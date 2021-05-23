Итоги Евровидения-2021: большой онлайн с главного музыкального конкурса Европы

В ночь с 22 на 23 мая в крупнейшем портовом городе Нидерландов Роттердаме прошел финал музыкального конкурса Евровидение-2021. Огромная аудитория зрителей по всему миру ждала, когда объявят победителя. Он, кстати, получил главный трофей конкурса — хрустальный микрофон.

Мы тоже в режиме онлайн следили за ходом Евровидения и рассказывали вам о том, что происходит на сцене. Напомним, конкурс проходил в юбилейный 65-й раз. Первый и второй полуфиналы состоялись 18 и 20 мая. В 2019 году конкурс проводили в Тель-Авиве, тогда победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade».