Раздали всем: кто получил «Оскар» в 2021 году

Американские киноакадемики раздали статуэтки «Оскар» всем, кто оказался этого достоин. Сначала мы ждали церемонию 28 февраля , но из-за коронавируса ее перенесли. Однако это не помешало выбрать лучшие фильмы, актеров, саундтрек и режиссера. Как это было, смотрите в нашем онлайн-репортаже. А сейчас поговорим о результатах.



Лучшим фильмом, по мнению американской киноакадемии, стала «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Впрочем, победа этой киноленты не стала сюрпризом. Раньше в этом году она уже победила в четырех номинациях Британской академии (BAFTA), получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премию зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто и «Золотой глобус».

