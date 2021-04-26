Раздали всем: кто получил «Оскар» в 2021 году

Американские киноакадемики раздали статуэтки «Оскар» всем, кто оказался этого достоин. Сначала мы ждали церемонию
Лучшим фильмом, по мнению американской киноакадемии, стала «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Впрочем, победа этой киноленты не стала сюрпризом. Раньше в этом году она уже победила в четырех номинациях Британской академии (BAFTA), получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премию зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто и «Золотой глобус».
Хлоя Чжао получила еще и статуэтку как лучший режиссер и стала второй женщиной-режиссером в истории премии, которая удостоилась этой высокой награды. Третья премия «Земли кочевников» — за лучшую женскую роль. Ее получила Фрэнсис Макдормэнд за роль кочевницы Ферн. В ее коллекции это уже третья статуэтка.
Лучшим иностранным фильмом стала комедийно-драматическая картина «Еще по одной» Томаса Винтерберга. До этого история друзей, которые проверяют на себе эффект постоянного нахождения «под кочергой», удостаивалась премий BAFTA и «Сезар» и получила четыре награды Европейской киноакадемии (в том числе за лучший фильм и режиссуру), а также три приза международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Статуэтку за лучший оригинальный сценарий получила Эмиральд Феннел. Получая премию, она призналась, что ее фильм-победитель «Девушка, подающая надежды» сняли всего за 23 дня.
Лучшим актером стал Энтони Хопкинс. Роль в фильме «Отец» принесла ему второй «Оскар» в карьере. Первую такую награду он получил в 1992 году за роль маньяка в «Молчании ягнят».
Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Дэниелу Калуя. Он сыграл лидера радикальной организации «Черные пантеры» Фреда Хэмптона в фильме «Иуда и черный мессия». Эта же роль раньше принесла ему «Золотой глобус», премию американской Гильдии киноактеров и награду BAFTA.
Премию за лучшую женскую роль второго плана получила Юн Ё Джон. Она сыграла бабушку Сунджи в фильме «Минари» Ли Айзека Чуна.
Лучшим анимационным фильмом вполне ожидаемо стала «Душа». Мультфильм также получил награду за лучшую музыку.
Лучшей песней стала Fight For You певицы H.E.R. из фильма «Иуда и черный мессия».
«Довод» Кристофера Нолана получил статуэтку за спецэффекты.
Ну и нельзя не отметить Гленн Клоуз. Она в очередной раз не получила «Оскар», зато определенно выиграла внеконкурсную программу с лучшим номером церемонии, станцевав тверк.
Ну а пока вы составляете список фильмов, которые стоит посмотреть (или пересмотреть) в свободное время, проверьте, помните ли вы лауреатов прошлых лет.