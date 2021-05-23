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Итоги Евровидения-2021: большой онлайн с главного музыкального конкурса Европы

Мы смотрели прямой эфир и болели за певицу из России Манижу

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Выступление Манижи в финале конкурса

Выступление Манижи в финале конкурса

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В ночь с 22 на 23 мая в крупнейшем портовом городе Нидерландов Роттердаме прошел финал музыкального конкурса Евровидение-2021. Огромная аудитория зрителей по всему миру ждала, когда объявят победителя. Он, кстати, получил главный трофей конкурса — хрустальный микрофон.

Мы тоже в режиме онлайн следили за ходом Евровидения и рассказывали вам о том, что происходит на сцене. Напомним, конкурс проходил в юбилейный 65-й раз. Первый и второй полуфиналы состоялись 18 и 20 мая. В 2019 году конкурс проводили в Тель-Авиве, тогда победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade».

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Прямой эфир с финала конкурса без комментариев

Доброй ночи, дорогие читатели Сети городских порталов! Мы начинаем онлайн-трансляцию с финала музыкального конкурса Евровидение-2021, который в этом году проходит в юбилейный 65-й раз.

Прямой эфир в России будет транслировать Первый канал, комментировать происходящее на сцене в крупнейшем портовом городе Нидерландов Роттердаме будут Яна Чурикова и Юрий Аксюта.

А вот на официальном YouTube-канале конкурса доступна версия прямого эфира без комментариев:

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Напомним, что Россию в финале Евровидения представит певица Манижа. В марте в эфире Первого канала завершилось голосование за исполнителя и песню, которые представят Россию на «Евровидении» в этом году.

В отборе участвовали группы Therr Maitz, «2Маши» и певица Манижа. Зрители делали свой выбор с помощью СМС-голосования, в итоге победила Манижа.

Посмотрите выступление Манижи на национальном отборе:

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Кто такая Манижа?

До старта финала остается всего 20 минут. А пока что давайте вспомним, а кто такая Манижа?

Певице 29 лет, она родилась в Душанбе. Известной она стала после публикации авторских музыкальных видеоколлажей в Instagram. С 16 лет начала писать собственные песни и выступать с ними под псевдонимом РуКола. На композицию «Пренебрегаю» был снят клип с участием Семена Слепакова. Песня быстро стала популярной и несколько месяцев держалась в верхних строчках отечественных хит-парадов.

— Для меня участие в Евровидении — это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей, — заявила певица.

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Немного о формате конкурса: каждая песня длится не более трех минут, всего будет 26 участников. Манижа с песней «Русская женщина» выступает пятой.

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Интервью с Манижей за пару часов до финала

Незадолго до финала Манижа рассказала о дальнейшей судьбе платья, русском языке на Евровидении и личных фаворитах. А еще — о своей подготовке к финалу песенного конкурса.

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До начала финала — всего 5 минут! Кстати, вот вам спойлер: выступление Манижи в полуфинале.

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А пока что давайте поностальгируем и послушаем песню Uno, с которой группа Little Big должна была выступать в 2020 году на Евровидении.

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Порядок выступления участников. Россия — пятая

  1. Кипр Elena Tsagrinou — El Diablo
  2. Албания Anxhela Peristeri — Karma
  3. Израиль Eden Alene — Set Me Free
  4. Бельгия Hooverphonic — The Wrong Place
  5. Россия Манижа — Russian Woman
  6. Мальта Destiny — Je Me Casse
  7. Португалия The Black Mamba — Love Is On My Side
  8. Сербия Hurricane — Loco Loco
  9. Великобритания James Newman — Embers
  10. Греция Stefania — Last Dance
  11. Швейцария Gjonʼs Tears — Tout lʼUnivers
  12. Исландия Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ — 10 Years
  13. Испания Blas Cantó — Voy A Querdarme
  14. Молдова Natalia Gordienko — SUGAR
  15. Германия Jendrik — I Donʼt Feel Hate
  16. Финляндия Blind Channel — Dark Side
  17. Болгария Victoria — Growing Up is Getting Old
  18. Литва The Roop — Discoteque
  19. Украина Go_A — Шум
  20. Франция Barbara Pravi — Voilà
  21. Азербайджан Efendi — Mata Hari
  22. Норвегия TIX — Fallen Angel
  23. Нидерланды Jeangu Macrooy — Birth of a New Age
  24. Италия Måneskin — Zitti E Buoni
  25. Швеция Tusse — Voices
  26. Сан-Марино Senhit — Adrenalina

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Только что завершилась церемония вынесения флагов. Точнее, физически флаги никто из участников не выносил — их показывали на огромных медиаэкранах сцены.

