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Раздали всем: кто получил «Оскар» в 2021 году

Знакомство с победителями и небольшой бонус от Гленн Клоуз

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Спойлер: самые важные награды — у «Земли кочевников»

Спойлер: самые важные награды — у «Земли кочевников»

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Американские киноакадемики раздали статуэтки «Оскар» всем, кто оказался этого достоин. Сначала мы ждали церемонию 28 февраля, но из-за коронавируса ее перенесли. Однако это не помешало выбрать лучшие фильмы, актеров, саундтрек и режиссера. Как это было, смотрите в нашем онлайн-репортаже. А сейчас поговорим о результатах.

Лучшим фильмом, по мнению американской киноакадемии, стала «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Впрочем, победа этой киноленты не стала сюрпризом. Раньше в этом году она уже победила в четырех номинациях Британской академии (BAFTA), получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премию зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто и «Золотой глобус».

Хлоя Чжао получила еще и статуэтку как лучший режиссер и стала второй женщиной-режиссером в истории премии, которая удостоилась этой высокой награды. Третья премия «Земли кочевников» — за лучшую женскую роль. Ее получила Фрэнсис Макдормэнд за роль кочевницы Ферн. В ее коллекции это уже третья статуэтка.

Лучшим иностранным фильмом стала комедийно-драматическая картина «Еще по одной» Томаса Винтерберга. До этого история друзей, которые проверяют на себе эффект постоянного нахождения «под кочергой», удостаивалась премий BAFTA и «Сезар» и получила четыре награды Европейской киноакадемии (в том числе за лучший фильм и режиссуру), а также три приза международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Статуэтку за лучший оригинальный сценарий получила Эмиральд Феннел. Получая премию, она призналась, что ее фильм-победитель «Девушка, подающая надежды» сняли всего за 23 дня.

Лучшим актером стал Энтони Хопкинс. Роль в фильме «Отец» принесла ему второй «Оскар» в карьере. Первую такую награду он получил в 1992 году за роль маньяка в «Молчании ягнят».

Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Дэниелу Калуя. Он сыграл лидера радикальной организации «Черные пантеры» Фреда Хэмптона в фильме «Иуда и черный мессия». Эта же роль раньше принесла ему «Золотой глобус», премию американской Гильдии киноактеров и награду BAFTA.

Премию за лучшую женскую роль второго плана получила Юн Ё Джон. Она сыграла бабушку Сунджи в фильме «Минари» Ли Айзека Чуна.

Лучшим анимационным фильмом вполне ожидаемо стала «Душа». Мультфильм также получил награду за лучшую музыку.

Лучшей песней стала Fight For You певицы H.E.R. из фильма «Иуда и черный мессия».

«Довод» Кристофера Нолана получил статуэтку за спецэффекты.

Ну и нельзя не отметить Гленн Клоуз. Она в очередной раз не получила «Оскар», зато определенно выиграла внеконкурсную программу с лучшим номером церемонии, станцевав тверк.

Ну а пока вы составляете список фильмов, которые стоит посмотреть (или пересмотреть) в свободное время, проверьте, помните ли вы лауреатов прошлых лет.

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«Оскар»кинокинопремия
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