. На самом деле, для меня самое главное было сделать все на 100 % на сцене. И я не буду переставать говорить о женщинах. Я собой горжусь. Для меня было важно говорить о наших женщинах, потому что вы самые прекрасные. Давайте поддержим наших женщин, несмотря ни на что идущих вперед. Вы моё вдохновение, — сказала певица сразу после подведения итогов.