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Прямо сейчас на сцене первая участница — Элена Царгину из Кипра.

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В официальном аккаунте Евровидения в «Твиттере» перечисляют, какая острая еда упоминается в песне Царгину.

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Второе выступление из Албании. На сцене Анжела Перистери с песней Karma.

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Тем временем пользователи «Твиттера» ищут сходство участников конкурса с российскими исполнителями. Вылитая Гагарина, не правда ли?

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А на сцене Эден Алене из Израиля. У нее диапазон пять октав, говорят ведущие. Даже у Николая Баскова лишь четыре!

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Итак, четвертая страна — Бельгия. Группа Hooverphonic.

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Ну и пятый номер, которого ждала вся Россия! На сцене Манижа. Ведущие рассказывают, что перед выступлением ей звонила Алла Пугачева со словами поддержки.

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Выступление Манижи в финале

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На сцене Мальта. Destiny — Je Me Casse.

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А дальше — номер семь. Группа Black Mamba из Португалии.

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На сцене сербское женское трио Hurricane, которое ведущие Первого канала называют сербской «Виагрой».

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А вот так Манижа и ее команда поддерживали сербскую группу Hurricane!

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Посмотрите на милую Манижу за кулисами Евровидения.

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«Время для чего-то СОВЕРШЕННО иного — российская Манижа, читающая рэп о расширении прав и возможностей женщин изнутри гигантского платья. На прошлой неделе мы беседовали с Манижой и обнаружили, что на стене из 500 русских женщин на цифровом экране есть и ее мама», — пишут на официальном сайте конкурса.

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А на сцене, тем временем, девятая страна-участница — Великобритания. Ее представляет Джеймс Ньюман.

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Ну и конечно, куда же без багов! Во время выступления десятой участницы из Греции на экране появился человек-невидимка.

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Выступление певицы из Греции. Stefania — Last Dance.

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А на сцене — Швейцария. Исполнитель Gjonʼs Tears с песней Tout lʼUnivers покорил сердца девочек из «Твиттера».

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Как вам вокал певца из Швейцарии?

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Его уже прозвали «булочка с корицей».

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Зажигательная песня из Исландии от исполнителя Daði Freyr og Gagnamagnið — 10 Years. Напомним, это номер 12, впереди еще 14 выступлений.

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А сейчас номер 13: певец из Испании Blas Cantó с песней Voy A Querdarme. У него очень красивое выступление.

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Ведущие рассказали, что во время пандемии исполнитель из Испании потерял своих родственников и посвятил эту песню им.

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А сейчас мы должны услышать самую длинную ноту на этом Евровидении — аж 17 секунд! На сцене номер 14 — Наталья Гордиенко из Молдовы с треком Sugar. Песню, кстати, продюсировал Филипп Киркоров.

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Встречаем немцев! На сцене германский исполнитель Йендрик с песней против ненависти. Как утверждает исполнитель, он чувствует жалость к тем, кто ее источает.

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«Отрезанная рука», которая была на подтанцовке у немца Йендрика, сейчас породит кучу мемов.

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А на сцене горячие финские парни, исполняющие, как они говорят, «жесткий поп».

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Номер 16: финские рокеры Blind Channel с треком Dark Side.

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А на сцене, тем временем, Виктория Георгиева из Болгарии, у которой есть 15 татуировок, четыре собаки, два кролика и три попугая. И еще она очень любит Билли Айлиш. Кстати, обратите внимание на фантастические декорации!

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Встречаем веселых литовцев в желтом! Трек группы The Roop называется «Дискотека». Неплохая заявочка, не так ли?

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А в эфире Украина: электрофолк-группа Go_A с песней «Шум».

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Послушайте, какая танцевальная песня у Украины!

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Под номером 20 выступает Барбара Прави из Франции. Кстати, по мнению букмекеров — она в фаворитах конкурса.

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А теперь № 21. Это Азербайджан и исполнительница Efendi с песней Mata Hari. Это история про сильную женщину (ничего не напоминает?)

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Встречаем певца из Норвегии: TIX с песней Fallen Angel (Падший Ангел). Очень динамичная композиция, кстати.

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На сцену выходит № 23: Jeangu Macrooy из Нидерландов с песней Birth of a New Age.

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Русские в песне нидерландца услышат только «что-то про брокколи».

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На сцене Måneskin — это рокеры из Рима, победившие на фестивале в Сан-Ремо. Их называют главными фаворитами этого Евровидения.

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Осталось всего два номера: финал Евровидения подходит к концу. Посмотрите яркий кадр с выступления итальянских рокеров.

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Предпоследнее выступление. № 25: исполнитель Tusse из Швеции с треком «Voices».

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Кстати, а ведь строчка про «Million Voices» в песне музыканта Tusse из Швеции — это своеобразный «привет» Полине Гагариной. Именно она объявит итоги голосования в эфире Первого канала.

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Итак, последний номер! 26 исполнитель — Senhit из Сан-Марино с песней Adrenalina.

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Началось голосование. «Ваш голос может помочь осуществить чью-то мечту!», — говорит ведущий. Вот только голосовать за Манижу из России нельзя.

На Первом канале ведущие призывают всех россиян, кто сейчас за границей — голосовать за Манижу.

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Пока продолжается голосование, посмотрите отрывки из всех выступлений Евровидения.

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Голосование закрыто! Уже совсем скоро мы узнаем итоги Евровидения-2021.

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Осторожно, спойлер:

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Манижа в своем Instagram поделилась снимком с Евровидения.

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От Израиля Манижа получает 7 баллов. От Польши — 1 балл. Жюри Сан-Марино, Албании и Эстонии Маниже баллов не дают. От Северной Македонии — 1 балл.

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Жюри Азербайджана дает Маниже 12 баллов!

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У России к этой минуте 21 балл.

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У России уже 32 балла.

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Плюс еще 10 баллов от Молдовы! Итого: у России 42 балла. На первом месте по итогам голосования профессионального жюри пока идет Швейцария.

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Кипр дает России 6 баллов. У Манижи сейчас 48 баллов.

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Бельгия дает Маниже 7 баллов, итого: 55 баллов.

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Россия на 10 месте.

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Португалия дала России 10 баллов! Сейчас у нас 72 балла.

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2 балла от Исландии. Итого: 74 балла.

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4 балла от Хорватии, 2 от Чехии. Итого у России 80 баллов, мы на 8 месте.

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Россия дала 12 баллов Молдове. Результаты объявила Полина Гагарина.

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Швеция дала России 3 балла, у нас 93 балла, мы на 10 месте.

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Швейцария дала Маниже 3 балла, у России сейчас 96 баллов.

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Итоги голосования жюри

Швейцария — 267

Франция — 248

Мальта — 208

Италия — 206

Россия — 104 (восьмое место)

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У Великобритании абсолютный ноль. И от зрителей, и от жюри.

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У Германии, Испании от зрителей тоже ноль баллов.

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Норвегия получает 60. Сербия — 82

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Албания получает от зрителей 35 баллов, Азербайджан — 33 балла, Сан-Марино — 13 баллов.

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Швеция получает 63 балла и пока обгоняет Россию.

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Молдова получила 62 балла и пока тоже обгоняет Россию.

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Сразу 165 баллов от зрителей у Литвы, она на 3 месте.

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218 баллов получает Финляндия от зрителей и сразу занимает первое место.

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Греция получила от зрителей 79 баллов, Украина 267 баллов. Украина пока на первом месте.

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Зрители отдали за Манижу 100 баллов.

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Исландия — 180 баллов и первое место.

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Италия получает рекордные 318 баллов.

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Вот она, четверка стран, которая ждет решения своей судьбы.

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Мальта получает лишь 47 баллов от зрителей.

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Италия победила на Евровидении

Итальянская группа Maneskin выиграла "Евровидение-2021".

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Итоги Евровидения

Манижа заняла 9 место с 204 баллами.

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Мы перемещаемся в студию «Пусть говорят», и там уже экспресс-интервью Манижи.

«Мама сказала, что я самая лучшая и она меня очень любит. На самом деле, для меня самое главное было сделать все на 100 % на сцене. И я не буду переставать говорить о женщинах. Я собой горжусь. Для меня было важно говорить о наших женщинах, потому что вы самые прекрасные. Давайте поддержим наших женщин, несмотря ни на что идущих вперед. Вы мое вдохновение», — говорит певица.

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Друзья, на этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что следили за исходом Евровидения вместе с нами. А напоследок — посмотрите эмоциональный финал голосования.

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ЕвровидениеНидерландымузыкальный конкурсМанижа
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